民進黨公布宣傳片「架空台灣未來」，侯辦控抄襲違反著作權法，並推競選片批綠封民意、封新聞自由

民進黨公布「架空台灣未來」CF，侯辦批抄襲、公然侵權

（中央社）民進黨發言人張志豪今（5）天表示，原本今天要播出的電視廣告，提醒國人黑金、貪腐、親中是國民黨DNA，但CF卻提前被國民黨總統候選人侯友宜陣營拿到，還施壓各媒體如同警總再現。律師黃帝穎說，請國民黨不需要害怕這支CF，也不要對媒體施壓，這支CF是合理使用範圍。

侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，賴競總盜用侯辦文宣影片，公然侵權，毫無法治觀念。侯辦今天下午將提告，除了刑事告發，也會連帶請求侵權行為的損害賠償，同時呼籲各媒體、網路平台及網友不要上架及散播違法影片，如果觸法，侯辦也將採取必要法律行為。

大選倒數8天，民進黨發言人張志豪、競總發言人戴瑋姍及大選律師團律師黃帝穎上午公布「架空台灣未來」CF，提醒國人，國民黨始終存在黑金貪腐及無能親中的本質，黑金更是國民黨人的DNA，1月13日務必選對的人、走對的路，否則韓國瑜、洪秀柱等人都會強勢回歸，國共聯手讓台灣空轉，架空台灣的未來。

張志豪表示，昨（4）天侯辦憑什麼拿到CF，還施壓各媒體、電視台，請問侯友宜，大選最後時刻，不面對自己的爭議與質疑竟躲在發言人背後；並批評侯友宜利用警總再現的方式，施壓媒體，還用盡一切力量壓逼電視台。

黃帝穎表示，昨晚侯友宜辦公室指控民進黨的託播CF違反著作權法，請問侯辦如何事前取得CF檔案；這支CF昨晚都還在文宣內部階段，內容依據「著作權法」第65條規定合理引用，對「電視翻拍」是多數媒體的習慣，不會產生替換性效果。

他說，若是嘲諷時事，學理上叫詼諧仿作，作品傳達的目的與理念已不一樣。他表示，請國民黨不需要害怕這支CF，也不要對媒體施壓，這支CF是合理使用範圍。

對此，侯友宜競選辦公室發言人黃子哲說，有民眾看不下去剽竊行為，主動提供影片揭發民進黨違法行徑，而民進黨拿侯辦製作競選廣告重製，當作抹黑廣告，已違反著作權法第91條規定「擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣75萬元以下罰金」。

黃子哲表示，民進黨擅自剽竊財產權，而賴清德的發言人陳世凱竟還敢在臉書批評侯辦施壓媒體，簡直是「打人喊救命，作賊喊抓賊」。

黃子哲也提到，先前競辦釋出的競選廣告「門神篇」，本來已經在三立電視台上架，結果卻因為行政院副院長鄭文燦干預，立刻被下架，「到底誰干預、介入媒體， 一目了然」，奉勸民進黨「美德」教育不能等，雖然跟民進黨談廉恥也是對牛彈琴。

侯辦控民進黨違反著作權法、選罷法

（中央社）民進黨公布「架空台灣未來」CF，國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室認為CF前4秒完全重製侯康配影片片段，今天到北檢控告民進黨涉違反著作權法及總統副總統副總統選罷法意圖使人不當選。

大選倒數8天，民進黨發言人張志豪、大選律師團律師黃帝穎等人上午公布「架空台灣未來」CF，提醒國人，國民黨始終存在黑金貪腐及無能親中的本質，黑金更是國民黨人的DNA，1月13日務必選對的人、走對的路，否則前高雄市長韓國瑜、前國民黨主席洪秀柱等人都會強勢回歸，國共聯手讓台灣空轉，架空台灣的未來。

對此，侯友宜競選辦公室發言人黃子哲今天下午到台北地檢署，遞狀控告民主進步黨涉違反著作權法及總統副總統選舉罷免法意圖使人不當選。

黃子哲也呼籲各媒體、網路平台及網友不要上架與散播涉違法影片，如果觸法，侯辦也將採取必要法律行為。

至於民進黨質疑侯辦為何在發布的前一天拿到CF，黃子哲表示，有民眾看不下去剽竊行為，主動提供影片揭發民進黨涉違法行徑。

侯辦發布競選影片：批民進黨封民意、封新聞自由

（中央社）國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室今天推出民進黨「封」神榜競選影片，批評民進黨封食安、封民意、封新聞自由、封學術自由、封公平正義，呼籲選民用選票為台灣解封，下架民進黨。

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室今天舉行「封住民主，賴神最狂！民進黨『封』神榜及競選影片發布」記者會，首先播放兩支民進黨「封」神榜的影片，發言人黃子哲說，影片回顧民進黨8年來如何封住台灣民主自由，不讓人民權益伸張，甚至封住台灣前途跟未來。

黃子哲表示，民進黨最近發出競選廣告，大談要走民主路，但人民看到民進黨走的是封食安、封民意、封新聞自由、封學術自由、封公平正義的路，「難道2024我們要繼續活在『封』神榜下嗎」。

黃子哲質疑，民進黨封民意，讓台灣走上箝制民主之路，他舉例，促進轉型正義委員會前副主委張天欽東廠事件，就是民進黨要修理侯友宜；國家通訊傳播委員會（NCC）強行關掉中天，卻強渡關山讓鏡電視上架；卡管案侵害大學自主；蔡總統745天不受訪，民進黨總統候選人賴清德擔任台南市長232天不進議會，迴避民意監督。

侯辦發言人柳采葳說，民進黨藉民主之名行獨裁之實，用黨意封住民意，一次一次隱瞞、欺騙社會，用立院多數強行通過各種法案，例如萊豬、勞基法硬砍7天假、進口核食、封高端採購合約等。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：楊士範