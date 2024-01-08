超低價統戰團背後的陽謀：出來玩，中共終究會要你「還」

「找飯店？Trivago！」這句琅琅上口的廣告金句，如今可能被一個它注定永遠無法勝過、擁有龐大資本與組織的強大「對手」所取代。

只不過，這位競爭者有非常明顯針對的「目標客群」，並不是每個人都能享受到他們提供的「尊榮服務」；而且他們想要的，也絕對不僅僅只是成百上千人的「五星好評」，而是如何能悄悄地「買下一整個國家」。

中國介選的「第三條路」：給里長們的「超低價統戰團」

在2024年即將舉行的第8次台灣總統全民直選，同時也被如英國《經濟學人》、日本《日經亞洲》等國際媒體評論為「亞洲（甚至是世界）最重要的一場選舉」過程中，中國政府顯然找到了在軍事與經濟等「常規手段」以外，更隱晦與低調的「第三條路」。

中共以幾乎「免費」的方式，招攬大量台灣最基層的民代公職（如村里長）組團赴中國旅遊，再由中國官員陪同與宣傳習近平的「對台思想」，並要求其回台後要「支持特定政黨或候選人」——相較軍事或經濟手段，這樣的介選方式更不容易被發現或舉證，也看起來更不敏感或具「威脅性」；但也更容易讓中共對台灣進行長期佈局、推動北京當局心心念念的「統一終局」。

「統戰團」費用全免，天價預算「純粹做慈善」？

根據已經被媒體揭露、甚至遭檢調單位調查的案例，這些美其名為「只是去中國旅遊」的「基層統戰團」，所需費用幾乎都低廉到不可思議。如一場邀請高雄市里長赴中國北京的豪華行程，不僅包含四星級飯店住宿，還能大啖烤鴨、羊肉等知名連鎖美食、遊覽故宮、圓明園，六天五夜費用僅需1.5萬元，形同只需自行負擔機票。

另一場由山東煙台台辦舉辦，邀請基隆市里長參加的統戰團，在山東盡情遊覽六天五夜還有中國官員陪同，也只要五千五百元，甚至註明「全程參加後再退一千人民幣」（約四千四百元新台幣）。更誇張是由國台辦指示「中華泛藍協會」舉辦的一連串赴中行程，不管是市價約四、五萬以上的「內蒙古11日之旅」，還是價值高達至少八萬的「新疆15天」行程，竟通通都是「免費」。

低廉甚至幾乎免費的中國旅遊行程，外加中國官員的陪同與接待，行程許多里長藉此互相或對里民們「食好鬥相報」的情形。但這其中的價差往往高達兩、三倍以上，形同每有一個台灣人參加，中國政府就要為其花費約兩萬元以上的費用。