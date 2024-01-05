民進黨公布宣傳片「架空台灣未來」，侯辦控抄襲違反著作權法，並推競選片批綠封民意、封新聞自由
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大選倒數8天，民進黨今天上午公布「架空台灣未來」CF，表示黑金是國民黨人的DNA。然而，侯友辦認為CF前4秒完全重製侯康配影片片段，控告抄襲違反著作權法，奉勸民進黨「美德」教育不能等，而賴辦怒批侯施壓媒體，「作賊喊抓賊」。
民進黨公布「架空台灣未來」CF，侯辦批抄襲、公然侵權
（中央社）民進黨發言人張志豪今（5）天表示，原本今天要播出的電視廣告，提醒國人黑金、貪腐、親中是國民黨DNA，但CF卻提前被國民黨總統候選人侯友宜陣營拿到，還施壓各媒體如同警總再現。律師黃帝穎說，請國民黨不需要害怕這支CF，也不要對媒體施壓，這支CF是合理使用範圍。
侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，賴競總盜用侯辦文宣影片，公然侵權，毫無法治觀念。侯辦今天下午將提告，除了刑事告發，也會連帶請求侵權行為的損害賠償，同時呼籲各媒體、網路平台及網友不要上架及散播違法影片，如果觸法，侯辦也將採取必要法律行為。
大選倒數8天，民進黨發言人張志豪、競總發言人戴瑋姍及大選律師團律師黃帝穎上午公布「架空台灣未來」CF，提醒國人，國民黨始終存在黑金貪腐及無能親中的本質，黑金更是國民黨人的DNA，1月13日務必選對的人、走對的路，否則韓國瑜、洪秀柱等人都會強勢回歸，國共聯手讓台灣空轉，架空台灣的未來。
張志豪表示，昨（4）天侯辦憑什麼拿到CF，還施壓各媒體、電視台，請問侯友宜，大選最後時刻，不面對自己的爭議與質疑竟躲在發言人背後；並批評侯友宜利用警總再現的方式，施壓媒體，還用盡一切力量壓逼電視台。
黃帝穎表示，昨晚侯友宜辦公室指控民進黨的託播CF違反著作權法，請問侯辦如何事前取得CF檔案；這支CF昨晚都還在文宣內部階段，內容依據「著作權法」第65條規定合理引用，對「電視翻拍」是多數媒體的習慣，不會產生替換性效果。
他說，若是嘲諷時事，學理上叫詼諧仿作，作品傳達的目的與理念已不一樣。他表示，請國民黨不需要害怕這支CF，也不要對媒體施壓，這支CF是合理使用範圍。
對此，侯友宜競選辦公室發言人黃子哲說，有民眾看不下去剽竊行為，主動提供影片揭發民進黨違法行徑，而民進黨拿侯辦製作競選廣告重製，當作抹黑廣告，已違反著作權法第91條規定「擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣75萬元以下罰金」。
黃子哲表示，民進黨擅自剽竊財產權，而賴清德的發言人陳世凱竟還敢在臉書批評侯辦施壓媒體，簡直是「打人喊救命，作賊喊抓賊」。
黃子哲也提到，先前競辦釋出的競選廣告「門神篇」，本來已經在三立電視台上架，結果卻因為行政院副院長鄭文燦干預，立刻被下架，「到底誰干預、介入媒體， 一目了然」，奉勸民進黨「美德」教育不能等，雖然跟民進黨談廉恥也是對牛彈琴。
侯辦控民進黨違反著作權法、選罷法
（中央社）民進黨公布「架空台灣未來」CF，國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室認為CF前4秒完全重製侯康配影片片段，今天到北檢控告民進黨涉違反著作權法及總統副總統副總統選罷法意圖使人不當選。
大選倒數8天，民進黨發言人張志豪、大選律師團律師黃帝穎等人上午公布「架空台灣未來」CF，提醒國人，國民黨始終存在黑金貪腐及無能親中的本質，黑金更是國民黨人的DNA，1月13日務必選對的人、走對的路，否則前高雄市長韓國瑜、前國民黨主席洪秀柱等人都會強勢回歸，國共聯手讓台灣空轉，架空台灣的未來。
對此，侯友宜競選辦公室發言人黃子哲今天下午到台北地檢署，遞狀控告民主進步黨涉違反著作權法及總統副總統選舉罷免法意圖使人不當選。
黃子哲也呼籲各媒體、網路平台及網友不要上架與散播涉違法影片，如果觸法，侯辦也將採取必要法律行為。
至於民進黨質疑侯辦為何在發布的前一天拿到CF，黃子哲表示，有民眾看不下去剽竊行為，主動提供影片揭發民進黨涉違法行徑。
侯辦發布競選影片：批民進黨封民意、封新聞自由
（中央社）國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室今天推出民進黨「封」神榜競選影片，批評民進黨封食安、封民意、封新聞自由、封學術自由、封公平正義，呼籲選民用選票為台灣解封，下架民進黨。
國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室今天舉行「封住民主，賴神最狂！民進黨『封』神榜及競選影片發布」記者會，首先播放兩支民進黨「封」神榜的影片，發言人黃子哲說，影片回顧民進黨8年來如何封住台灣民主自由，不讓人民權益伸張，甚至封住台灣前途跟未來。
黃子哲表示，民進黨最近發出競選廣告，大談要走民主路，但人民看到民進黨走的是封食安、封民意、封新聞自由、封學術自由、封公平正義的路，「難道2024我們要繼續活在『封』神榜下嗎」。
黃子哲質疑，民進黨封民意，讓台灣走上箝制民主之路，他舉例，促進轉型正義委員會前副主委張天欽東廠事件，就是民進黨要修理侯友宜；國家通訊傳播委員會（NCC）強行關掉中天，卻強渡關山讓鏡電視上架；卡管案侵害大學自主；蔡總統745天不受訪，民進黨總統候選人賴清德擔任台南市長232天不進議會，迴避民意監督。
侯辦發言人柳采葳說，民進黨藉民主之名行獨裁之實，用黨意封住民意，一次一次隱瞞、欺騙社會，用立院多數強行通過各種法案，例如萊豬、勞基法硬砍7天假、進口核食、封高端採購合約等。
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：楊士範
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
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