美菲聯合巡邏南海遭中國軍艦尾隨，菲律賓：新年仍堅定捍衛主權
我們想讓你知道的是
新年伊始，美軍出動航空母艦戰鬥群和菲律賓在南海進行聯合巡邏，卻遭2艘中國解放軍海軍艦艇尾隨。菲方表示，新的一年仍將堅定捍衛主權，戰勝對菲國和平與國家安全的威脅。
（中央社）新年伊始，美軍出動航空母艦戰鬥群和菲律賓在南海進行聯合巡邏，卻遭2艘中國解放軍海軍艦艇尾隨。菲方表示，新的一年仍將堅定捍衛主權，戰勝對菲國和平與國家安全的威脅。
美軍第一航母戰鬥群3日、4日派出核動力航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）、一艘巡洋艦、2艘驅逐艦和多架戰機，與菲方的4艘艦艇和2架直升機，在南海進行第2次海上合作行動（MCA）。訓練內容包括跨甲板行動、聯合巡邏、值更官操作、定翼飛行操作、海上攻擊與通行演習。
菲律賓軍方公共事務辦公室負責人崔尼代（Xerxes Trinidad）告訴GMA新聞網，2艘中國軍艦在南海尾隨參與海上合作行動的菲美艦艇。
崔尼代說：「我們可以確認，2艘解放軍海軍艦艇隔著一段距離尾隨海上合作行動的參與者。我們辨別出一艘編號BN174的解放軍海軍驅逐艦和編號BN570的解放軍海軍巡防艦。」
他表示，菲美海上合作行動完全位於菲國專屬經濟海域內。「我們希望中國和其他國家尊重我們的主權和權利，遵循國際法進行這項活動。」
菲美進行海上合作行動之際，中方發布聲明表示：「1月3日至4日，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力位南海海域進行例行巡航。戰區部隊全時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益，任何攪局南海、製造熱點的軍事活動盡在掌握之中。」
菲律賓與澳洲去年11月在南海進行首次海上合作行動期間，也出現2架中國戰機繞行一架菲律賓空軍A-29B超級巨嘴鳥攻擊機（Super Tucano）。
馬尼拉與北京在南海頻頻交鋒。菲律賓海巡隊去年12月初表示，在菲國專屬經濟海域內的牛軛礁附近，發現中國海上民兵船數量從111艘大幅增加到超過135艘。
一週後，馬尼拉當局指控中國海警向菲方赴南海仁愛暗沙補給的2艘船隻及海巡隊巡邏艇噴射高壓水柱，導致一艘補給船嚴重受損，另一艘補給船還遭中國海警船撞擊。
區域情勢緊繃下，2024年菲律賓國防預算達2827億披索（約新台幣1575億元），較去年成長近39%，占中央政府總預算比率4.9%。
菲國參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）表示，面對2024年的挑戰，菲律賓武裝部隊成員堅定扮演國家主權守護者和民主原則捍衛者的角色。在總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）領導下，「將團結一致，戰勝對我們和平與國家安全的所有威脅」。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
我們想讓你知道的是
從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。