【影評】《法拉利》：當賽事遇上「教父」，催生急速狂飆的「賽道狂人」

「周日獲勝，周一大賣」（You win on Sunday, you sell on Monday）——恩佐法拉利（Enzo Ferrari）

1957年，盛夏時節，義大利北部「引擎之都」摩納德（Modena），前職業車手恩佐法拉利與髮妻蘿拉法拉利（Laura Ferrari）十年前創立的法拉利車廠，​拒絕美國福特汽車公司併購案，而濱臨破產邊緣。

兩人的婚姻也因為兒子的英年早世而搖搖欲墜。法拉利決定賭上人生、事業與榮耀，在長達一千英里的「Mille Miglia」賽事不惜孤注一擲、傾家蕩產。

改編自美國體育賽事主編記者Brock Yates於1991年出版的報導傳記《恩佐法拉利：狂人、名車、賽事與機械》（Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races, the Machine），《法拉利》自千禧年始著手籌備，數度沈寂，終於在2023年問世。

《法拉利》出自寫實警匪動作見長的美國大導麥可曼恩（Michael Mann）隻手，與憑藉《曼克》榮獲奧斯卡最佳攝影的Erik Messerschmidt合作，攜手《GUCCI：豪門謀殺案》亞當崔佛（Adam Driver）、西班牙影后潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）以及身兼《實習醫生》與職業賽車手的派屈克丹普西（Patrick Dempsey），競速狂飆。

2023年8月31日《法拉利》於威尼斯影展大展廳Sala Grande全球首映，影視業界場座無虛席，全場更給予屆齡80的悍將狂人麥可曼恩高度盛讚，映後賭場宮記者座談會更是一位難求。

首映日傍晚約末6點40分，「賽車手」亞當崔佛西裝筆挺搭配領結墨鏡，不疾不徐抵達麗都島新藝術風格Hotel Excelsior精品酒店，一同與《法拉利》劇組出席威尼斯電影院宮紅毯盛會，即時問答，宣傳拍照。

而身型筆挺，銀髮飄揚，身兼職業演員與賽車隊老闆的派屈克丹普西，甫一出場更受現場影迷影癡夾道歡呼，星光熠熠，人氣鼎盛。

Photo Credit: 車庫娛樂提供 《法拉利》於2023威尼斯影展紅毯照，左至右：演員派屈克丹普西、導演麥可曼恩、演員亞當崔佛

法拉利賽事與沈浸式體驗