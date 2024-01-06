2024勞工紓困貸款懶人包：每人最高10萬元，資格條件、利率、線上申請流程教學一次看
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本次貸款為勞工保險紓困項目，因此申請人必須要擁有15年的勞工保險年資，並且無欠繳勞工保險費。2024勞工紓困貸款的其他資格條件還有生活困難需要紓困、未借貸其他年度之勞保紓困貸款或是已借貸還清、以及未請領老年給付或是其他勞工保險補償金。若有不符以上資格將無法申請。
文：Zero圈圈
2024年勞工紓困貸款「勞工保險被保險人紓困貸款」於1月5日開放申請，申辦地點為土地銀行。2024勞工紓困貸款的貸款額度為每人最高10萬元，共有3年的貸款期間，凡是符合生活困難且擁有滿15年勞保年資等相關資格條件者可提出申請，經核准後7個營業日內即可撥款入帳。
以下介紹2024勞工貸款資訊，包括線上申請位置、貸款期間、利率、申辦資格條件與所需準備之資料文件等，其餘更多資訊可參考「勞工保險局」。
2024勞工紓困貸款申請日期時間、資格條件
勞工保險局「勞工保險被保險人紓困貸款」開放辦理，貸款額度為每人最高10萬元，有3年的貸款期間。於2024年1月5日起，符合資格者可以前往土地銀行分行、土地銀行官方網站申辦，最晚將受理至2024年1月19日。
不過，本次貸款為勞工保險紓困項目，因此申請人必須要擁有15年的勞工保險年資，並且無欠繳勞工保險費。2024勞工紓困貸款的其他資格條件還有生活困難需要紓困、未借貸其他年度之勞保紓困貸款或是已借貸還清、以及未請領老年給付或是其他勞工保險補償金。若有不符以上資格將無法申請。
2024勞保紓困貸款申請資格條件：
- 生活困難需要紓困。
- 至2024年1月19日止， 參加勞工保險年資滿15年。
- 無欠繳勞工保險費。
- 未借貸此貸款，或曾借貸已繳清。
- 未請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金。
2024勞工紓困貸款利率多少？該如何還款繳費？
2024年勞工保險被保險人紓困貸款的利率為年息2.04%，之後將由勞保局報勞動部於每年1月、7月的首個營業日公告調整，調整的依據為勞保基金定存的平均年利率與銀行手續費率。在公告調整後利率即按照公告之利率計算。
於還款方式上，2024勞工保險被保險人紓困貸款將由申請人的土地銀行存款帳戶按月扣繳，貸款期間為3年，前6個月按月付息不還本，自第7個月起將按月平均攤還本息。
以借款10萬元為例，按照目前的年利率2.04%計算，前6個月每月需繳利息170元，自第7個月起每月繳納本息3422元。提醒申請人按期正常還款，以免扣減未來請領之保險給付。
2024勞保紓困貸款：
- 貸款額度：最高10萬元。
- 貸款時間：3年。
- 利率：自撥款日起為年息2.04%。後將於每年1月、7月公告調整。
- 還款：前6個月按月付息不還本，自第7個月起將按月平均攤還本息。
- 由申請人的土地銀行存款帳戶按月扣繳。
- 客服專線：土地銀行(02)23146633。勞保局(02)23961266。
- 傳送門
2024勞工紓困貸款該如何申辦？如何線上辦理？
2024勞工保險被保險人紓困貸款共有3個申請管道，包括線上申請、臨櫃申請、郵寄申請。如果選擇臨櫃申請，則申請人需事先填寫申請書，並且準備身分證、印章、土地銀行帳戶存摺前往土地銀行分行申辦。若是申請人沒有土地銀行帳戶，則需另外辦理開戶手續，準備文件包括身分證、健保卡、印章等。申請書可以於土地銀行官方網站下載填寫。
至於線上申請者，需準備的資料包括身分證正反面影像檔、健保卡正面影像檔。在申請時，申請人需完成身分驗證手續，如果非土地銀行存款戶，則可以使用其他銀行帳戶進行手機簡訊驗證。
另外，因撥款與扣款需使用土地銀行存款帳戶，因此如果申請人非土地銀行存款戶，於線上申辦時需一併開立數位存款帳戶，並且申請金融卡以符合轉帳額度。
2024勞保紓困貸款申請：
- 線上申請：2024年1月5日上午9點開放，至2024年1月19日晚間24點。
- 臨櫃申請：2024年1月5日上午9點開放，至2024年1月19日傍晚17點。
- 郵寄申請：2024年1月5日至1月19日，以郵戳為憑。
- 準備文件：申請書、身分證、健保卡、土地銀行存款帳戶。
- 若無土地銀行存款帳戶則需另外申辦開戶手續。
- 線上申請傳送門
- 線上申請步驟教學
申請時間至1月19日止，諮詢電話(02)23961266
2024年勞工保險被保險人紓困貸款的申請時間為2024年1月5日至1月19日，符合資格者可以透過臨櫃、郵寄、線上等方式完成申請，但也提醒請勿委託他人代辦貸款，避免造成金錢損失。
如果對於2024勞工保險被保險人紓困貸款有其他問題，可以前往勞保局、土地銀行紓困貸款專區查詢，或是電話土地銀行客服專線(02)23146633、勞保局服務專線(02)23961266詢問。
本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2024勞工紓困貸款最高10萬元怎麼申請？申請方式、資格條件、準備文件、線上申請流程教學
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
你也想成為永豐DAWHO的VVIP，入席明年別具特色的DAWHO之夜、享受DAWHO VVIP的尊爵待遇、接收第一手的經濟發展洞察資訊嗎？就像周冠男教授所說，投資理財永遠不嫌晚，現在就成為永豐DAWHO並下載永豐DAWHO APP，隨時隨地聰明掌握自己的財務狀況，開始你的投資理財之路吧。
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(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