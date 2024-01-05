凱旋苑8日起開放中低收入戶申請租金補貼，侯辦質疑賴清德公益信託進度

（中央社）國民黨總統候選人侯友宜競辦今（5）日公布凱旋苑青年租金補貼方案，符合低收入戶、中低收入戶，或家庭年所得總額在新台幣133萬元以下的青年，8日起可申請；侯辦也質疑民進黨總統候選人賴清德萬里老家公益信託的進度。

民進黨持續追打侯友宜家人的凱旋苑爭議，侯友宜的妻子任美鈴日前透過公開信表示，整件事是合法繼承，依法出租繳稅，她和女兒也願意用最高標準看待自身，凱旋苑目前尚有50幾間空屋，全部以捐款方式補貼、資助想要在凱旋苑租屋的中低收入戶清寒青年，包括青年學生。

侯友宜競選辦公室今天由新北市議員江怡臻、戴湘儀、王威元與呂家愷召開記者會，代又昱公司公布凱旋苑青年租金補貼資訊，凡是18歲以上、40歲以下青年，符合低收入戶或中低收入戶，或家庭年所得總額在新台幣133萬元以下者，8日起可申請；其中雙人房型每間補貼7000元，單人房型每間補貼6400元。

江怡臻說，侯友宜說到做到，反觀賴清德去（2023）年說要將萬里老家公益信託，至今下落不明；賴清德也說要馬上公布高端合約，到現在也看不到進度。

江怡臻表示，相較侯友宜家人的房產是合理購買、合法建物、誠實申報，並轉作青年社宅使用，賴清德的賴皮寮違建卻說謊。沒有繳交房屋稅、地價稅，卻謊稱有繳；房屋改建，卻未繳交房屋稅，違法逃稅；已經新北工務局認證為「既存違建」，卻以公益信託，掩蓋違建事實。

江怡臻也說，民進黨近期還指控，新北市政府未通知即突襲會勘，但事實是早於一週前就已比照先前寄送地價稅補稅通知途徑，雙掛號寄給當事人，並確認對方收件，但賴清德明確知道卻未出席，也未要求改期再去丈量，到底誰在惡意操作、睜眼說瞎話，昭然若揭。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範