從「最心愛的」到「最受尊敬」的女兒：南韓國情院首判愛女金珠愛，是金正恩最有力接班人

綜合《衛報》、《美聯社》和《BBC》報導，南韓國情院（National Intelligence Service, NIS）週四（4）發布了一份評估報告，首次判定北韓領導人金正恩年僅10歲的女兒金珠愛，是其現階段最有力的接班人人選。

金珠愛生於2013年，據信將在今（2024）年2月滿11歲。而自金珠愛2022年11月陪伴父親一起觀看北韓新型飛彈試射，而首次公開露面以來，便一直備受外界關注與討論。

金珠愛的公開亮相及和父親金正恩的互動

此後，金珠愛持續陪伴金正恩出席一系列重大公共活動，北韓官媒更從稱她為金正恩「最心愛的」女兒改稱為「最受尊敬」的女兒，並不斷發布她一系列照片與影片，證明隨她和父親的關係越來越親密，她的政治地位也不斷升高。

「受尊敬」一詞在北韓有其特殊意義，就金正恩而言，只有在他成為未來領導人的地位鞏固了後，才開始被稱為「尊敬的同志」， 因此暗示著金珠愛成為接班人的可能性相當高。

南韓國情院因而藉由金珠愛的公開活動與北韓對其的禮遇全面進行分析，認為她非常有可能是未來的接班人。

去（2023）年9月，金珠愛在在觀禮台貴賓席觀看閱兵典禮時，一位高級將領在她鼓掌時，跪在她面前低聲耳語。又如11月金正恩訪問空軍總部時，金珠愛一度被拍到站在父親身前，而兩人都穿戴著類似的墨鏡與長皮衣外套。

而在週日（31）舉辦於平壤體育館的熱鬧跨年慶祝活動上，金珠愛在金正恩親吻了她的臉頰後，也同樣地親了父親。而這些場景對忠誠地視金正恩為神的北韓追隨者而言，大多是難以想像的。

不過，南韓國情院公共事務處告訴《美聯社》，因為金正恩還很年輕，將在下週一（8）慶祝40歲生日，且無重大健康問題，仍有許多變數，因此國情院仍不排除任何可能性。

金珠愛的其他兄弟姊妹？

另外，國情院去年也曾在一次非公開的簡報會上向國會議員表示，金珠愛還有一個哥哥與年紀較小的手足，但國情院尚未證實其性別。據參加簡報會的一些議員所稱，國情院當時還說金珠愛從未在官方教育機構註冊，而是在平壤接受家庭教育。

然而，因北韓是世界上最神秘的國家之一，南韓國情院在確認北韓事態發展方面的記錄並不完美或穩定地可信，包含金珠愛究竟有無其他兄弟姊妹一事。

北韓官媒也尚未就繼承者問題，或金珠愛是否有兄弟姐妹發表任何直接評論，目前為止，金珠愛是金正恩唯一公開露面過的孩子。

首爾峨山政策研究院（ Asian Institute for Policy Studies）的研究員車斗鉉也表示，雖然國情院目前認為金珠愛很可能成為金正恩的接班人，很少有人能準確預測她最終是否會北韓下一任領導人，更何況她目前仍缺乏被正式任命所需的政治成就。

不過，南韓世宗研究所（Sejong Institute）研究員張成章持不同意見，他認為金正恩很可能認定金珠愛有接班的能力與決心。張成章認為，透過陪伴父親參加重大公共活動，金珠愛就已經在學習如何統治，並從小建立起人際關係網。

張成章也表示，儘管他同意金珠爱有一個年紀較小的弟弟或妹妹，但國情院關於她哥哥的相關情報並不準確。他還補充道，金正恩的肥胖問題似乎很嚴重，就算他明天突然倒下都不足為奇。

金珠愛不斷公開亮相的可能意義

自1948年南北韓分裂而北韓建國以來，北韓一直是由金氏家族男性成員統治。金正恩在其父親金正日於2011年底去世後接班成為領導人至今，而金正日則是在其父親、北韓開國統治者金日成於1994年去世後，繼承了統治權。

無論如何，金正恩揭露年輕的金珠愛並不斷使其公開亮相一舉，都讓外國專家感到非常驚訝，因為過去金正恩和金正日在成年以前，都未曾在北韓官媒上被提及。

因此，也有分析人士認為，儘早向公眾介紹金珠愛，除了可能是金正恩確保女兒在正式掌權前能先站穩腳跟的方式，也可能是金正恩在父權與儒家體制根深的北韓試圖克服偏見的方式，因為北韓從未有過女性領導人。

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核稿編輯：楊士範