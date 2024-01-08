寫在台大抗爭之後：從「火冒4.05丈」到馬遠部落事件，青年如何團結建立一個族群友善的校園？
我們想讓你知道的是
從五月爆發針對原住民教育的言論「自由」風波，到11月馬遠部落前往臺大陳情遺骨返還被擋在門外，臺大校園不斷經歷原住民的歧視與壓迫，校方與部分學生的言行缺乏對歷史不正義與不平等體制的反省。當偏見、歧視與仇恨蔓延，青年們同時彼此組織、團結，共同築起一個包容所有人都能夠 成為自己的地方。
文：陳映岑
遊行、抗議布條、行為藝術、警民衝突⋯⋯去年的台灣大學並不平靜。
從5月爆發針對原住民教育的言論「自由」風波［註1］，到11月馬遠部落前往台大陳情遺骨返還被擋在門外，台大校園不斷經歷原住民的歧視、汙名與壓迫，校方與部分學生的言行缺乏對歷史不正義與不平等體制的反省。
這些事件也讓社會重新思考台大作為一個高等教育首府，對於族群文化的態度及應當承擔的責任。
然而，當這些迫害事件一再發生，我們也看到學生們快速集結、展開回應。
當宣稱加分制度是迫害漢人的暴政之布條「火冒4.05丈」被掛起，不到一週的時間，學生便在布條前進行名為「連結身體與聲音的傷」的行為藝術、成立「台大原住民學生反 歧視行動小組」（以下通稱反歧視行動小組），辦理短講與陳情抗議活動，促使學生會成立族群平等小組、校方也辦理族群平等委員會專案小組。
當馬遠部落族人被警力擋在門外、學生舉布條一度被拒，原聲帶社團、學生會等各學生組織在兩天後隨即共 同召開記者會，提出校方正視遺骨返還與學生權益的訴求。
青年如何快速動員與組織？如何形成一股試圖抵抗霸權的力量，重新訴說族群的文化與故事？
筆者身為一名台大學生，訪談了參與這兩起事件的台大原住民學生Kating Adaw Langasan（蔻兒亭・阿道・冉而山）與Sera Fangis Pacidal（陳少石），試圖回顧過去一年台大經歷的原住民爭議事件，青年學生如何透過體制內外的行動，撐起一個彼此溝通、交流與學習的空間。
眾人堆砌的力量
2023年5月的第三週除了正值台灣大學的「言論自由月」活動，也是推動族群植物與文化交流的校園組織「Ptumaw 食之圓滿」舉辦的「民族植物週」，民族植物週於台大福利社（又稱小福）對面舉行。
當週，寫著「火冒4.05丈」的布條被掛在民族植物週對面的牆上，稱原住民加分制度是「原住民對漢人的暴政」。
就在隔天中午，4名台大學生在布條前進行名為「連結身體與聲音的傷」之行為藝術，以假草皮象徵土地、以火柴象徵傷害與希望、以水隱喻結合與淚水，火柴劃過皮膚，表達歧視性言論對他人的傷害。
當時社會學系一年級學生Kating Adaw Langasan（蔻兒亭・阿道・冉而山）正是參與行為藝術的學生之一，她也以原聲帶社長的身分，於11月記者會發表聲明。
Kating回憶當時行為藝術、短講、示威陳情緊鑼密鼓的進行，11月回應馬遠部落遺骨返還事件的記者會，則在不到一天的時間內籌備完成。
如此快速的組織動員，仰賴的是過去經驗的累積。
因與父親同為藝術創作者，Kating過去多有行為藝術的創作，父親在事件發生時曾提醒她「不要踩入陷阱」，意指以過度憤怒的方式回應攻擊性的言論。
而反歧視行動小組的成員具備社會運動與倡議的經驗，在「火冒4.05丈」歧視事件爆發後便與師生、NGO組織合作，舉辦為期一週的「歧視歸零膏」短講。
我們也看見在聲援與示威活動中，跨越身分、跨越族群的串聯。
在訴求台大校方積極處理馬遠部落遺骨返還的記者會上，長期關心原住民議題的社團「原聲帶」、反歧視行動小組、學生會學術部轉型正義小組與族群平等小組、文學院學生會、社會學系學生會等學生生組織團結、聯合聲明。
他們要求校方積極處理遺骨返還之訴求、為侵害人權道歉、改善應對陳情事件之行為準則，並建立人文關懷與學術倫理的機制。
Kating也提及跟學生會合作有助於增加曝光，讓更多人聽見他們的聲音。
正如同樣身為事件參與者的Sera Fangis Pacidal（陳少石）所說，這些力量來自參與者彼此「很積極的共同參與的過程，所堆砌出來的」，這些行動由不同身分背景 及身處體制內外的學生組成，沒有鮮明的領導角色，而是彼此在事件中找到值得討論的切面，共同合作與努力。
Sera過去為原聲帶的學術長兼公關長，也是反歧視行動小組的一員，同時也於原住民青年陣線（簡稱原青陣）擔任寫手。
他說從高中到大學，隨著空間與學習資源的轉換，自己從學習、認識原住民議題，到進入第一線實際參與行動，「王光祿案」［註2］是其中一個重大事件，他共同參與記者會、夜宿司法院，後來進入原青陣，慢慢累積更多參與及組織行動的經驗。
在這些抗爭中，「身體」的感受尤其重要。
台北除了是議題學習資源的集中地，也是許多抗爭活動的現場，這些抗爭的經驗讓Sera更能找到自身與議題的連結，用他的話來說：
「因為你跟抗議的現場離很遠，你會覺得那個身體感沒辦法影響到你怎麼去自己跟議題做連結？」
那些身處現場的經驗，除了源自跨越族群與身分的串聯，也讓行動者更貼近議題。
我們需要的是一個支撐我們「做自己」的校園
Sera的另一個身分，是社會科學院院學會的會長。
剛當選的他，談起台大原住民學生的困境，指出校園整體缺乏原住民族的視野與關懷。
舉課程為例，台大文學與藝術領域的通識課程中，多數與文言文詩詞及漢人文化相關，卻沒有一堂以原住民文化為主軸的課程［註3］，對 Sera來說，與自身文化無關、對原住民族不友善的課程，時常讓他感到不被學校接納。
「學校沒有資源去支持他（指原住民學生），怎麼成為一個他想要成為的人？」
校園是學生建立價值觀與自信心的重要場域，但台大作為教育龍頭，卻缺乏對於原住民議題及文化的認識，讓原住民學生感到被忽視與排斥。
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
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DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
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