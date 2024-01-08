【影評】《法拉利》：當賽事遇上「教父」，催生急速狂飆的「賽道狂人」
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揶揄一下，當今影壇新興實力派，有誰能比姓氏為「車手」（Driver）的亞當崔佛來飾演法拉利創辦人更合適呢？但考量宗教國籍、偌大身軀、過於削瘦的馬臉與偌大的招風耳，麥可曼恩的《法拉利》不免也如雷利史考特《GUCCI：豪門謀殺案》的人物研究欠缺考量，而無以輕易累積歐洲影評們的青睞。
「周日獲勝，周一大賣」（You win on Sunday, you sell on Monday）——恩佐法拉利（Enzo Ferrari）
1957年，盛夏時節，義大利北部「引擎之都」摩納德（Modena），前職業車手恩佐法拉利與髮妻蘿拉法拉利（Laura Ferrari）十年前創立的法拉利車廠，拒絕美國福特汽車公司併購案，而濱臨破產邊緣。
兩人的婚姻也因為兒子的英年早世而搖搖欲墜。法拉利決定賭上人生、事業與榮耀，在長達一千英里的「Mille Miglia」賽事不惜孤注一擲、傾家蕩產。
改編自美國體育賽事主編記者Brock Yates於1991年出版的報導傳記《恩佐法拉利：狂人、名車、賽事與機械》（Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races, the Machine），《法拉利》自千禧年始著手籌備，數度沈寂，終於在2023年問世。
《法拉利》出自寫實警匪動作見長的美國大導麥可曼恩（Michael Mann）隻手，與憑藉《曼克》榮獲奧斯卡最佳攝影的Erik Messerschmidt合作，攜手《GUCCI：豪門謀殺案》亞當崔佛（Adam Driver）、西班牙影后潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）以及身兼《實習醫生》與職業賽車手的派屈克丹普西（Patrick Dempsey），競速狂飆。
2023年8月31日《法拉利》於威尼斯影展大展廳Sala Grande全球首映，影視業界場座無虛席，全場更給予屆齡80的悍將狂人麥可曼恩高度盛讚，映後賭場宮記者座談會更是一位難求。
首映日傍晚約末6點40分，「賽車手」亞當崔佛西裝筆挺搭配領結墨鏡，不疾不徐抵達麗都島新藝術風格Hotel Excelsior精品酒店，一同與《法拉利》劇組出席威尼斯電影院宮紅毯盛會，即時問答，宣傳拍照。
而身型筆挺，銀髮飄揚，身兼職業演員與賽車隊老闆的派屈克丹普西，甫一出場更受現場影迷影癡夾道歡呼，星光熠熠，人氣鼎盛。
法拉利賽事與沈浸式體驗
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。