寫在台大抗爭之後：從「火冒4.05丈」到馬遠部落事件，青年如何團結建立一個族群友善的校園？

文：陳映岑

遊行、抗議布條、行為藝術、警民衝突⋯⋯去年的台灣大學並不平靜。

從5月爆發針對原住民教育的言論「自由」風波［註1］，到11月馬遠部落前往台大陳情遺骨返還被擋在門外，台大校園不斷經歷原住民的歧視、汙名與壓迫，校方與部分學生的言行缺乏對歷史不正義與不平等體制的反省。

這些事件也讓社會重新思考台大作為一個高等教育首府，對於族群文化的態度及應當承擔的責任。

然而，當這些迫害事件一再發生，我們也看到學生們快速集結、展開回應。

當宣稱加分制度是迫害漢人的暴政之布條「火冒4.05丈」被掛起，不到一週的時間，學生便在布條前進行名為「連結身體與聲音的傷」的行為藝術、成立「台大原住民學生反 歧視行動小組」（以下通稱反歧視行動小組），辦理短講與陳情抗議活動，促使學生會成立族群平等小組、校方也辦理族群平等委員會專案小組。

當馬遠部落族人被警力擋在門外、學生舉布條一度被拒，原聲帶社團、學生會等各學生組織在兩天後隨即共 同召開記者會，提出校方正視遺骨返還與學生權益的訴求。

Photo credit：Kating Adaw Langasan 大校內各組織與學生於校門口召開「台大拒絕布農遺骨返還，推學生、鎖校門、搞戒嚴？譴責校方罔顧學術倫理、濫用警力」記者會。

青年如何快速動員與組織？如何形成一股試圖抵抗霸權的力量，重新訴說族群的文化與故事？

筆者身為一名台大學生，訪談了參與這兩起事件的台大原住民學生Kating Adaw Langasan（蔻兒亭・阿道・冉而山）與Sera Fangis Pacidal（陳少石），試圖回顧過去一年台大經歷的原住民爭議事件，青年學生如何透過體制內外的行動，撐起一個彼此溝通、交流與學習的空間。

眾人堆砌的力量

2023年5月的第三週除了正值台灣大學的「言論自由月」活動，也是推動族群植物與文化交流的校園組織「Ptumaw 食之圓滿」舉辦的「民族植物週」，民族植物週於台大福利社（又稱小福）對面舉行。

當週，寫著「火冒4.05丈」的布條被掛在民族植物週對面的牆上，稱原住民加分制度是「原住民對漢人的暴政」。

就在隔天中午，4名台大學生在布條前進行名為「連結身體與聲音的傷」之行為藝術，以假草皮象徵土地、以火柴象徵傷害與希望、以水隱喻結合與淚水，火柴劃過皮膚，表達歧視性言論對他人的傷害。

當時社會學系一年級學生Kating Adaw Langasan（蔻兒亭・阿道・冉而山）正是參與行為藝術的學生之一，她也以原聲帶社長的身分，於11月記者會發表聲明。

Photo credit：Kating Adaw Langasan 台大學生於寫著「火冒4.05丈」的布條前進行行為藝術，圖中披著假草皮的學生為Kating。

Kating回憶當時行為藝術、短講、示威陳情緊鑼密鼓的進行，11月回應馬遠部落遺骨返還事件的記者會，則在不到一天的時間內籌備完成。

如此快速的組織動員，仰賴的是過去經驗的累積。

因與父親同為藝術創作者，Kating過去多有行為藝術的創作，父親在事件發生時曾提醒她「不要踩入陷阱」，意指以過度憤怒的方式回應攻擊性的言論。

而反歧視行動小組的成員具備社會運動與倡議的經驗，在「火冒4.05丈」歧視事件爆發後便與師生、NGO組織合作，舉辦為期一週的「歧視歸零膏」短講。

我們也看見在聲援與示威活動中，跨越身分、跨越族群的串聯。

在訴求台大校方積極處理馬遠部落遺骨返還的記者會上，長期關心原住民議題的社團「原聲帶」、反歧視行動小組、學生會學術部轉型正義小組與族群平等小組、文學院學生會、社會學系學生會等學生生組織團結、聯合聲明。

他們要求校方積極處理遺骨返還之訴求、為侵害人權道歉、改善應對陳情事件之行為準則，並建立人文關懷與學術倫理的機制。

Kating也提及跟學生會合作有助於增加曝光，讓更多人聽見他們的聲音。

正如同樣身為事件參與者的Sera Fangis Pacidal（陳少石）所說，這些力量來自參與者彼此「很積極的共同參與的過程，所堆砌出來的」，這些行動由不同身分背景 及身處體制內外的學生組成，沒有鮮明的領導角色，而是彼此在事件中找到值得討論的切面，共同合作與努力。

Sera過去為原聲帶的學術長兼公關長，也是反歧視行動小組的一員，同時也於原住民青年陣線（簡稱原青陣）擔任寫手。

他說從高中到大學，隨著空間與學習資源的轉換，自己從學習、認識原住民議題，到進入第一線實際參與行動，「王光祿案」［註2］是其中一個重大事件，他共同參與記者會、夜宿司法院，後來進入原青陣，慢慢累積更多參與及組織行動的經驗。

在這些抗爭中，「身體」的感受尤其重要。

台北除了是議題學習資源的集中地，也是許多抗爭活動的現場，這些抗爭的經驗讓Sera更能找到自身與議題的連結，用他的話來說：

「因為你跟抗議的現場離很遠，你會覺得那個身體感沒辦法影響到你怎麼去自己跟議題做連結？」

那些身處現場的經驗，除了源自跨越族群與身分的串聯，也讓行動者更貼近議題。

Photo credit：Kating Adaw Langasan 馬遠部落族人北上陳情抗議。

我們需要的是一個支撐我們「做自己」的校園

Sera的另一個身分，是社會科學院院學會的會長。

剛當選的他，談起台大原住民學生的困境，指出校園整體缺乏原住民族的視野與關懷。

舉課程為例，台大文學與藝術領域的通識課程中，多數與文言文詩詞及漢人文化相關，卻沒有一堂以原住民文化為主軸的課程［註3］，對 Sera來說，與自身文化無關、對原住民族不友善的課程，時常讓他感到不被學校接納。

「學校沒有資源去支持他（指原住民學生），怎麼成為一個他想要成為的人？」

校園是學生建立價值觀與自信心的重要場域，但台大作為教育龍頭，卻缺乏對於原住民議題及文化的認識，讓原住民學生感到被忽視與排斥。