《海島核事》：高階核廢料最終處置是全球性難題，誰能證明真能安全貯放萬年以上？

文：王舜薇、崔愫欣

第四部 核廢何去何從？

4-5 核廢難題

「整體來說，它們的毒性——不論是放射性或化學性——都遠比我們至今在美國或其他任何國家所處理過的任何工業原料來得致命。」 ——一九五九年一月，約翰霍普金斯大學教授Abel Wolman，在首次針對核廢料議題舉行的美國國會調查之發言

從一九七○年代十大建設開始推動，政府就不遺餘力宣傳「核能安全無虞、核廢料可處理」等教條式口號，時至今日，核電存廢爭議依然劇烈，無法否認的是，從第一座反應爐開始在臺灣運轉已屆滿四十五年，核廢料卻始終找不到最終處置場的事實。這跟哪個政黨執政並無太大關係，即使是支持核電的國民黨執政縣市，也不可能輕易接受核廢料，這是反核派、擁核派最終都要面對的問題。

二○一九年三月，臺灣綜合研究院能源政策民意調查報告中，民眾最擔心的是核廢料的威脅，有四一．二％民眾認為「找不到核廢料最終處置場」是最大隱憂；另有六六％民眾不支持核廢料最終處置場址設置在自己或家人的居住城市。從二○○六年通過《選址條例》迄今，候選地點一變再變，核廢處置問題始終停滯不前。放在蘭嶼的僅僅是低階核廢料，就讓政府難以處理，然而真正讓全球都感到棘手的，是高階核廢料。

高階核廢料就是核電廠用過的核燃料棒，雖然燃料棒離開反應爐後，鈾連鎖反應就停止，但當其剛從反應爐退出時，因具有很高的放射性及熱量，必須先貯存於廠內的用過燃料池中冷卻，待其放射性及熱量衰減後，再進行後續處理。通常會放在水池中五至十年（溼式貯存），再移出水池，使用金屬容器貯存（乾式貯存），但這並不是長久之計，因為貯存容器日久也會損壞導致輻射外洩，因此必須找到最終處置場。高階核廢料由於對環境具有潛在的長期輻射危害，約在一百萬年後才能趨於與天然鈾礦自然背景值相當的水平，因此國際上甚至有學者提出高階核廢料最終處置場需要以一百萬年作為安全評估的時間尺度。

燃料棒的使用週期設計約為十二至十八個月，用完後就變成令各國頭痛不已的萬年核廢。核工業早期太過低估核電廠除役與核廢料處置會面臨的艱難挑戰，使得下一代必須付出高昂的環境與社會成本。國際原子能總署估計，自民生用核電廠出現以來，一共產生約三十七萬公噸重金屬的「用過核子燃料」，其中約有十二萬公噸經過再處理（reprocess），目前全世界約有二十五萬噸的大量高放射性用過燃料棒，分散在全球十四個國家之中，大多數的用過燃料棒就地放置在反應爐廠區內的冷卻池。

臺灣的高階核廢料至今存放在三座核電廠廠區的燃料池，不但尚未找到最終處置場，甚至在運轉期間因燃料池容量不足而爆滿，臺電只好進行格架密集化、改建水池等作業，以求容納更多的用過燃料棒，此舉被環保團體指稱增加核安風險。甚至核一、核二廠在運轉期限未到，就因為燃料池爆滿而必須提前停機，燃料池容量設計本就不足以容納運轉執照效期四十年所產生的用過燃料棒。

為因應找不到核廢料最終處置場的困境，美國率先發展乾式貯存技術，將在燃料池存放超過五年，且其所產生之熱量可以靠自然對流移除之用過核燃料，存放於乾貯罐內。此技術被美國核能管理委員會（Nuclear Regulatory Commission, NRC）認可並採用，但仍有許多國家存放在燃料池內。臺灣的核電發展參照美國，隨之提出於廠區內規劃興建室外乾式貯存設施，但興建過程、環評、水土保持執照取得並不順利，至今尚未啟用。

核廢無解？全球核廢料處理遇上的困難

全球商用核能發電廠運轉至今已超過六十年，綠色和平法國辦公室於二○一九年一月發布的《全球核廢料危機報告》中指出：

過去六十年來核能發電，已導致一個目前尚無解決方案、但卻需數萬年安全貯存、管理與最終處置的核廢料危機。面對如此大量的核廢料，人們至今尚未找到任何長期解決方案。這包括每個核反應爐都會製造的高放射性燃料棒，至今所有嘗試尋找安全可靠的高階核廢永久處置方案的努力，最後都以失敗告終。

目前國際間認定較為可行的最終處置方法是「深地層處置」，意即在地下深度數百公尺處建造處置場，以地底的岩層作為隔絕屏障，此方法需要穩定的地質結構條件，藉由多重障蔽，存放於地表下三百至一千公尺，避免潛在的風險如腐蝕、物質遷移擴散、地下水侵入、人為破壞等。貯放地點至少要能夠讓高階核廢料隔絕人類生活圈二十萬年以上，低階核廢料則是三百年，因此在地質、環境條件上都非常嚴格。美國有將近十萬公噸的高階核廢料等待處理，現有暫存場都趨於飽和，但尋求最終處置場仍相當困難，美國政府始終無法取得與地方的共識，至今無法選定場址。部分國家如韓國、日本、英國雖已有低階核廢料最終處置場，但也仍未選定高階核廢料場址。

高階核廢料最終處置是全球性難題，超過人類的經驗與時間尺度，如何證明能安全貯放萬年以上？科學技術至今無法解決，加上鄰避情結、程序正義、環境正義、世代正義等爭議，各國選址過程都波折重重，目前只有芬蘭進度最快。芬蘭從一九七○年代開始研究核廢料處置問題，最終處置場安克羅（Onkalo）選在超過十八億年的古老穩定花崗岩層，選址與興建耗費五十年，其最終處置場已進入最後測試階段，但截至二〇二三年，全球尚未有成功啟用的高階核廢料最終處置場。

不只是選址，核廢料處理成本也遠高出預期，包括核廢料管理，乃至於最終處置的成本負擔都不斷攀升，《全球核廢料危機報告》中指出，「顯而易見的，沒有任何國家可以準確地估算要管理這些核廢料，長達數十年甚至數百年的時間，需要負擔的成本總額到底是多少。即使是近期的成本估算值，在許多國家中都是缺乏的。」

由於高階核廢最終處置目前仍有許多技術上的不確定性，全球多數國家皆尚未提出明確預算，部分國家的預算則是每年節節升高，不同單位估計的數字也有所差異，以法國為例，由法國放射性廢棄物管理專責機構（ANDRA）於二○○五年評估的經費為一三四億歐元到一六四億歐元之間，二○一五年時則增加到三五○億歐元，但官方於二○一六年將數字下修至二五○億元。比利時在二○一一年評估經費為三十億歐元，目前則增加到八十至一百億歐元。芬蘭目前興建中的最終處置場預計花費三十五億歐元，美國所評估的最終處置經費則為九七○億歐元，這些巨大的財政負擔最終將無可避免地由一般納稅人來承擔。

高階核廢處置的時程表做得到嗎？