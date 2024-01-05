港人蜂湧大陸消費，旅行社辦「山姆超市掃貨團」每日2團出發

（中央社）香港市民蜂湧到中國大陸深圳市吃喝遊玩的現象，備受港府關注，因為這影響到本地餐飲業的生意，但據報道，這種現象已延伸至超級市場。

根據《頭條日報》前日（3日）的報道，深圳倉庫式超市店山姆（Sam's Club）」正吸引大批港人在週末或假期間北上購物。

山姆店為會員商店，簡稱山姆會員店或山姆店，是美國零售商沃爾瑪（Walmart）旗下的倉儲式超市。據報道，位於深圳的山姆店，所售各類生活用品由於價格一般低於香港一半以上，開始吸引大量港人跨境購物。

因應這種趨勢，香港旅行社東瀛遊最近推出東莞、深圳兩天遊，行程包括到深圳山姆店消費，並贈送山姆店會員卡；該旅行社上週推出山姆店團僅數天，已有超過3000人報名參加，本月每天有兩團出發，合共超過50團。

報道引述東瀛遊執行董事禤國全說，由於反應熱烈，他們正加推前往惠州山姆店的兩天掃貨團。

禤國全說，2023年初香港與大陸恢復正常通關後，港人到大陸旅遊的數量增加了三倍，原因是港元兌人民幣較強，而且北上交通便捷，令港人赴大陸消費意願增加。

他說，「山姆團」團費本身也很具吸引力，加上臨近歲末，港人準備買禮物、辦年貨，以致「山姆團」大受歡迎。

對於港人近年到大陸消費，禤國全說，選擇更超值的消費、更好的服務是人之常情；他並留意到，近期北上消費的港人中，年輕人明顯多於老人。

他說，香港餐飲業在要留住港人在本地消費，恐怕要多下功夫提高食物水準及服務。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex