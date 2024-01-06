2024勞工紓困貸款懶人包：每人最高10萬元，資格條件、利率、線上申請流程教學一次看

文：Zero圈圈

2024年勞工紓困貸款「勞工保險被保險人紓困貸款」於1月5日開放申請，申辦地點為土地銀行。2024勞工紓困貸款的貸款額度為每人最高10萬元，共有3年的貸款期間，凡是符合生活困難且擁有滿15年勞保年資等相關資格條件者可提出申請，經核准後7個營業日內即可撥款入帳。

以下介紹2024勞工貸款資訊，包括線上申請位置、貸款期間、利率、申辦資格條件與所需準備之資料文件等，其餘更多資訊可參考「勞工保險局」。

2024勞工紓困貸款申請日期時間、資格條件

勞工保險局「勞工保險被保險人紓困貸款」開放辦理，貸款額度為每人最高10萬元，有3年的貸款期間。於2024年1月5日起，符合資格者可以前往土地銀行分行、土地銀行官方網站申辦，最晚將受理至2024年1月19日。

不過，本次貸款為勞工保險紓困項目，因此申請人必須要擁有15年的勞工保險年資，並且無欠繳勞工保險費。2024勞工紓困貸款的其他資格條件還有生活困難需要紓困、未借貸其他年度之勞保紓困貸款或是已借貸還清、以及未請領老年給付或是其他勞工保險補償金。若有不符以上資格將無法申請。

2024勞保紓困貸款申請資格條件：

生活困難需要紓困。

至2024年1月19日止， 參加勞工保險年資滿15年。

無欠繳勞工保險費。

未借貸此貸款，或曾借貸已繳清。

未請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金。

2024勞工紓困貸款利率多少？該如何還款繳費？

2024年勞工保險被保險人紓困貸款的利率為年息2.04%，之後將由勞保局報勞動部於每年1月、7月的首個營業日公告調整，調整的依據為勞保基金定存的平均年利率與銀行手續費率。在公告調整後利率即按照公告之利率計算。

於還款方式上，2024勞工保險被保險人紓困貸款將由申請人的土地銀行存款帳戶按月扣繳，貸款期間為3年，前6個月按月付息不還本，自第7個月起將按月平均攤還本息。

以借款10萬元為例，按照目前的年利率2.04%計算，前6個月每月需繳利息170元，自第7個月起每月繳納本息3422元。提醒申請人按期正常還款，以免扣減未來請領之保險給付。

2024勞保紓困貸款：

2024勞工紓困貸款該如何申辦？如何線上辦理？

2024勞工保險被保險人紓困貸款共有3個申請管道，包括線上申請、臨櫃申請、郵寄申請。如果選擇臨櫃申請，則申請人需事先填寫申請書，並且準備身分證、印章、土地銀行帳戶存摺前往土地銀行分行申辦。若是申請人沒有土地銀行帳戶，則需另外辦理開戶手續，準備文件包括身分證、健保卡、印章等。申請書可以於土地銀行官方網站下載填寫。

至於線上申請者，需準備的資料包括身分證正反面影像檔、健保卡正面影像檔。在申請時，申請人需完成身分驗證手續，如果非土地銀行存款戶，則可以使用其他銀行帳戶進行手機簡訊驗證。

另外，因撥款與扣款需使用土地銀行存款帳戶，因此如果申請人非土地銀行存款戶，於線上申辦時需一併開立數位存款帳戶，並且申請金融卡以符合轉帳額度。

2024勞保紓困貸款申請：

申請時間至1月19日止，諮詢電話(02)23961266

2024年勞工保險被保險人紓困貸款的申請時間為2024年1月5日至1月19日，符合資格者可以透過臨櫃、郵寄、線上等方式完成申請，但也提醒請勿委託他人代辦貸款，避免造成金錢損失。

如果對於2024勞工保險被保險人紓困貸款有其他問題，可以前往勞保局、土地銀行紓困貸款專區查詢，或是電話土地銀行客服專線(02)23146633、勞保局服務專線(02)23961266詢問。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

原標題：2024勞工紓困貸款最高10萬元怎麼申請？申請方式、資格條件、準備文件、線上申請流程教學

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航