從國軍遭策反案看兩岸情報戰：由潛伏竊密轉向吸收策反，中共對台軍情作戰轉變有三項特點
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陸軍直升機飛行員謝姓中校欲駕機叛逃一案令國人為之嘩然，從這個吸收策反過程來看，中共不計代價亟欲建立一國軍駕機投共的案例，成為一個「典範」，以圖達到震憾我國內部軍民士氣的心戰效果。
文：秦嗣葵（淡江大學整合戰略與科技研究中心、台灣戰略研究學會助理研究員助理）
近期國軍數起退役與現役軍士官人員，遭中共情報單位策反案件令全國震驚。其中尤以陸軍直升機飛行員謝姓中校欲駕機叛逃一案，更令國人為之嘩然，輿論媒體更對這一連串中共對台情報策反案做出許多分析探討。
然而僅從近期這一連串國軍遭策反案，來探究中共對台情報作戰的意圖，仍失之於片段而無法見到中共對台「軍事鬥爭準備工作」之意圖，我方應從「度之往事，驗之來事，參之平素」的綜合觀點，來深層審視中共「新時代黨解決台灣問題的總體方略」布局思維，才能瞭解中共對我國國家安全實質威脅危害，並制訂出應對策略與作為。
中共對台情報作戰由潛伏竊密，轉向吸收策反
由於兩岸軍事實力差距不斷的拉大，誘發中共武力犯台的企圖可能性提高。以往中共對我國軍人員情報工作，以誘導吸收、潛伏竊密為主，其中最著名案例為陸軍少將羅賢哲案。據監察院報告指出，羅賢哲成為共諜時間長達七年（2004-2011），長期洩漏軍事機密資料，嚴重破壞國防安全。顯見當時中共對台軍事情報工作，仍是以潛伏竊密工作為首要目標。
隨著近年兩岸關係嚴峻與美中大國競爭激烈等緣故，美方各界一直不斷提出中共可能在2027年左右時間，對台灣進行統一的入侵軍事行動警告，加以中共不斷以軍事手段，進行壓迫我國主權空間行動。因而對台軍事情工作也開始有了極大的轉向發展。
從近期一系列共諜案情來分析，中共對台軍事情報作戰轉變有三項特點：
一、中共情報滲透吸收由以往的一對一單線工作方式，轉為多面向吸收發展
退役軍官陳裕炘幫中共吸收國軍退役、現役軍官的單位與人員數量之多，有別於中共以往對台情報滲透一對一單線作法，事屬異常，因為唯有一對一單線才能保持機密，而不被反情報單位發覺破獲，陳裕炘吸收對象的單位與人員又多又雜，很容易引起國軍保防與反情報單位的關注而查獲，此為第一項轉變特點。
二、由隱蔽戰線的秘密鬥爭轉為高調宣傳的吸收策反
中共將情報工作稱為隱蔽戰線的秘密鬥爭工作，從國共內戰時期開始，中共對於吸收策反的國軍共諜人員身份均是以極高度保密作法處理，盡量不留下任何痕跡以讓敵方對手追查。但從陳裕炘及向德恩案都可發現，近期中共對吸收的退役與現役軍人成為共諜，均要求拍錄投降短片，不在乎該些策反人員身份曝光的可能性。
而由中共對該些被策反人員進行投降心戰影片拍攝的背後動機，也能大略推斷，拍攝投降心戰影片，一來是可對策反人員進行威脅控制，可避免策反人員事後反悔，進而舉發。
其次，中共拍攝此等國軍投降影片，必然是為日後對台進行認知作戰工作使用，甚至可推測是中共未來在軍事武力犯台時，首波資訊戰的宣傳心戰運用，亦足見中共對台軍事鬥爭準備工作從未曾停歇，國人對中共軍事犯可能性，應認清事不實，不能心存猶疑，以為中共對我國有任何和平共存之心理。
三、不計代價的重點對象策反
從航空特戰指揮部謝姓中校被中共情報幹部吸收策反過程來看，中共不計代價亟欲建立一國軍駕機投共的案例，成為一個「典範」，以圖達到震憾我國內部軍民士氣的心戰效果。
中共在國共內戰時，透過對西北軍系的新編第8軍軍長高樹勛的策反投共，並運用高樹勛發表的反內戰宣言作為宣傳，直接間接的打擊當時國軍進行剿共作戰的士氣。
中共除認為策反高樹勛的工作認為是對國軍「兵運」的一大成就外，並將該案編成工作文件，稱為「高樹勛運動」。當時中共與毛澤東均發出文件，指示共軍要在國軍內部開展「高樹勛運動」，在重要緊急時刻反對戰爭、主張和平，配合共軍宣傳，達到瓦解國軍戰鬥意志的目的。
從中共情報幹部人員對謝姓中校的策反談判過程來看，中共情報幹部可以馬上加碼抬高策反金額的作法，足以證明中共計劃打算在未來對台軍事鬥爭的行動中，重新再炮製一次「高樹勛運動」的戲碼，以達到打擊我國軍民士氣的心理認知戰的目的。
我國安與國防高層的認知與應對
重振提高政戰局、軍情局等情報單位的權責與位階。由於兩岸對峙已經超過半個多世紀，其中經歷近三十年的和平互動時期，造成我國對中共攻台的心防一度弱化。而中國近年來經濟崛起，國家軟硬實力大增，兩岸互動形勢也一直在變化。
以往中共對台宣傳心戰難越城池，而如今中共借網路傳播之便利，加以近年「抖音」等社群媒體平台，對全世界的影響力攻城掠地，習近平亦大力鼓吹與挹注資源予中共宣傳心戰部門單位，近年來我國政府亦苦於中共的認知作戰攻擊。
而我國國防部軍情局與政戰局職司對中共情報與心理作戰，因以往時空因素將軍情局與政戰局視為執政者的打手單位，因而我國在民主化過程中對政戰情報單位職能多有拘束限制，然而兩岸情勢已有重大變化，並且因網路資訊化等因素，中共對我國的滲透威脅工作力度，不但與日俱增，且方法方式更趨複雜多元。
此外，我國政黨輪替已屬常態，不論那一黨執政，均要正視處理來自中共的滲透威脅，中共不會因為我國政黨輪替便停止對台灣的滲透與威脅作為，故重新定位提振軍情局、政戰局與相關情報單位的權責，實為必要必然之舉。
近期軍情局因內部紀律與工作人員偽造假線民請領獎金等糾紛，而引起國人對該單位功能之質疑，亦有非該局的外人在媒體批評現退職幹員，只會回望著戴笠、殷宗文等等過往歷史感嘆，而有國防高層也曾一度傳出欲裁併軍情局的說法。然而這皆是拘於形勢的短見。
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DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
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尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
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