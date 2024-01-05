石川強震賑災：大谷攜手道奇隊捐款100萬美元，七尾醫護放棄新年假期趕回災區

大谷攜手道奇隊宣布將捐款賑災

（中央社）日本石川縣元旦發生強震，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平昨（4）日在社群網站宣布，他將與球團共同捐款盼幫助災區，道奇方面將捐100萬美元（約新台幣3100萬元）。

日本放送協會（NHK）報導，根據大谷4日在社群網站的貼文，道奇隊與經營道奇球團的古根漢棒球管理集團（Guggenheim Baseball Management）表示將共同捐款100萬美元，且跟以個人名義捐款的大谷翔平合作。

大谷也在貼文指出：「為了支援災區將與道奇隊共同捐款，向參與重建的工作人員表達感謝之意時，我們之後也將團結一致支援災民，衷心祈禱盡快找到下落不明的民眾以及受災地區盡快重建。」

石川縣政府等單位表示，截至今（5）日下午2時為止，縣內死亡數增至94人，還有464人輕重傷、逾200人失聯。

能登強震七尾醫護心繫病患，不顧險境趕回醫院成災民後盾

（中央社）日本能登半島元旦發生強震後，許多當地人紛紛逃往外地避難，卻有一群人逆向前進，就是受災區醫院的醫護人員。受到責任心驅使，他們在第一時間想到的不是自身安全，而是仍在醫院的病患。

元旦連假期間，國立七尾醫院的醫護人員許多都返鄉過節，日本的新年就像台灣的農曆年，是與家人團聚的時刻。然而，1月1日下午4時許，能登半島發生規模7.6強震。強烈搖晃令人站都站不穩，也驚動醫院內超過百名住院病患，以及留守的醫護人員。

七尾醫院在二戰後作為國立療養院，在能登地區的肺結核治療中扮演重要角色，之後成為重症身心障礙者病院，又轉變為難治慢性病的治療機構，在2004年成為行政法人的國立醫院。2012年，呼吸器內科專家前院長藤村正樹上任後，成為日本的慢性咳嗽診療和研究中心，有許多長年受咳嗽所苦的病患前來就醫，現任院長安井正英同樣是這個領域的專家。

目前的七尾醫院，病房大樓與行政大樓分別在2009年、2017年建成，接著門診大樓在2019年落成，屬於相對新的建築物。儘管如此，元旦強震依舊在醫院樓梯間留下觸目驚心的痕跡。所幸強震並未造成醫院斷電，也讓仰賴呼吸器等儀器的病患無安全之憂。

只不過，強震後隨之而來的海嘯警報，讓地勢較高的七尾醫院迎來一波逃離海嘯的人潮，當時有上百人擠在門診大廳避難。災後第3天來到醫院，儘管民眾已經離開，但從各色各樣不成套的椅子來看，不難推敲可能是從各個地方搬來，讓民眾暫時歇腳。

由於院內醫護人員很多並非七尾市當地人，許多人當時正在外地過節，像是院長安井正英、事務長花森弘充，以及來自台灣的診療部長陳文筆。不過，他們都在第一時間或留下家人，或結束旅遊行程，動身返回醫院。

Photo Credit: 中央社 圖為七尾醫院醫師們，左起事務長花森弘充、來自台灣的診療部長陳文筆、看護部長重野、院長安井正英。

強震後第2天，包括院長等第一批「探路」的醫護人員已回到醫院，由於強震造成道路寸斷，他們經過多番嘗試後，記下被封鎖的道路，並在通訊群組裡分享資訊。

看護部長重野的家裡雖然被震得亂七八糟，但也顧不得清理，立即返回醫院。而人在台灣的陳文筆也回到石川縣，依同事的「道路避險指示」，有驚無險抵達醫院。

《中央社》記者來到醫院時，看到臨時的指揮中心白板上留下清楚的分工痕跡，像是確認暖氣、供水、食品、毛毯等工作。

事務部長花森解釋，地震後醫院的部分暖氣毀損，由於正值寒冬事態緊急，廠商雖然趕來查看，卻發現無法立即修復，於是又趕快聯絡商家運送毯子，對方也很即時送來上百條。

看護部長重野說，因為暖氣損壞，有了毯子保溫還不夠，好險電力沒有中斷，於是叫職員從家裡搬來電暖爐應急，同時也向石川縣政府提出支援請求。

院長安井接受訪問時說，強震當天他緊急連絡其他醫師代替他到醫院坐鎮，但因道路寸斷，很多人都沒辦法趕過來，最後是金澤大學的醫師趕到，總算是度過了第一天。

他表示，為了應對這類重大災害，院內平時準備所有人員的3天份緊急食糧，也有在發生震度5弱地震後，醫護人員在確保安全後要到醫院集合的方針，但像這次這麼強烈的地震（七尾市震度6強），想要集合也沒辦法，真的是很嚴重的情況。

至於病患的藥物供給情況，他表示，雖然目前還沒有收到病患缺藥、無法來到醫院拿藥的通知，但目前外面藥局都沒有營業，醫院儲備的藥品數量也有限，因此後續確保藥品在內等重要物資的供應相當重要。

安井聽聞許多台灣民眾願意提供幫助表示，七尾醫院目前情況還好，但像是電視新聞報導上很多較北的受災地區，例如輪島市、珠洲市，避難的民眾應該會缺乏衣物、食物、飲水等，似乎全部都不足，如果能為這些地方提供資源將相當感謝。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範