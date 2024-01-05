凱旋苑8日起開放中低收入戶申請租金補貼，侯辦質疑賴清德公益信託進度
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凡是18歲以上、40歲以下青年，符合低收入戶或中低收入戶，或家庭年所得總額在新台幣133萬元以下者，8日起可申請凱旋苑青年租金補貼方案。新北市議員江怡臻表示，反觀賴清德說要將萬里老家公益信託，至今下落不明。
（中央社）國民黨總統候選人侯友宜競辦今（5）日公布凱旋苑青年租金補貼方案，符合低收入戶、中低收入戶，或家庭年所得總額在新台幣133萬元以下的青年，8日起可申請；侯辦也質疑民進黨總統候選人賴清德萬里老家公益信託的進度。
民進黨持續追打侯友宜家人的凱旋苑爭議，侯友宜的妻子任美鈴日前透過公開信表示，整件事是合法繼承，依法出租繳稅，她和女兒也願意用最高標準看待自身，凱旋苑目前尚有50幾間空屋，全部以捐款方式補貼、資助想要在凱旋苑租屋的中低收入戶清寒青年，包括青年學生。
侯友宜競選辦公室今天由新北市議員江怡臻、戴湘儀、王威元與呂家愷召開記者會，代又昱公司公布凱旋苑青年租金補貼資訊，凡是18歲以上、40歲以下青年，符合低收入戶或中低收入戶，或家庭年所得總額在新台幣133萬元以下者，8日起可申請；其中雙人房型每間補貼7000元，單人房型每間補貼6400元。
江怡臻說，侯友宜說到做到，反觀賴清德去（2023）年說要將萬里老家公益信託，至今下落不明；賴清德也說要馬上公布高端合約，到現在也看不到進度。
江怡臻表示，相較侯友宜家人的房產是合理購買、合法建物、誠實申報，並轉作青年社宅使用，賴清德的賴皮寮違建卻說謊。沒有繳交房屋稅、地價稅，卻謊稱有繳；房屋改建，卻未繳交房屋稅，違法逃稅；已經新北工務局認證為「既存違建」，卻以公益信託，掩蓋違建事實。
江怡臻也說，民進黨近期還指控，新北市政府未通知即突襲會勘，但事實是早於一週前就已比照先前寄送地價稅補稅通知途徑，雙掛號寄給當事人，並確認對方收件，但賴清德明確知道卻未出席，也未要求改期再去丈量，到底誰在惡意操作、睜眼說瞎話，昭然若揭。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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