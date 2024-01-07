《德國之聲》專訪吳欣盈：我來自比較優越的背景，被稱為「公主」我一點也不介意

文：德國之聲中文網

民眾黨副總統參選人吳欣盈近日接受DW專訪，她同時也是民眾黨不分區立法委員。以下專訪內容在不影響原意與脈絡的情況下，經編輯整理刊出。

DW：全球觀眾對民進黨和國民黨瞭解比較多，您能告訴我們台灣民眾黨與這兩個老政黨最大的差別嗎？

吳欣盈：謝謝你今天邀請我，我目前是柯文哲醫師和民眾黨的副總統候選人，從我們黨的角度來看，國民黨與中國太同謀、太合作，而民進黨則是太對抗。我們是中間派政黨，相信和中國務實和開放的對話。我認為三黨在對美關係方面都是相似的，都希望深化和拓寬與美國的關係，但在如何看待台灣最近和最大的鄰居上，我們之間的看法有所不同。

DW：是否很難不選邊站？因為北京在中國談論統一，在台灣有些人支持台獨，民眾黨關於統一和獨立的觀點是什麼？

吳欣盈：按照柯醫師的說法，我們認為「九二共識」需要更新，它是在特定的時間和空間提出的，他認為，其中存在一些模糊性和某些可以澄清的事情。如果我們當選，我們的建議，或柯醫師的建議是，中國應該提交一份新條約過來，清楚地解釋他們希望我們看到和討論的內容。這是第一步。

我想你也知道，在這次選舉中非常清楚，有些政黨確實相信對話和威懾。事實上，柯醫師直到去年12月都是台北市市長，他做了8年，也設立了上海台北雙城論壇，這對選民來說意義重大，也讓他們信任我們，至少他是中國願意與之交談的人。

DW：我想很多人也對他的立場感到好奇，因為有時我們會發現他的言論多變。例如，2015年，他談到了他如何理解和尊重北京對「九二共識」的立場，但就在昨天，他批評國民黨總統候選人侯友宜接受「九二共識」。也在2015年，他接受中國大陸媒體採訪時談到，「一個中國」不是問題，但就在昨天，他表示自己從來沒有接受「一個中國」這個想法。您對此有何評論？

吳欣盈：我認為柯醫師的評論中有兩件事值得觀察。首先，是他在擔任普通公民時或擔任市長，以及現在擔任國家級總統候選人時發表過一些言論。現在，他作為總統候選人以來所發表的部分言論，我認為值得注意的是，柯醫師的底線是維護我們的民主生活方式，但維護我們的民主並不等於宣佈獨立，所以我認為他確實想與民進黨的主張區分開來。

另一方面，「九二共識」是年輕人不信任的東西，他們不明白裡面的意思，他們需要更多的說明，所以要他們同意「九二共識」會有很多恐懼因素在裡面。我認為柯只是想在國、民兩黨之外作出區隔，我不認為這代表他沒有價值觀，也不認為他是善變的，他只是想開拓出一個這次選舉更務實的中心路線，不想陷入政治意識形態或術語。

DW：您談到要北京提出新想法、新框架或條約是非常有趣的想法。

吳欣盈：這是柯醫師的主意。

DW：您個人認為這是可行嗎？這樣想是否太天真了？因為眾所周知，習近平是一位獨裁領導人。他表示，如有必要會透過武力推動統一。這些都是非常強烈的話語。您怎麼能指望像他這樣的領導人拿出新的談判方案，只是為了和台灣領導人談判？

吳欣盈：我認為現實是，在中美關係中台灣始終是個乒乓球，我們永遠是價格接受者，而不是價格制定者，這代表我們只能接受現況，而不能發號施令，所以實際上來說，要求中國向我們提出建議，開始某種新的對話框架是我們唯一的選擇。

如果你看看最近在世界貿易組織（WTO）上對《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）的挑戰，例如，現在執政黨希望在WTO上提出這項討論，但對民眾黨來說，試圖在WTO中討論ECFA，除了經濟討論之外還有政治意圖。

