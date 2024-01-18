《海島核事》：高階核廢料最終處置是全球性難題，誰能證明真能安全貯放萬年以上？
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2011年日本福島核災，是給臺灣的一記當頭棒喝，超過二十萬人走上街頭，讓我們有機會檢視臺灣的核能問題，以及作為一個海島，我們能怎樣發展永續能源？讓我們從東北角小漁村的核電廠到世界大國間的核競逐，理解這一場2025非核家園的「告別」尚未結束，我們都還在路上。
文：王舜薇、崔愫欣
第四部 核廢何去何從？
4-5 核廢難題
「整體來說，它們的毒性——不論是放射性或化學性——都遠比我們至今在美國或其他任何國家所處理過的任何工業原料來得致命。」
——一九五九年一月，約翰霍普金斯大學教授Abel Wolman，在首次針對核廢料議題舉行的美國國會調查之發言
從一九七○年代十大建設開始推動，政府就不遺餘力宣傳「核能安全無虞、核廢料可處理」等教條式口號，時至今日，核電存廢爭議依然劇烈，無法否認的是，從第一座反應爐開始在臺灣運轉已屆滿四十五年，核廢料卻始終找不到最終處置場的事實。這跟哪個政黨執政並無太大關係，即使是支持核電的國民黨執政縣市，也不可能輕易接受核廢料，這是反核派、擁核派最終都要面對的問題。
二○一九年三月，臺灣綜合研究院能源政策民意調查報告中，民眾最擔心的是核廢料的威脅，有四一．二％民眾認為「找不到核廢料最終處置場」是最大隱憂；另有六六％民眾不支持核廢料最終處置場址設置在自己或家人的居住城市。從二○○六年通過《選址條例》迄今，候選地點一變再變，核廢處置問題始終停滯不前。放在蘭嶼的僅僅是低階核廢料，就讓政府難以處理，然而真正讓全球都感到棘手的，是高階核廢料。
高階核廢料就是核電廠用過的核燃料棒，雖然燃料棒離開反應爐後，鈾連鎖反應就停止，但當其剛從反應爐退出時，因具有很高的放射性及熱量，必須先貯存於廠內的用過燃料池中冷卻，待其放射性及熱量衰減後，再進行後續處理。通常會放在水池中五至十年（溼式貯存），再移出水池，使用金屬容器貯存（乾式貯存），但這並不是長久之計，因為貯存容器日久也會損壞導致輻射外洩，因此必須找到最終處置場。高階核廢料由於對環境具有潛在的長期輻射危害，約在一百萬年後才能趨於與天然鈾礦自然背景值相當的水平，因此國際上甚至有學者提出高階核廢料最終處置場需要以一百萬年作為安全評估的時間尺度。
燃料棒的使用週期設計約為十二至十八個月，用完後就變成令各國頭痛不已的萬年核廢。核工業早期太過低估核電廠除役與核廢料處置會面臨的艱難挑戰，使得下一代必須付出高昂的環境與社會成本。國際原子能總署估計，自民生用核電廠出現以來，一共產生約三十七萬公噸重金屬的「用過核子燃料」，其中約有十二萬公噸經過再處理（reprocess），目前全世界約有二十五萬噸的大量高放射性用過燃料棒，分散在全球十四個國家之中，大多數的用過燃料棒就地放置在反應爐廠區內的冷卻池。
臺灣的高階核廢料至今存放在三座核電廠廠區的燃料池，不但尚未找到最終處置場，甚至在運轉期間因燃料池容量不足而爆滿，臺電只好進行格架密集化、改建水池等作業，以求容納更多的用過燃料棒，此舉被環保團體指稱增加核安風險。甚至核一、核二廠在運轉期限未到，就因為燃料池爆滿而必須提前停機，燃料池容量設計本就不足以容納運轉執照效期四十年所產生的用過燃料棒。
為因應找不到核廢料最終處置場的困境，美國率先發展乾式貯存技術，將在燃料池存放超過五年，且其所產生之熱量可以靠自然對流移除之用過核燃料，存放於乾貯罐內。此技術被美國核能管理委員會（Nuclear Regulatory Commission, NRC）認可並採用，但仍有許多國家存放在燃料池內。臺灣的核電發展參照美國，隨之提出於廠區內規劃興建室外乾式貯存設施，但興建過程、環評、水土保持執照取得並不順利，至今尚未啟用。
