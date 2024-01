【影評】《法拉利》：當賽事遇上「教父」，催生急速狂飆的「賽道狂人」

「周日獲勝,周一大賣」(You win on Sunday, you sell on Monday)——恩佐法拉利(Enzo Ferrari)

1957年,盛夏時節,義大利北部「引擎之都」摩納德(Modena),前職業車手恩佐法拉利與髮妻蘿拉法拉利(Laura Ferrari)十年前創立的法拉利車廠,​拒絕美國福特汽車公司併購案,而濱臨破產邊緣。

兩人的婚姻也因為兒子的英年早世而搖搖欲墜。法拉利決定賭上人生、事業與榮耀,在長達一千英里的「Mille Miglia」賽事不惜孤注一擲、傾家蕩產。

改編自美國體育賽事主編記者Brock Yates於1991年出版的報導傳記《恩佐法拉利:狂人、名車、賽事與機械》(Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races, the Machine),《法拉利》自千禧年始著手籌備,數度沈寂,終於在2023年問世。

《法拉利》出自寫實警匪動作見長的美國大導麥可曼恩(Michael Mann)隻手,與憑藉《曼克》榮獲奧斯卡最佳攝影的Erik Messerschmidt合作,攜手《GUCCI:豪門謀殺案》亞當崔佛(Adam Driver)、西班牙影后潘妮洛普克魯茲(Penélope Cruz)以及身兼《實習醫生》與職業賽車手的派屈克丹普西(Patrick Dempsey),競速狂飆。

2023年8月31日《法拉利》於威尼斯影展大展廳Sala Grande全球首映,影視業界場座無虛席,全場更給予屆齡80的悍將狂人麥可曼恩高度盛讚,映後賭場宮記者座談會更是一位難求。

首映日傍晚約末6點40分,「賽車手」亞當崔佛西裝筆挺搭配領結墨鏡,不疾不徐抵達麗都島新藝術風格Hotel Excelsior精品酒店,一同與《法拉利》劇組出席威尼斯電影院宮紅毯盛會,即時問答,宣傳拍照。

而身型筆挺,銀髮飄揚,身兼職業演員與賽車隊老闆的派屈克丹普西,甫一出場更受現場影迷影癡夾道歡呼,星光熠熠,人氣鼎盛。

Photo Credit: 車庫娛樂提供 《法拉利》於2023威尼斯影展紅毯照,左至右:演員派屈克丹普西、導演麥可曼恩、演員亞當崔佛

法拉利賽事與沈浸式體驗