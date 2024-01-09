《歸屬之儀》：「反清復明」在南洋，揭秘檳城的天地會入會儀式
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必麒麟離開台灣到南洋後，對星馬的私會黨進行研究，根據他在1879年對天地會的入會儀式的紀錄，引領新丁入會的先生，會披散頭髮，穿著明朝衣飾風格的純白新衣和白頭巾，解釋天地會的傳奇歷史，並傳授祕密手勢和暗語。
文：白瑨
入會儀式
正如我們前面所看到的，天地會的傳奇歷史不僅為這個團體提供了歷史特許權利，更向追隨者傳達該會創始英雄的故事。我的結論是，這些創始者為天地會的領導結構提供了一個模板 ── 一個由道家隱士、佛教武僧與軍事先鋒所組成的聯盟。此外，當該會領導人舉行入會儀式時，他們採用了社團先祖的姓名和身分。現在讓我們回到入會儀式和必麒麟在1879年描述這項儀式的見證紀錄。他的敘述僅僅是片面的，聚焦於社團儀式項目的準備工作、參與者對這場儀式展演的準備、象徵性通過每一道門的儀式，以及先鋒的拜會互答展演。我也從新加坡歷史博物館威廉‧史特林特藏（William Stirling Collection）的一幅畫中取得了若干細節，這幅畫描繪了在義興香堂舉行的入會儀式。
準備參加這場儀式的新丁先沐浴，並穿上最近清洗過的乾淨衣服。新成員支付會費後，「櫃匙」（財政）會在一張紅紙上記錄他的名字、年齡、出生地與生辰。新丁隨後把辮子披散開來，表示他已「完全擺脫對現有王朝（清朝）的效忠」，並袒露右肩。必麒麟提到，新丁不准保留任何原本佩掛在他們身上的東西 ── 這是對於每一位當天要進入恍惚出神狀態的人所要求的儀式準備。
編按：2021年公視電視劇《斯卡羅》中的必麒麟，是歷史上存在的真實人物，他離開台灣後，因緣際會下到了南洋，最終還成了新加坡英殖民政府的首任華人護衛司，當時必麒麟在新加坡和馬來半島所做的研究，是研究當時私會黨（幫派）、華人移民和弱勢華人婦女的重要文獻。
先生在幫助新丁完成儀式準備之後回到香堂的廂房，並安排主祭供桌上的各項物品，其中包括紅斗（ang tau），這個儀式用品是馬來西亞與中國華南等地的華人經常用來淨化與驅魔的有力工具。先生把幾項東西放進紅斗裡，包括一把米、一個裝著一百零八枚銅錢的紅包，以及幾面彩色小旗。他又加上一支代表皇權的小型黃色遮陽傘（黃羅寶傘）、帶隊官的令旗以及五祖牌位。他在牌位左邊放上「寶劍」、剪刀、算盤以及「寶鏡」；右側放上寶劍的劍鞘、一把尺、尺規與砝碼、「文房四寶」，以及白、黃、紅、綠、黑五色絲線。
除了這些物品，先生再加上一個紅花亭（Ang Hoe Teng）模型，它有三道門，門前有兩個玉皇大帝燈和一個縮小版的九層寶塔。紅花亭的左右門上寫著十六字對聯，每個字都加上了水字旁。必麒麟並未提供在這階段所使用的文字，但他指出紅花亭再現了天地會達宗的埋葬地點。根據施列格對天地會歷史所提供的版本，先生陳近南在萬雲龍離奇死亡之後，在他的墓碑刻上類似的十六個字，天地會創始者又在其前方建立一座九尺寶塔。把這些字的水字部首去掉之後，這十六字就是：「受職少林寺，開山齊壹也，達宗公和尚處。」可以翻譯為：「在少林寺領到正式職位（的那些人）創立了這個門派（開山）並經營它；（這裡是）達宗公和尚的墳墓。在視覺效果上，紅花亭和九尺寶塔令人回想起天地會的創立時刻，其形體包括紀念碑以及明朝風格的墓碑與方尖碑，儘管其採取的是縮小模型的形態，以及對天地會創始英雄的崇敬，但提供了促進團結的聚焦點。
接下來，先生放置供品來完成祭壇準備，包括：五杯茶、五杯酒、五碗飯、五雙筷子、三牲（豬、雞、鴨）、菸草、一包茶葉、七星燈（代表北斗七星）、一對大紅燭、一張淨符，以及一個白瓷香爐（重現了五祖在小溪所發現的神奇物品）。
先生做完這些準備工作就回到正在等候的新丁那裡，向他們解釋天地會的傳奇歷史，並傳授天地會的祕密手勢和暗語。他披散頭髮，穿著明朝衣飾風格的純白新衣和白頭巾。他像新丁一樣袒露右肩。六位將軍則是穿著白衣、紅頭巾，草鞋裡面穿著白襪。先生隨後通過香堂的三道門（這在繪畫中看起來像是暫時設置的獨立結構），並在穿過每道門的時候誦讀經文。他從洪門（Ang Mui）進入，然後通過忠義堂（Tionggi Tng）大門，穿過標記著「木楊城東門」的另一道門進入香堂，最後回到祭壇。
在那裡，先生點亮了玉皇大帝燈和七星燈，並燒化一張符咒以驅趕香堂裡頭的惡靈。他在祭壇的四個方位灑水以淨化供品，然後在五祖的供桌前點燃五枝草稈。他隨後拿了十五枝香，下跪請求眾神降臨，召請祂們見證這場兄弟歃血為盟、成為「洪家」一員的儀式：
今夜我們承諾，在整個宇宙的弟兄應如從同一子宮所生，如同由唯一天父所生，由唯一天母養大；我們會崇天行義； ── 我們的忠貞之心永不改變。如果蒼天讓明朝光復，那麼幸福就會回到我們的土地。
誦念這個祈願之後，先生以酒和茶奠祭。
他將道袍掛在祭壇北側，隨後便令六位將軍分別把守三道門，分給每道門一面小旗，這代表著先生的授權，以及一把劍。在當代乩童科儀中，被將軍和武師靈魂所附身者也會背著一面旗和一把劍，旗子代表上天賜予的權威，後者用來驅趕邪靈。
先生命令紅孩兒（手持長矛、有著圓臉和圓形光環）站在火坑（Hekhin）中的「紅爐」（Anglo）旁，他在那裡評斷新丁在入會儀式最後階段的心態。先生命令賣果老謝邦興（意指感謝國家繁榮）前往太平墟。義興香堂的繪畫顯示太平墟位於香堂後方的祭壇，其中兩個紅色彩繪標誌為福德祠（Hok Tek Si）與太平墟。所謂紅爐就是放在祭壇前方地上一個冒著煙的香爐。
這些角色在這場儀式劇中的展演，強烈暗示了恍惚出神的神靈附體狀態。例如，洪（紅）孩兒的表現類似現在的哪吒（所謂的嬰兒神），他帶著祂的法寶火尖槍和乾坤圈；賣果老就是檳城人所稱的福德正神（Hok Tek Cheng Sin）或大伯公（Tua Pek Kong）。天地會的儀式文本進一步確定賣果老就是「南山老翁」，而他可能是紅頭髮的星宿神「南斗」，代表陽氣能量的精華。祂的標誌是長生仙桃，人們祭拜祂以祈求長壽和富貴。
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。