從「野茂文雄」變成山老鼠，前La New熊王牌許文雄的落魄人生
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曾經有一位投手，在亞洲職棒大賽和北京奧運的殿堂，兩度壓制日職一軍打線。他有一個封號，叫做「野茂文雄」，想不到涉入簽賭案，大好前程就這樣斷送了，時至今日只要在國際賽的舞台碰上日本隊，你可能還是會不自覺想起這號人物。
文：史丹利視角的體育世界
在台灣棒球的歷史上，有非常多的球員，因為假球、賭博或者桃色風波的原因離開了球場，他們帶給台灣棒球的傷害，是無論如何都無法彌補的，只是身為球迷的我們，總會在某一個時刻看到某一個人，就想起了這些迷失的職棒球星們。
休賽季有比較多的時間，我們又可以來回顧歷史了，今天的迷失系列，要講的是一位，曾在亞洲職棒大賽和北京奧運的殿堂，兩度壓制日職一軍打線的前La New熊王牌。
他曾經有一個封號，叫做「野茂文雄」，想不到涉入簽賭案，大好前程就這樣斷送了，時至今日，只要在國際賽的舞台碰上日本隊，我還是會不自覺，想起這號人物。
接下來就讓我們一起來看看，許文雄，為何會成為迷失球星吧。
來自高雄那瑪夏，具有純正布農族血統的許文雄，身材相當高大，有183公分、體重105公斤，由於布農族多半給人「短小精悍」的印象，許文雄的爸爸才170公分、媽媽則是155，而他卻明顯「高人一等」，因此族人會開玩笑說，許文雄是「布農怪胎」，與眾不同。
許文雄小的時候，只是一個愛玩耍、不愛讀書的孩子，由於靜不下來的個性，對很多運動都產生好奇心，包括籃球、田徑都有涉獵，最後是被棒球吸引，加入了民生國小少棒隊，展開棒球生涯。
身材高大又天賦異稟的他，很快就愛上了棒球，升上國中後他除了練投以外，也會擔任外野手，還被選為高雄縣代表隊，是隊上唯一一人，也因此被蔡啟生教練注意到，邀請他加入解散後，要重新成立的高苑青棒隊。
在蔡啟生的組建下，高苑工商正式崛起，培育出了眾多職棒球星，也有非常多旅外發展的選手，包括曹錦輝、羅錦龍、陳鏞基、陳偉殷、鄭錡鴻、林英傑等人，而高苑時期的許文雄，同樣也有過一段風光的過去。
高一剛進去時，許文雄專注在投手上，但每次投完球都會有手痠的情況，甚至出現肩膀不舒服，於是蔡總建議他，改揣摩野茂英雄的「龍捲風投法」，運用轉身跨步的投球方式，去減低肩部負擔，運用腰力來投球。
經過一段時間測試後，許文雄覺得自己適應良好，丟起球來也威力十足，不少隊友、對手看到他的投球姿勢，就會跟日本傳奇投手野茂英雄做聯想，因此他有了「野茂文雄」的封號，由於這封號太過響亮，後來也就一路跟著他，進到了職棒。
不過，許文雄實際用「龍捲風投法」丟球的時間並不長，有一次代表高雄縣參加屏東區運時，許文雄意外被球擊中右腳踝，這一傷讓他的右腳支撐力不如以往，他也就此放棄龍捲風投法，改回原本的投球姿勢。
青棒時期的許文雄，最經典的戰役，就是在第二屆金龍旗八強戰，高苑碰上南英，雙方戰到第13局才分出勝負，最後是許文雄氣力放盡，被揮出再見轟吞敗。
可怕的是，許文雄這場總共送出18K，用了多達205球，這應該是現代棒球迷難以想像的單場用球數，據說當時許文雄退場，在場邊球迷鼓掌安慰時，他連右手都無法抬起來。
慶幸的是，許文雄並沒有因為這場「燃燒」，就斷送了棒球生涯，高中畢業後他就去服兵役，退伍馬上投入職業殿堂，選擇進入的並非中華職棒聯盟，而是台灣大聯盟的高屏雷公隊。
後來台灣大聯盟與中華職棒聯盟合併，太陽與雷公隊也合而為一，變成「金剛隊」，由第一金控認養，許文雄變成第一金剛的一員，他也在這年成為隊上的主力投手，整季吃下120.1局是全隊最多，先發、救援兩頭跑。
雖然吞了多達11敗，但主要是金剛當時的打線實在太弱，寫下了0.220的年度最差勝率，許文雄已經算是投手群中，少數可依賴的了。
隔年La New熊接手，許文雄也被日籍總教練大田卓司定位為先發投手，起初表現穩定，卻在經歷3/19被誠泰暴打8分後，狀態直線下滑，後來新秀吳偲佑竄起，許文雄在洪總上任後，改被拉往牛棚投手，最終以1勝7敗，防禦率5.23坐收。
2005年，許文雄的主要工作仍是後援，偶爾擔任先發救火隊，而這年他有相當顯著的突破，洪總還曾集合全隊，大讚許文雄的進步，認為他投球姿勢固定後，不會再像以前一樣晃動，控球變穩，變速球的威力也增強了。
這年許文雄，防禦率從5.23進步到只有2.56，攜手李風華、許志華，成為牛棚安定的力量，下半季一度幫助墊底的熊隊翻身，差一點衝上王座，可惜差興農牛0.5場勝差，與隊史首座半季冠軍擦身而過。
2006年，熊隊透過選秀大進補，迎來兩位海歸戰力黃俊中與陳金鋒，不只陳金鋒讓打線大升級，黃俊中也讓牛棚更穩固，搭配上洋投魔銳，以及持續穩定的許文雄，熊隊這年戰績起飛，上下半季都包辦冠軍，並在台灣大賽直落四，橫掃了統一獅奪冠。
當時有一個賽事，名為「亞洲職棒大賽」，可以算是亞冠賽的前身，但亞冠賽是以「聯隊」的方式，加上年齡限制對戰，亞洲職棒大賽則是由各個聯盟的冠軍隊參加，來爭奪亞洲第一隊伍的頭銜。
而亞洲職棒大賽一共舉辦了七屆，台灣從未有一支冠軍隊，拿到第一名，但有兩年都差一點點，以0比1敗下陣來，其中一次就是06年的La New熊隊。
預賽前兩戰，熊隊擊敗了中國之星，卻敗給了日本火腿鬥士，背負著晉級決賽的壓力，推出了吳偲佑掛帥面對韓職三星獅隊，他先發5.2局僅失2分，加上林智勝揮出關鍵全壘打，帶領熊隊以3比2險勝，冠軍戰將再次與火腿交手。
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尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
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隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
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