開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2024/01/06,
藝文

AI揭開聖母之謎？檢測發現拉斐爾作品《玫瑰聖母》中，聖徒約瑟的臉非他所繪

AI揭開聖母之謎？檢測發現拉斐爾作品《玫瑰聖母》中，聖徒約瑟的臉非他所繪
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在確定演算法的準確率高達98％後，研究團隊著手替《玫瑰聖母》進行檢測。檢測結果發現，如果將《玫瑰聖母》整幅畫作為檢測對象的話，那麼其為拉斐爾真跡的機率僅有不到六成。為了了解是畫中的哪個部分拉低了真跡的比例，研究人員將《玫瑰聖母》分成五個區塊。

文：賴明君

收藏於西班牙的《玫瑰聖母》（Madonna della Rosa），是義大利文藝復興畫家拉斐爾（Raffaello Sanzio）的知名作品。自19世紀起，藝術鑑定家們便懷疑畫中聖徒約瑟（Joseph）的臉部並非出自拉斐爾之手。而英國科學家發展出一套準確率達98％的檢測方式，證實《玫瑰聖母》中聖徒約翰的臉，確實是由他人所繪製而成。

與達文西（Leonardo Da Vinci）以及米開朗基羅（Michelangelo）並稱為文藝復興三傑的拉斐爾，於1520年完成了《玫瑰聖母》的繪製。這幅畫中共有4個人，畫面中心為聖母瑪利亞，右下角是嬰兒耶穌，左下角是嬰兒時期的施洗者約翰（St. John the Baptist），左上角則是聖徒約瑟。而這幅《玫瑰聖母》目前收藏於西班牙的普拉多美術館（Museo del Prado）。

《玫瑰聖母》的身世之謎

根據《衛報》（The Guardian）的報導，雖然在西班牙，《玫瑰聖母》一直被視為是由拉斐爾獨自創作完成的作品，不過自19世紀開始，藝術史學家們便開此對此進行質疑，並且展開辯論。有部分學者認為《玫瑰聖母》並非由拉斐爾一人獨自完成，聖徒約瑟的部分是由拉斐爾的學徒羅馬諾（Giulio Romano）所畫。

英國布拉福大學（University of Bradford）光譜學教授愛德華（Howell Edwards）向《CNN》表示，有些鑑賞家認為《玫瑰聖母》中聖母、耶穌與施洗者約翰的構圖與繪畫品質，遠比聖徒約瑟來得優秀，並懷疑後者可能是後來才加上去的。

藝術作品的鑑定相當程度仰賴手工檢查、歷史出處研究、專家意見，以及近年來發展的放射攝影（radiographic）與光譜學研究。而來自英國布拉福大學的研究團隊，開發了一套能夠辨識拉斐爾作品真偽，且準確率高達98％的演算法。研究團隊後將成果刊登在《遺產科學》（Heritage Science）期刊上。

布拉福大學的研究結果發現，《玫瑰聖母》這幅畫中的聖母、耶穌與施洗者約翰確實是由拉斐爾所畫，不過聖徒約瑟的臉並非出自拉斐爾之手，是由他人繪製而成。

人工智慧演算法辨識作品細節

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。