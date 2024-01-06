AI揭開聖母之謎？檢測發現拉斐爾作品《玫瑰聖母》中，聖徒約瑟的臉非他所繪
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在確定演算法的準確率高達98％後，研究團隊著手替《玫瑰聖母》進行檢測。檢測結果發現，如果將《玫瑰聖母》整幅畫作為檢測對象的話，那麼其為拉斐爾真跡的機率僅有不到六成。為了了解是畫中的哪個部分拉低了真跡的比例，研究人員將《玫瑰聖母》分成五個區塊。
文：賴明君
收藏於西班牙的《玫瑰聖母》（Madonna della Rosa），是義大利文藝復興畫家拉斐爾（Raffaello Sanzio）的知名作品。自19世紀起，藝術鑑定家們便懷疑畫中聖徒約瑟（Joseph）的臉部並非出自拉斐爾之手。而英國科學家發展出一套準確率達98％的檢測方式，證實《玫瑰聖母》中聖徒約翰的臉，確實是由他人所繪製而成。
與達文西（Leonardo Da Vinci）以及米開朗基羅（Michelangelo）並稱為文藝復興三傑的拉斐爾，於1520年完成了《玫瑰聖母》的繪製。這幅畫中共有4個人，畫面中心為聖母瑪利亞，右下角是嬰兒耶穌，左下角是嬰兒時期的施洗者約翰（St. John the Baptist），左上角則是聖徒約瑟。而這幅《玫瑰聖母》目前收藏於西班牙的普拉多美術館（Museo del Prado）。
《玫瑰聖母》的身世之謎
根據《衛報》（The Guardian）的報導，雖然在西班牙，《玫瑰聖母》一直被視為是由拉斐爾獨自創作完成的作品，不過自19世紀開始，藝術史學家們便開此對此進行質疑，並且展開辯論。有部分學者認為《玫瑰聖母》並非由拉斐爾一人獨自完成，聖徒約瑟的部分是由拉斐爾的學徒羅馬諾（Giulio Romano）所畫。
英國布拉福大學（University of Bradford）光譜學教授愛德華（Howell Edwards）向《CNN》表示，有些鑑賞家認為《玫瑰聖母》中聖母、耶穌與施洗者約翰的構圖與繪畫品質，遠比聖徒約瑟來得優秀，並懷疑後者可能是後來才加上去的。
藝術作品的鑑定相當程度仰賴手工檢查、歷史出處研究、專家意見，以及近年來發展的放射攝影（radiographic）與光譜學研究。而來自英國布拉福大學的研究團隊，開發了一套能夠辨識拉斐爾作品真偽，且準確率高達98％的演算法。研究團隊後將成果刊登在《遺產科學》（Heritage Science）期刊上。
布拉福大學的研究結果發現，《玫瑰聖母》這幅畫中的聖母、耶穌與施洗者約翰確實是由拉斐爾所畫，不過聖徒約瑟的臉並非出自拉斐爾之手，是由他人繪製而成。
人工智慧演算法辨識作品細節
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
你也想成為永豐DAWHO的VVIP，入席明年別具特色的DAWHO之夜、享受DAWHO VVIP的尊爵待遇、接收第一手的經濟發展洞察資訊嗎？就像周冠男教授所說，投資理財永遠不嫌晚，現在就成為永豐DAWHO並下載永豐DAWHO APP，隨時隨地聰明掌握自己的財務狀況，開始你的投資理財之路吧。
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循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