核廢無解？全球核廢料處理遇上的困難
全球商用核能發電廠運轉至今已超過六十年，綠色和平法國辦公室於二○一九年一月發布的《全球核廢料危機報告》中指出：
過去六十年來核能發電，已導致一個目前尚無解決方案、但卻需數萬年安全貯存、管理與最終處置的核廢料危機。面對如此大量的核廢料，人們至今尚未找到任何長期解決方案。這包括每個核反應爐都會製造的高放射性燃料棒，至今所有嘗試尋找安全可靠的高階核廢永久處置方案的努力，最後都以失敗告終。
目前國際間認定較為可行的最終處置方法是「深地層處置」，意即在地下深度數百公尺處建造處置場，以地底的岩層作為隔絕屏障，此方法需要穩定的地質結構條件，藉由多重障蔽，存放於地表下三百至一千公尺，避免潛在的風險如腐蝕、物質遷移擴散、地下水侵入、人為破壞等。貯放地點至少要能夠讓高階核廢料隔絕人類生活圈二十萬年以上，低階核廢料則是三百年，因此在地質、環境條件上都非常嚴格。美國有將近十萬公噸的高階核廢料等待處理，現有暫存場都趨於飽和，但尋求最終處置場仍相當困難，美國政府始終無法取得與地方的共識，至今無法選定場址。部分國家如韓國、日本、英國雖已有低階核廢料最終處置場，但也仍未選定高階核廢料場址。
高階核廢料最終處置是全球性難題，超過人類的經驗與時間尺度，如何證明能安全貯放萬年以上？科學技術至今無法解決，加上鄰避情結、程序正義、環境正義、世代正義等爭議，各國選址過程都波折重重，目前只有芬蘭進度最快。芬蘭從一九七○年代開始研究核廢料處置問題，最終處置場安克羅（Onkalo）選在超過十八億年的古老穩定花崗岩層，選址與興建耗費五十年，其最終處置場已進入最後測試階段，但截至二〇二三年，全球尚未有成功啟用的高階核廢料最終處置場。
不只是選址，核廢料處理成本也遠高出預期，包括核廢料管理，乃至於最終處置的成本負擔都不斷攀升，《全球核廢料危機報告》中指出，「顯而易見的，沒有任何國家可以準確地估算要管理這些核廢料，長達數十年甚至數百年的時間，需要負擔的成本總額到底是多少。即使是近期的成本估算值，在許多國家中都是缺乏的。」
由於高階核廢最終處置目前仍有許多技術上的不確定性，全球多數國家皆尚未提出明確預算，部分國家的預算則是每年節節升高，不同單位估計的數字也有所差異，以法國為例，由法國放射性廢棄物管理專責機構（ANDRA）於二○○五年評估的經費為一三四億歐元到一六四億歐元之間，二○一五年時則增加到三五○億歐元，但官方於二○一六年將數字下修至二五○億元。比利時在二○一一年評估經費為三十億歐元，目前則增加到八十至一百億歐元。芬蘭目前興建中的最終處置場預計花費三十五億歐元，美國所評估的最終處置經費則為九七○億歐元，這些巨大的財政負擔最終將無可避免地由一般納稅人來承擔。
高階核廢處置的時程表做得到嗎？
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2024展開AI手機新紀元！三星首款AI手機Galaxy S24系列究竟有哪些能耐？
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隨著人工智慧技術不斷發展，2024年預期將會成為「AI手機」大行其道的開端，相關功能和應用將更為廣泛，並大幅地改變人們使用智慧型手機的習慣，而三星即將發表「史上最AI的手機」，又有哪些厲害之處？
毫無疑問，AI人工智慧絕對是近一兩年科技界的「顯學」，尤其今年生成式AI更是有著極為躍進式的發展，包括可以透過自然語言對話、下達指令的聊天機器人，以及可以透過文字敘述、生成各類型影像創作的圖像生成式AI，都有非常多元的服務應用在生活之中。
隨著2024年的到來，市場也預測AI人工智慧下一個爆發性發展的場域，將會是大家所熟悉的「智慧型手機」，像是三星將在台灣時間1/18凌晨2:00發表的新旗艦機Galaxy S24系列，傳言將會成為首款深度整合人工智慧的「AI手機」，這款跨世代的產品會帶來哪些革新，又將怎麼影響我們使用手機的方式？在接下來的文章中將為大家帶來詳細解析！
