《歸屬之儀》：「反清復明」在南洋，揭秘檳城的天地會入會儀式

文：白瑨

入會儀式

正如我們前面所看到的，天地會的傳奇歷史不僅為這個團體提供了歷史特許權利，更向追隨者傳達該會創始英雄的故事。我的結論是，這些創始者為天地會的領導結構提供了一個模板 ── 一個由道家隱士、佛教武僧與軍事先鋒所組成的聯盟。此外，當該會領導人舉行入會儀式時，他們採用了社團先祖的姓名和身分。現在讓我們回到入會儀式和必麒麟在1879年描述這項儀式的見證紀錄。他的敘述僅僅是片面的，聚焦於社團儀式項目的準備工作、參與者對這場儀式展演的準備、象徵性通過每一道門的儀式，以及先鋒的拜會互答展演。我也從新加坡歷史博物館威廉‧史特林特藏（William Stirling Collection）的一幅畫中取得了若干細節，這幅畫描繪了在義興香堂舉行的入會儀式。

準備參加這場儀式的新丁先沐浴，並穿上最近清洗過的乾淨衣服。新成員支付會費後，「櫃匙」（財政）會在一張紅紙上記錄他的名字、年齡、出生地與生辰。新丁隨後把辮子披散開來，表示他已「完全擺脫對現有王朝（清朝）的效忠」，並袒露右肩。必麒麟提到，新丁不准保留任何原本佩掛在他們身上的東西 ── 這是對於每一位當天要進入恍惚出神狀態的人所要求的儀式準備。

編按：2021年公視電視劇《斯卡羅》中的必麒麟，是歷史上存在的真實人物，他離開台灣後，因緣際會下到了南洋，最終還成了新加坡英殖民政府的首任華人護衛司，當時必麒麟在新加坡和馬來半島所做的研究，是研究當時私會黨（幫派）、華人移民和弱勢華人婦女的重要文獻。

先生在幫助新丁完成儀式準備之後回到香堂的廂房，並安排主祭供桌上的各項物品，其中包括紅斗（ang tau），這個儀式用品是馬來西亞與中國華南等地的華人經常用來淨化與驅魔的有力工具。先生把幾項東西放進紅斗裡，包括一把米、一個裝著一百零八枚銅錢的紅包，以及幾面彩色小旗。他又加上一支代表皇權的小型黃色遮陽傘（黃羅寶傘）、帶隊官的令旗以及五祖牌位。他在牌位左邊放上「寶劍」、剪刀、算盤以及「寶鏡」；右側放上寶劍的劍鞘、一把尺、尺規與砝碼、「文房四寶」，以及白、黃、紅、綠、黑五色絲線。

除了這些物品，先生再加上一個紅花亭（Ang Hoe Teng）模型，它有三道門，門前有兩個玉皇大帝燈和一個縮小版的九層寶塔。紅花亭的左右門上寫著十六字對聯，每個字都加上了水字旁。必麒麟並未提供在這階段所使用的文字，但他指出紅花亭再現了天地會達宗的埋葬地點。根據施列格對天地會歷史所提供的版本，先生陳近南在萬雲龍離奇死亡之後，在他的墓碑刻上類似的十六個字，天地會創始者又在其前方建立一座九尺寶塔。把這些字的水字部首去掉之後，這十六字就是：「受職少林寺，開山齊壹也，達宗公和尚處。」可以翻譯為：「在少林寺領到正式職位（的那些人）創立了這個門派（開山）並經營它；（這裡是）達宗公和尚的墳墓。在視覺效果上，紅花亭和九尺寶塔令人回想起天地會的創立時刻，其形體包括紀念碑以及明朝風格的墓碑與方尖碑，儘管其採取的是縮小模型的形態，以及對天地會創始英雄的崇敬，但提供了促進團結的聚焦點。

接下來，先生放置供品來完成祭壇準備，包括：五杯茶、五杯酒、五碗飯、五雙筷子、三牲（豬、雞、鴨）、菸草、一包茶葉、七星燈（代表北斗七星）、一對大紅燭、一張淨符，以及一個白瓷香爐（重現了五祖在小溪所發現的神奇物品）。

先生做完這些準備工作就回到正在等候的新丁那裡，向他們解釋天地會的傳奇歷史，並傳授天地會的祕密手勢和暗語。他披散頭髮，穿著明朝衣飾風格的純白新衣和白頭巾。他像新丁一樣袒露右肩。六位將軍則是穿著白衣、紅頭巾，草鞋裡面穿著白襪。先生隨後通過香堂的三道門（這在繪畫中看起來像是暫時設置的獨立結構），並在穿過每道門的時候誦讀經文。他從洪門（Ang Mui）進入，然後通過忠義堂（Tionggi Tng）大門，穿過標記著「木楊城東門」的另一道門進入香堂，最後回到祭壇。

Photo Credit: 李國樑提供 洪門會歷史收錄在此繪圖中，攝於新加坡國家博物館。

在那裡，先生點亮了玉皇大帝燈和七星燈，並燒化一張符咒以驅趕香堂裡頭的惡靈。他在祭壇的四個方位灑水以淨化供品，然後在五祖的供桌前點燃五枝草稈。他隨後拿了十五枝香，下跪請求眾神降臨，召請祂們見證這場兄弟歃血為盟、成為「洪家」一員的儀式：

今夜我們承諾，在整個宇宙的弟兄應如從同一子宮所生，如同由唯一天父所生，由唯一天母養大；我們會崇天行義； ── 我們的忠貞之心永不改變。如果蒼天讓明朝光復，那麼幸福就會回到我們的土地。

誦念這個祈願之後，先生以酒和茶奠祭。

他將道袍掛在祭壇北側，隨後便令六位將軍分別把守三道門，分給每道門一面小旗，這代表著先生的授權，以及一把劍。在當代乩童科儀中，被將軍和武師靈魂所附身者也會背著一面旗和一把劍，旗子代表上天賜予的權威，後者用來驅趕邪靈。

先生命令紅孩兒（手持長矛、有著圓臉和圓形光環）站在火坑（Hekhin）中的「紅爐」（Anglo）旁，他在那裡評斷新丁在入會儀式最後階段的心態。先生命令賣果老謝邦興（意指感謝國家繁榮）前往太平墟。義興香堂的繪畫顯示太平墟位於香堂後方的祭壇，其中兩個紅色彩繪標誌為福德祠（Hok Tek Si）與太平墟。所謂紅爐就是放在祭壇前方地上一個冒著煙的香爐。

這些角色在這場儀式劇中的展演，強烈暗示了恍惚出神的神靈附體狀態。例如，洪（紅）孩兒的表現類似現在的哪吒（所謂的嬰兒神），他帶著祂的法寶火尖槍和乾坤圈；賣果老就是檳城人所稱的福德正神（Hok Tek Cheng Sin）或大伯公（Tua Pek Kong）。天地會的儀式文本進一步確定賣果老就是「南山老翁」，而他可能是紅頭髮的星宿神「南斗」，代表陽氣能量的精華。祂的標誌是長生仙桃，人們祭拜祂以祈求長壽和富貴。