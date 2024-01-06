胡蘿蔔原本不是橘色的，而且它跟白蘿蔔一點關係都沒有

文：臺灣阿鹹

胡蘿蔔與白蘿蔔雖然現在一年四季都買得到，但它們主要的盛產期值12～4月，現在正是甜美又平價的時刻。白蘿蔔煮湯或做成蘿蔔糕都超美味，而胡蘿蔔富含「胡蘿蔔素」，對於保健視力特別有幫助，但你知道胡蘿蔔，其實根本不是蘿蔔嗎？而且它原本也不是橘紅色！？它跟蘿蔔家族的白蘿蔔、青蘿蔔、櫻桃蘿蔔，可一點關係都沒有！那為什麼它會叫胡蘿蔔呢？

胡蘿蔔根本不是蘿蔔！原本也不是橘色的？

其實蘿蔔跟胡蘿蔔一點血緣關係也沒有，蘿蔔屬於十字花科，胡蘿蔔則是繖形花科的植物。胡蘿蔔（學名：Daucus carota subsp. sativus），英文為「Carrot」，台語為紅菜頭，在分類上，胡蘿蔔跟香菜、芹菜、茴香比較有關係。

胡蘿蔔原產於亞洲西南部，栽種歷史長達數千年，人們會開始種植胡蘿蔔，是為了帶有香氣的葉子、磨碎之後能作為辛香料。

經過幾世紀的馴化，西元10世紀左右，胡蘿蔔逐漸才作為食用蔬菜用途、並開始以肉質根作為主要的食用部位，形狀上有長筒、短筒、長圓錐及短圓錐等不同類型。但那時，胡蘿蔔其實是紫色的，少量是淺白色，根本沒有現在最常見的橘紅色。但我們卻是因為胡蘿蔔的外觀，才常稱呼它是「紅蘿蔔」啊！

實際上，現在我們習以為常有橘紅色外皮的紅蘿蔔，是直到西元17世紀，才被荷蘭人所選育出來，在此之前的胡蘿蔔大多為紫色或淺黃色。而荷蘭人為什麼要選育橘色的胡蘿蔔呢？因為，「橘色」正是荷蘭的皇家色，在當時還有著宣揚國威的意涵，且這選育過的橘色胡蘿蔔吃起來也更可口，在此後也逐漸推廣到世界各地。

「胡」「蘿蔔」＝外地來的、味道像蘿蔔

那既然「胡蘿蔔」不是蘿蔔，為什麼名字裡又有「蘿蔔」呢？我們先從「胡」這個字來解釋起，前文有提到，現在大家習以為常的橘色胡蘿蔔，是來自於荷蘭人的選育與推廣，而古代時，中原漢人曾稱呼北方、西域的人為「胡人」，而從這些地區傳進中原的人、事、物，就會在前面加一個「胡」字，隱含「來自外地」的意思。

根據李時珍在《本草綱目》記載：「元時始自胡地來，氣味微似蘿蔔，故名。」也就是說，因為這是從胡地傳來的食材，味道又像「蘿蔔」，所以就命名為「胡蘿蔔」。

蘿蔔家族的料理應用

真正的蘿蔔有好多種，除了最常見的、粗碩橢圓的白蘿蔔外，還有嬌小玲瓏的櫻桃蘿蔔等各色品種。外皮還有分青皮、紅皮、紫皮；肉還有紅肉、紅心、紫心的差別；形狀也能分為細長形、橢圓形、球形等。

蘿蔔除了肉根可食、蘿蔔的嫩葉也可以吃，且葉子的營養不少於蘿蔔本身，蘿蔔含有維生素A、B、C、D、E及蛋白質、醣類、磷、鐵等，而蘿蔔葉所含的維生素也相當豐富，營養高、熱量低。

白蘿蔔

白蘿蔔的味道清淡，含有豐富的維生素C與微量的鋅，可加強人體免疫功能。燉湯清甜、做成蘿蔔糕也美味。

青蘿蔔

為根部為綠色的蘿蔔，含有澱粉酶及各種消化酵素，可以協助人體消化。口感上水份多，最適合鮮食，也很常醃漬或製成泡菜。

櫻桃蘿蔔

櫻桃蘿蔔由於紅色的根部小巧圓潤，就像櫻桃一樣，因此得名，是歐美常見的蘿蔔品種。含有較高水分，維生素C含量是番茄的3～4倍，相較大型蘿蔔較無辣味，滋味像水果，適合生吃、涼拌食用。

胡蘿蔔——非蘿蔔家族

胡蘿蔔一直被認為吃了會對眼睛好，是由於它富含的營養成分「胡蘿蔔素」，胡蘿蔔素經過人體消化吸收後會轉變成維生素A，對於增強視力、安定神經以及改善夜盲症都有幫助。但由於胡蘿蔔素是脂溶性的營養成分，生吃較不易被吸收，因此如果將胡蘿蔔油炒後食用，對人體會更有幫助。

本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此

原標題：你認識的胡蘿蔔竟不是蘿蔔，而且可能根本不是橘色的！？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九