AI將帶來智慧型手機的新一波革新
回顧2023年，科技圈中最為熱門的話題毫無疑問就是「AI人工智慧」，而且與過去AI只是一個「概念」不同，今年的「生成式AI」可說是絕大多數人「看得到，摸得到」的技術，其中以大型語言模型（LLM）為基礎的聊天機器人ChatGPT最引領風騷，無論是各類型問題的回答、文本內容生成、翻譯甚至是寫程式碼都無一不通，讓Google也不得不提前將自己的王牌「Google Bard」打出來。其他圖像式生成AI服務如Midjourney、DALL-E、Stable Diffusion、Bing Image Creator，以及Meta測試中的Imagine也都成為熱門話題。
也因為AI成為未來科技發展的趨勢，預料下一階段AI將會大舉發展的方向將會「從雲端走向本地端」，像是已經有了大型語言模型與圖像生成AI模型已經推出本地端電腦可以運行的版本，而未來行動裝置的硬體效能也朝向AI運算強化的方向發展，也讓智慧型手機成為AI技術整合的下一個目標。
其實早在多年前，AI人工智慧的技術就已經深入智慧型手機領域，像是三星很早就利用人工智慧協助相機拍攝的影像優化，包括拍攝多幀影像即時合成以獲得更明亮、更清晰的照片成品，以及能夠偵測相機拍攝畫面的主題、場景進行即時參數的調校…等。此外，也已有一些手機品牌整合了AI人工智慧，除了拍照之外，錄製影片也借重AI進行背景降噪，或是影像編輯器能夠去除多餘物件、變換天空或水面的樣式…等，讓影像編修更化繁為簡。
三星的「高斯計劃」
作為智慧型手機全球出貨量數一數二的品牌，三星電子自然也深知AI人工智慧對於智慧型手機發展的重要性，也因此在2023年11月於南韓舉行的三星開發者大會中，首度公開了自家的生成式AI模型「三星高斯（Samsung Gauss）」，這款模型也包括了語言、程式碼與圖像生成三個部份，試圖透過人工智慧的力量來改善手機用戶的使用體驗。
其中三星高斯語言模型可以透過簡單的提示指令協助用戶撰寫完整的電子郵件，總結報告文件重點，同時也能進行多語言的文件翻譯，進而提升工作效率；而三星高斯程式碼則是基於程式碼助手（Code.i）協助內部軟體開發流程優化，使開發者能快速進行程式碼的撰寫，並透過互動介面支援程式碼敘述與測試範生成，進一步縮短開發時程。另外三星高斯圖像生成則是一款影像輔助工具，可以輕鬆生成與編輯創意圖像，包括影像風格的更改為添加，也能將低解析度影像轉換為高解析度。
三星也表示高斯目前將用於提升三星內部員工的生產力，但不久就將拓展至各類三星產品的應用程式中，來提供嶄新的用戶體驗，而先前外媒也發現三星向歐盟、英國提交了「AI Smartphone」與「AI Phone」這些與「AI智慧型手機」相關的商標申請，因此可預期即將到來的旗艦機Galaxy S24系列將成為三星首款主打AI人工智慧的手機。
Galaxy S24可能帶來哪些AI應用？
在三星先前的Galaxy系列智慧型手機中，就已經導入了AI人工智慧的技術來優化應用功能，像是在Galaxy S10系列就為相機功能加入AI人工智慧技術，包括可以透過AI技術辨識物體、自動調校最佳拍攝效果的「場景智慧辨識」功能也持續不斷進化，像是在Galaxy S21系列開始就加入了「月亮拍攝模式」，可透過Space Zoom的超長變焦搭配「細節強化引擎」，以「多重影像疊合」技術合成25倍以上焦段的10多張影像，並利用「超解析度」技術去除雜訊、強化清晰度與細節，以拍攝出清晰的月亮照。此外，Galaxy S24系列也預計將會針對夜拍進行強化，同樣也利用AI 協助辨識畫面物件，進行主題與背景的分離，在低光下也能拍出更專業的肖象照。
