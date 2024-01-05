【未來大人物】喚醒學生與老師社會議題意識並帶進教室，「放伴」用顛覆性教育陪伴孩子

「其實最初會想成立『台灣放伴教育協會』(後稱放伴)，起心動念是來自於教學現場跟社會的議題脫節。」放伴教育協會的秘書長謝忠瑋說，台灣的體制教育習慣用考試評定學生優劣，而整個教學環境和體系，是與真實的社會結構與事件脫鉤的。

「放伴（pàng-phuānn）」的名字由來，是取自台語農忙時節互相幫忙與協作之意，轉移到協會本身的主旨，是為了陪伴老師與學生，發展現代公民社會的行動力。

親身體驗，更能理解社會

「過往我自己的身分是實驗教育的老師，我常在課程裡面放入這些以當代議題為題的課程，後來發現對學生來講會很有感，學生會感受到原來台灣真會土地發生過這些事情？」謝忠瑋回憶，自己帶過學生去看過白色恐怖的受難者公墓、也與難民區域的實際工作者交流，「過程中我發現學生會開始對事件有感，甚至是後來學生的回饋，讓我知道高中時期的學習，是對生活很深入的一個看見跟思考。」

謝忠瑋曾參與由葉丙成創立的「無界塾」，非體制的教學系統整合國小高年級至高中，啟發孩子潛能，以及認識差異化。謝忠瑋在5年的工作歷程裡，建立出公民這個領域的課程，「實驗教育有很多的成果，跟很多不一樣的看見，很希望把這些東西分享給體制內的夥伴，創出體制內老師可能需要的教室研習。」

2019年，「放伴」成立之前，對謝忠瑋來說，有個重要的契機，是當時台灣不斷討論的轉型正義意圖，其中包含了中正紀念堂的存廢。「這個議題本來就存在，但是讓我開始思考，如何將轉型正義的教育帶入課程裡面。」

於是他找了夥伴籌組了一個以老師為主題的轉型正義的工作坊，嘗試用遊戲化與工作坊呈現轉型正義。「過程感覺很成功，但一開學之後，又變成普通的樣子。」謝忠瑋於是反思，推這種所謂的議題教育的時刻，其實需要更有組織性和架構地去推動。

Photo Credit - 台灣放伴教育協會 透過對老師的工作坊、課程參與與設計等，放伴這群年輕的倡議家，讓議題能深度進入學校教室內。

教育體制的轉換期

2019年9月108課綱正式啟動，「那個時間點，是整個教育體制需要大幅度轉換的時間。」當初的教育鬆動，把過去所有必須要用課綱填滿的時間讓出了時間，讓更多的老師能夠設計自己想要設計的課程，議題教育從此開始成為一種主流形式的思維。

2020年，「放伴」正式成立，因為理事長王希是媒體工作者，最初從媒體素養的角度成為切角開始製作課程。謝忠瑋舉例，曾參與連續兩年的豐原高中新聞英文的課程，最初帶學生去操作判讀新聞的SOP，從媒體識讀的角度開始，協助課程帶入新聞該如何判讀新聞的概念。

「後來老師們產出一個他們學生自己做出來的英文的在地報『豐報』。學生去採訪在地的一些地方創生和文史組織，做成一份報紙。」從課程設計到執行，學生透過實際操作意識到自己寫出的內容是有重量的，「學生們的意識，知道產出新聞應該更真實，也會把自己真正當成記者，對自己負責、也對報導負責。」

Photo Credit - 關鍵評論網/陳淑玲攝 透過參與採訪、撰寫、編輯成報紙的過程中，學生也能找到對議題求真的體悟。

針對媒體識讀的課程在全台各處展開後，在2022年末放伴公佈了一份「2022 學⽣媒體素養調查結果」，發現⼤多數中學⽣認為⾃⼰對於錯誤訊息有判斷能⼒，卻有超過66%的學⽣很少進⾏查證。

⽽從學習經驗來看，關於判斷來源、事實查核、邏輯分析等資訊判讀能⼒的培養，則是在校園媒體素養相關課程裡最少接觸到的內容。而這也是放伴長期以來一直不斷投入媒體識讀的重要原因。

「放伴」接著因為計畫與資源的投入的關係，又發展了地方學的課程以及學生情緒壓力的覺察。他們提出教案，透過教師的研習分享後，有感的老師會持續去做更深入客製化課程的發展，進而發展成學校特色的課程。

老師自己好奇什麼才是改變第一重點

謝忠瑋以移工的例子為例，「在跟『1095壹零玖伍移民工文化協會』合作後，我們對移工體制上問題或仲介制度的問題，比較清楚整體的脈絡。」

然而回到教學現場與老師對話，老師對於移工議題的想像，大多還落在東南亞美食或者體驗服裝，卻不清楚真實問題。還有老師直接提出疑慮：「我覺得如果課程執行時讓學生去桃園車站或是台北車站做走讀，當老師的我會有安全疑慮。」

謝忠瑋分析：「因為老師們對移工多半還是陌生的，導致老師自然而然覺得要先保護學生。面對這樣的狀態，放伴夥伴就會回過頭先與老師討論，你更想要知道的是什麼？移工人權困境嗎、或者移工在台生活樣貌？」接著再針對該切點解析課程段落、再製作成課程一部分。

除此之外，「放伴」也注意到學生的情緒壓力覺察的議題。最初是因為當前學生的自殺自傷的比例持續的上升，謝忠瑋說：「在相關數據報告也看到，大概70%的學生自殺身亡，根本沒有進入輔導資源。」察覺這個問題後，放伴也與學校合作，試著讓學校的輔導流程更能敏銳度提高、也讓學生知道接受輔導的重要性。

Photo Credit - 台灣放伴教育協會 深耕各社區的教育最前線，也才能發掘每個地方教育現場的需求。

放伴進入教育第一線，謝忠瑋提出，教師研習有4個目標正在執行。第一是提升老師對媒體素養的認識、第二是讓老師能夠了解學生對媒體素養當前的現況、三是讓老師應用放伴課程的模組，第四則是提高教師意願。

隨著組織型態的成熟，「放伴」逐漸也將操作議題深入「社區化」。社區議題有許多需要推動的地方，因為每座社區都有在地待解決、需要田調或查找歷史文化的部分，協會夥伴就坦言：「很多高中或國中都會以某一個地方為議題討論的地點，但要教導這樣議題時，其實大部分都不是在地的老師，老師們也坦白說，自己對地方也不夠認識，這種狀態下要教學生社區課程有一定難度。」