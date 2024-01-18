《海島核事》推薦序：台灣與反核運動史，以及核能政治的觀察

文：劉華真（台灣大學社會學系副教授）

【推薦序】台灣與全球反核運動

從理解東亞核能發展的角度來說，雖然有許多探討反核運動的期刊論文、碩博論、編著和報章專論，處理長時段歷史發展的專書卻相對少見。就我所知，日韓的首本專著也都是近期才出版，例如安藤丈將在二○一九年出版的《脫原發的運動史：車諾比、福島，及未來》（脱原発の運動史： チェルノブイリ、福島， そしてこれから，岩波書店），韓國的洪德華（音譯，홍덕화）也在同一年將博士論文改寫出書，《韓國核電的社會技術系統：技術、制度、社會運動的共同構造》（한국 원자력발전 사회기술체제：기술，제도，사회운동의 공동구성，한울아카데미）。現在，台灣也迎來第一本反核運動史的專書。

台灣的反核運動是一個巨大的集合名詞，它是由關注台灣核電各種缺失的不同人群，在過去四十年的各個時間點聚合而成。從抵制核電廠興建，到抗議族群歧視的核廢料選址；從抨擊核電監管機構與發電單位隱瞞核安事故，到為受到輻射傷害的電廠工人與一般民眾奔走求援；從批評「不蓋核電廠就缺電」的誘導式政策宣傳，到反對不計入後端核廢處理費用的核電成本計算方式；從深耕在地的集結行動，到與東亞運動者的跨國結盟。台灣反核運動的主軸，涉及政府官僚的可究責性，重大公共政策的民眾知情權，能源治理的合理性，以及免於恐懼活在這座海島的基本生存權。

這四十年的台灣反核運動史，《海島核事》已經從運動者的角度充分詳述。以下我從不同的面向提出兩項對台灣反核運動與核能政治的觀察。

首先，台灣的反核運動是二戰後幾波全球性反核浪潮（包含反核電與反核武）的一員。作為先鋒的，是一九五○年代中期由核子試爆引發日本「百萬簽名和平運動」與英國反對開發核武的「解除核武運動」（Campaign for Nuclear Disarmament），接踵而來的是一九五○年代末期到一九七○年代中期，美國與歐洲科學界人士的吹哨行動，法國、西德反對設置核電廠的地方抗爭，以及奧地利、瑞士、與北歐國家採用公投來決定核電廠的存廢（Falk 1982, chaps 5, 7）。

到了一九八○年代，先是抗議北大西洋公約組織部署潘興二號飛彈（Pershing II），於一九八○到一九八三年間所掀起的第二波反核武裁軍運動，分別在倫敦、布魯塞爾、波昂、羅馬、巴黎與紐約發動數十萬人參與的反核武抗爭（New York Times 1982; Rochon 1988:5）。與第二波反核武抗爭幾乎同步，菲律賓、澳洲、西德接續爆發第二波大規模的反對核電廠抗爭；短短七年之內發生三哩島（一九七九）與車諾比核災（一九八六），使歐洲與美國的反核電運動進一步擴大蔓延。

而台灣的反核運動就出現在此一階段。作為「後進」（latecomer）的反核運動，在知識、論述、策略上，受益於更早出現的他國反核運動，這也使台灣的反核運動很早就被編織進跨國的反核網絡，透過跨國團結與聲援，方能對抗由各國政府、核電產業、核工系所、智庫領軍的強大擁核集團。「原子能和平用途」的擁核倡議從一九五○年代以來就是全球性的，回應的反核運動自然也是全球性的。

再者，放在全球反核浪潮來看，台灣反核運動是非常特別的案例。相較於東亞的近鄰，日本的反核歷史，始於一九五四年第五福龍丸號船員因核子試爆遭輻射汙染，進而催生反核武運動；韓國的反核運動則始於反對美軍基地儲存核子武器，欲促成韓半島非核化。然而台灣政府曾在一九六五到一九八八年間祕密建造原子彈，這幾乎是台灣公開的祕密，台灣反核運動卻沒有反核武的面向。

除此之外，在三哩島與車諾比兩次核災之間與之後，大量反應爐訂單被取消，全球核電產業陷入停滯，就在這段時間，亞洲成為全球核電成長速度最快的地區，韓國、中國、印度政府都執行野心龐大的核電擴張計畫，毫不誇張地說，亞洲是全球最為擁核的區域；也因此，反核電運動在這個區域一直面對很大的困難。然而，台灣從一九八五年開始，運轉中核子反應爐的數量就一直維持在六個，直到二○一八年除役工程啟動，反應爐數量進一步減少。

台灣的「核電停滯」，要從兩個方面來看。第一，台灣反核運動在一九八○年代中後期快速集結核電廠周邊居民、科學界、反對黨、傳播界人士，與當時執政的國民黨、原能會、台電進行各種交鋒，將核電議題拉升至全國層級的公共議題（而不僅是核電廠、核廢場預定地的地方性與區域性議題）。不同於日、韓、印等國的反核運動長期被擁核集團壓著打，台灣呈現擁核、反核陣營勢均力敵的長期對抗。

第二，台灣反核運動之所以顯得強勢（相較其他亞洲反核運動），以及之所以能層出不窮地揭露各種核電相關的行政缺漏、弊案、與安全危機，不能單從運動實力的角度來看，更要觀察政府組織、發電單位、研發與人力培育機構所構成的核能開發體制（nuclear regime）之總體樣態。

台灣的核能開發體制從一開始就將人力與財務資源向核武研發傾斜，即使在一九八八年停止核武開發之後，對民用核電的研發與技轉助力仍少。中科院核能研究所始終未能協助台電進行核電廠核心技術轉移；再以人才培育來說，一九九七到二○○七年間，清華核工系所改名，這十年裡台灣沒有任一以核工冠名的系所，台灣若要持續使用核電甚至擴張核電，其人力準備是否充足，著實令人懷疑。不甚健全的核能開發體制會滋生弊案與安全風險，自然也不是太令人吃驚的事情。