當然，即將到來的Galaxy S24若是有了「三星高斯」AI人工智慧模型的加持，功能應用絕對不僅止於相機功能的應用，根據爆料者Benlt Bruhner Pro在推特上的貼文揭露，三星將隨著One UI 6.1的更新，為Galaxy S24系列打造獨家的AI人工智慧功能，其中有多個功能是專為影音、圖像優化的功能，同時也有類似ChatGPT的任務輔助聊天機器人功能，且功能可能比大家預期還要強大！
功能預測1：AI聊天機器人
擁有三星高斯的語言模型之後，預料Galaxy S24系最將會加入類似ChatGPT這可以用聊天問答方式協助用戶的聊天機器人，以協助執行簡單任務的處理、解答問題、處理方程式…等，可以視為Bixby助手的進階版。
功能預測2：通話內容摘要、即時翻譯
同樣是透過語言模型的協助，Galaxy S24系列可藉由AI聆聽通話內容，並協助從中摘要重要的內容，並提供建議後續的操作，例如將會議、活動標註至行事曆中，任務加註至待辦清單中…等，省去使用者手動操作的麻煩。
此外，透過AI也可以在通話中即時翻譯不同語言的內容，為使用者消除不同語系之間的語言隔閡，能更為順暢地進行即時溝通。
功能預測3：影像編輯器強化，AI生成影像邊界
影像編輯工具也是許多使用者不可或缺的工具，同時Galaxy S也有不少導入AI技術的功能，像是之前的物件橡皮擦、去除反光、自動去背…等優化功能，而預期Galaxy S24系列也將加入一些更新功能；此外，過去在使用影像編輯器時，經常會因為裁切、旋轉造成畫面出現空白處，Galaxy S24可能加入的AI生成功能可透過既有照片內容，以AI人工智慧生成邊界外的內容，有點類似Adobe的Firefly服務，在我們進行影像裁切、旋轉時若畫面有空白區塊，即可透過這個功能完整化。
功能預測4：AI生成桌布
對於希望能透過主畫面、鎖定螢幕圖像的更換來展現個人風格的使用者來說，Galaxy S24系列可能加入的「AI生成桌布」功能可以進一步為你獲得更豐富多元的選擇性，直接在佈景主題中以AI生成不同主題的桌布，並能完美地與三星One UI整合。
功能預測5：整理Samsung Notes中的筆記與文本
三星發展多年的筆記工具Samsung Notes是不少人做筆記的最愛，不過對於重度使用者來說，往往做完筆記之後還需要花費不少時間進行內容的整理、十分浪費時間，因此透過AI人工智慧「一鍵」整理Samsung Notes的筆記內容、將其轉換為有序的條列內容能夠節省使用者不少時間，也成為筆記重度使用者的救星。
功能預測6：改善電力續航與電池壽命
對於使用者來說，智慧型手機的功能強大，但卻也因為讓人極為仰賴這些功能的使用，往往導致手機電力續航的不足，而經年累月的使用也可能造成電池壽命的大幅衰退，而這也是各大手機品牌持續不斷努力優化的地方，而先前也有傳言指出Galaxy S24系列將會利用AI深度學習，根據用戶使用手機的習慣，主動進行系統效能的調校與優化，同時主動改進充電方式，進一步延長電池壽命。
結語
AI人工智慧技術並非科技界的新鮮事，但卻在近一兩年獲得令人驚訝的躍進發展，而其中主要原因也在於「大型語言模型」與「生成式 AI」技術所帶來貼近人們生活的實際體驗，讓每一個人都能「親身體驗」到AI科技對於我們的幫助。
而這股浪潮預料也將在2024年吹向智慧型手機這個人們再熟悉不過、同時也是不可或缺的重要工具上，而三星作為智慧型手機的領域品牌，自然也會聚焦於AI技術領域，同時就如過去三星一直強調「有意義的創新」這個核心理念，相信也將會為使用者帶來更貼近生活、更「有感」的應用方案。
三星將於台灣時間今年1月18日凌晨2:00舉行Galaxy S24系列發表會，作為三星2024年的第一款旗艦機，預期Galaxy S24系列也將為AI技術「落地」提供不同面向的重要舞台，為使用者帶來更多應用層面的可能性，讓過往的使用問題能被妥善解決，帶來更具效率的生活方式，同時也為未來帶來更多可能性，讓我們一起期待智慧型手機再度跨世代進化。
台灣時間1/18凌晨2:00一起關注三星發表會 看看AI超能力 >http://www.samsung.com/tw/unpacked