超低價統戰團背後的陽謀：出來玩，中共終究會要你「還」
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與其深陷在特定政黨的陷阱中高喊「吃一兩頓飯哪有關係？」或「哪有那麼容易被統戰？」或許，這個社會真正該關注的問題是：中共為什麼要花那麼多的預算來「請客招待」？俗話說「免錢的最貴」，難道不用擔心中共哪一天要你「還」、而且是用什麼來「還」呢？
「找飯店？Trivago！」這句琅琅上口的廣告金句，如今可能被一個它注定永遠無法勝過、擁有龐大資本與組織的強大「對手」所取代。
只不過，這位競爭者有非常明顯針對的「目標客群」，並不是每個人都能享受到他們提供的「尊榮服務」；而且他們想要的，也絕對不僅僅只是成百上千人的「五星好評」，而是如何能悄悄地「買下一整個國家」。
中國介選的「第三條路」：給里長們的「超低價統戰團」
在2024年即將舉行的第8次台灣總統全民直選，同時也被如英國《經濟學人》、日本《日經亞洲》等國際媒體評論為「亞洲（甚至是世界）最重要的一場選舉」過程中，中國政府顯然找到了在軍事與經濟等「常規手段」以外，更隱晦與低調的「第三條路」。
中共以幾乎「免費」的方式，招攬大量台灣最基層的民代公職（如村里長）組團赴中國旅遊，再由中國官員陪同與宣傳習近平的「對台思想」，並要求其回台後要「支持特定政黨或候選人」——相較軍事或經濟手段，這樣的介選方式更不容易被發現或舉證，也看起來更不敏感或具「威脅性」；但也更容易讓中共對台灣進行長期佈局、推動北京當局心心念念的「統一終局」。
「統戰團」費用全免，天價預算「純粹做慈善」？
根據已經被媒體揭露、甚至遭檢調單位調查的案例，這些美其名為「只是去中國旅遊」的「基層統戰團」，所需費用幾乎都低廉到不可思議。如一場邀請高雄市里長赴中國北京的豪華行程，不僅包含四星級飯店住宿，還能大啖烤鴨、羊肉等知名連鎖美食、遊覽故宮、圓明園，六天五夜費用僅需1.5萬元，形同只需自行負擔機票。
另一場由山東煙台台辦舉辦，邀請基隆市里長參加的統戰團，在山東盡情遊覽六天五夜還有中國官員陪同，也只要五千五百元，甚至註明「全程參加後再退一千人民幣」（約四千四百元新台幣）。更誇張是由國台辦指示「中華泛藍協會」舉辦的一連串赴中行程，不管是市價約四、五萬以上的「內蒙古11日之旅」，還是價值高達至少八萬的「新疆15天」行程，竟通通都是「免費」。
低廉甚至幾乎免費的中國旅遊行程，外加中國官員的陪同與接待，行程許多里長藉此互相或對里民們「食好鬥相報」的情形。但這其中的價差往往高達兩、三倍以上，形同每有一個台灣人參加，中國政府就要為其花費約兩萬元以上的費用。
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。