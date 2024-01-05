泰國警方稱逮捕馬來西亞毒梟後，部分毒品交易量有望減少七成
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一名馬來西亞毒品嫌犯在泰寮合作行動中於寮國被逮，泰國警方稱此跨國販毒集團關鍵成員被逮捕後，該國可能減少70%冰毒、海洛因和古柯鹼等毒品交易。而自2023年以來，泰國持續展開掃毒行動，寮國也積極打擊毒品走私。
綜合《曼谷郵報》、《海峽時報》與《寮國時報》報導，泰國和寮國在逮捕一名馬來西亞男子後，幾種毒品在泰國的交易量可能會減少近70%。
2023年12月29日，39歲的馬來西亞男子王金華（Ong Gim Wah）在泰國與寮國的聯合行動中於寮國的藏身處被捕。報導指出，泰國當局懸賞了100萬泰銖（約新台幣90萬）抓他。
自2006年以來，王金華在金三角地區的毒品交易以及販毒集團之間的協調方面扮演了關鍵角色，他也是泰國通緝的48名毒品犯罪嫌犯之一，據信這些嫌犯都藏匿在鄰國。
泰國警察局長助理拉克布恩（Panurat Lakboon）表示，逮捕該名嫌犯可能會使泰國涉及冰毒、海洛因和古柯鹼的毒品交易減少多達 70%。
泰國麻醉品管制委員會辦公室（ONCB）秘書長帕努拉特（Panurat）表示，警方在行動中還繳獲了超過4.4噸的安非他命藥丸。
此外，帕努拉特也在本週稍早表示，當局已確定王金華是警方於去年6月在泰國叻丕府破獲一起重大毒品案的主要嫌犯。該次行動查獲了998公斤的冰毒，並逮捕了7名嫌犯，王金華也被扣押總價值約8500萬泰銖（約新台幣7606萬）的資產，包括一塊帶有建築物的土地、兩套公寓、三艘遊艇、兩輛汽車、三輛摩托車、槍支、現金和其他貴重物品，這些資產分佈在曼谷、達勒府、清萊和春武里府。
泰國國家緝毒局將與寮國當局聯絡，預計引渡這名據稱是跨國販毒集團關鍵人物的嫌犯。
泰國寮國積極打擊毒品犯罪
《曼谷郵報》報導，此次逮捕是泰國於2023年10月至12月展開的掃毒行動的一部分，此行動是根據當局「快速獲勝」（Quick Win）政策所制定，目標是在一年內解決該國的毒品問題。
麻醉品管制委員會辦公室秘書長帕努拉特表示，自掃毒行動開始後，緝毒警察已破獲268起案件，繳獲3噸冰毒及2億多粒冰毒藥丸，較去年增加80%，警方也破獲了超過2萬3000起小型販毒案，較去年增加22.7%，此外，警方共計沒收了超過7.09億泰銖的毒品相關資產。
除了破獲毒品，泰國當局也持續向國內毒癮者實施戒毒計畫。
《寮國時報》指出，寮國政府也於2023年起加大力度打擊毒品走私，尤其是博喬省（Bokéo）。
去年6月，兩名男子在敦興區（Tonpheung）被發現藏有 280 萬粒安非他明藥丸後被捕。8月，博喬省當局在接獲居民通報後，查獲了藏在兩輛皮卡車的720公斤冰毒；警方也在首都永珍占塔布利區（Chanthabouly）一輛翻倒的SUV車中發現了超過500萬枚安非他命藥丸。
9月，當局在博喬省的交通檢查中沒收了3300萬顆藥片和500公斤冰毒。
新聞來源
- Extradition of Malaysian kingpin sought（曼谷郵報）
- Arresting Malaysian drug lord could solve 70% of Thailand’s trafficking cases: Thai police（海峽時報）
- Lao, Thai Authorities Arrest Malaysian Drug Dealer Hiding in Laos（寮國時報）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。