美菲聯合巡邏南海遭中國軍艦尾隨，菲律賓：新年仍堅定捍衛主權

（中央社）新年伊始，美軍出動航空母艦戰鬥群和菲律賓在南海進行聯合巡邏，卻遭2艘中國解放軍海軍艦艇尾隨。菲方表示，新的一年仍將堅定捍衛主權，戰勝對菲國和平與國家安全的威脅。

美軍第一航母戰鬥群3日、4日派出核動力航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）、一艘巡洋艦、2艘驅逐艦和多架戰機，與菲方的4艘艦艇和2架直升機，在南海進行第2次海上合作行動（MCA）。訓練內容包括跨甲板行動、聯合巡邏、值更官操作、定翼飛行操作、海上攻擊與通行演習。

菲律賓軍方公共事務辦公室負責人崔尼代（Xerxes Trinidad）告訴GMA新聞網，2艘中國軍艦在南海尾隨參與海上合作行動的菲美艦艇。

崔尼代說：「我們可以確認，2艘解放軍海軍艦艇隔著一段距離尾隨海上合作行動的參與者。我們辨別出一艘編號BN174的解放軍海軍驅逐艦和編號BN570的解放軍海軍巡防艦。」

他表示，菲美海上合作行動完全位於菲國專屬經濟海域內。「我們希望中國和其他國家尊重我們的主權和權利，遵循國際法進行這項活動。」

菲美進行海上合作行動之際，中方發布聲明表示：「1月3日至4日，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力位南海海域進行例行巡航。戰區部隊全時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益，任何攪局南海、製造熱點的軍事活動盡在掌握之中。」

Photo Credit: GettyImages 南海上的菲律賓漁民與中國海岸警衛隊。

菲律賓與澳洲去年11月在南海進行首次海上合作行動期間，也出現2架中國戰機繞行一架菲律賓空軍A-29B超級巨嘴鳥攻擊機（Super Tucano）。

馬尼拉與北京在南海頻頻交鋒。菲律賓海巡隊去年12月初表示，在菲國專屬經濟海域內的牛軛礁附近，發現中國海上民兵船數量從111艘大幅增加到超過135艘。

一週後，馬尼拉當局指控中國海警向菲方赴南海仁愛暗沙補給的2艘船隻及海巡隊巡邏艇噴射高壓水柱，導致一艘補給船嚴重受損，另一艘補給船還遭中國海警船撞擊。

區域情勢緊繃下，2024年菲律賓國防預算達2827億披索（約新台幣1575億元），較去年成長近39%，占中央政府總預算比率4.9%。

菲國參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）表示，面對2024年的挑戰，菲律賓武裝部隊成員堅定扮演國家主權守護者和民主原則捍衛者的角色。在總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）領導下，「將團結一致，戰勝對我們和平與國家安全的所有威脅」。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