DW：這有什麼政治意圖？如果發現不公平，這不是可以採取措施或手段？

吳欣盈：是，但從民眾黨的角度來看，ECFA是在WTO之外簽署的，當然這是在「一國兩制」框架下的。現在我們向WTO尋求協助，因為我們台灣和中國都是WTO成員，從某種程度上來說是有道理的，但也是試圖在經濟協議和關係非常緊張的情況下，增加另一個層次的政治認可。所以民眾黨的觀點是，在WTO討論ECFA問題這個建議很好，但現實是對方只願意以雙邊方式與我們接觸，也就是中國和台灣之間。

你可以在那裡等，他們也不會來到談判桌前，或是你可以務實一點，試著看看你能同時做些什麼。這兩條途徑顯然都是可行的，但現況來說你也必須現實一點，因為ECFA下有2000多個項目，已經有12個受到打擊，誰知道還有多少。如果我們堅持越久，越多產業會面臨風險。不僅是產業本身，而且就業也出現風險。

DW：但不要太依賴中國不是也很重要嗎？正如你理解的那樣，很多人不相信或不同意ECFA是在「一國兩制」框架下籤署的，因為這意味著雙方之間有一個不公平的條約，對嗎？我猜這會是北京使用術語的方式。

吳欣盈：但ECFA協議實際上允許台灣出口更多的物品，對台灣的好處要多得多，允許台灣免稅出口超過2000種物品，但中國並沒有期望我們在相同的項目上建立互惠關係。所以我確實相信，消除來自中國的風險和消除來自台灣的風險是目前的趨勢。許多公司要求他們的供應商提供其他地緣政治解決方案，以便提供其商品和服務。

不過現實情況是，在任何的特定年份中，目前台灣約有40％的商務依賴ECFA，所以除非我們能夠擴大與東協、印度和歐洲的去風險戰略，否則就目前而言，ECFA比我們希望的要重要得多。

DW：這不就是現任政府正在努力做的事情嗎？為了降低風險，嘗試與更多的東協國家合作，蔡英文的「新南向政策」，這不是他們想要做的嗎？

吳欣盈：現任政府正在努力降低風險，但降低風險的速度還不足以讓我們不去注意ECFA的影響力，這就是當前的現實。

DW：所以這很有趣，因為當你談到嘗試在台灣和中國大陸之間進行這種溝通和更多合作時，您也在談論去風險，這就是我的意思。就像當我們看民眾黨時，我們想知道你們的核心價值，例如你們對中國的立場到底是什麼？如何看待這個全球大國，就像您所說的那樣，不想對抗，但也不想過度依賴它們。但你們的策略是什麼？具體來說，計劃如何實現這種對話並同時降低風險？

吳欣盈：正如我之前提到的，去風險化已經到來，與其他國家建立、深化、加強更多的關係和貿易，不僅是中國，東協更是如此，歐洲和美國更是如此，現況就是這樣。歐盟是台灣最大的外國直接投資者，但台灣在歐洲的投資很少，因此一種方法是降低風險，並超越對中國的依賴。

當然，另一種方式是建構我所說的第二道對話管道，透過建立主權財富基金，如果我們真的能夠與其他國家建立外國直接投資關係，不僅能談論貿易，還會談論投資，這對其他國家更具吸引力。例如，新加坡擁有美國和日本兩個主權財富基金，關係非常牢固。

日本是美國最大的境內直接投資者，而台灣也與日本有貿易關係。台灣與美國的貿易關係多年來有所改善。我想大約5年前，我們在美國外國直接貿易夥伴方面排名第11，現在我們排在第8。這對美國來說代表他們正在購買更多的台灣商品，但投資方面呢？所以我認為台灣作為一個政府也可以增強其形象，與其他國家建立投資關係。

另一個領域是，我認為台灣可以成為氣候融資領域的領導者，目前有1萬9000家公司明年將受到「碳邊境調整機制」（CBAM）的影響。這將佔從台灣出口到歐洲價值45億美元的商品。不幸的是，台電是我們台灣唯一的能源來源，80％依舊是仰賴化石燃料。如果我們不依照國際標準進行碳交易、碳足跡會計，如何讓我們的出口產業具有競爭力呢？