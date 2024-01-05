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2024/01/05,
政治

外媒分析：不論台灣誰當選總統，都將考驗美中維持穩定關係的目標

外媒分析：不論台灣誰當選總統，都將考驗美中維持穩定關係的目標
侯友宜5日上午至新北市三重區陪同蔡明堂掃街｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

《路透社》指出，北京將賴清德視為分離主義分子，分析家預期他若當選，北京將加大對台軍事施壓。美國也表示不支持台灣獨立，不過華府仍有部分人士擔憂，侯友宜當選可能會削弱美國強化台灣軍事嚇阻的努力。而ㄌ儘管部分人士質疑國民黨是否會像民進黨堅定推動國防改革及投入國防經費，但國民黨勝選可能有助緩和兩岸局勢。

（中央社）台灣下週將舉行總統大選，《路透社》分析，不論最後誰勝選，都會為美國帶來挑戰：若執政黨獲勝，與北京的緊張關係勢必加劇；若在野黨勝選，恐引發外界對台灣防衛政策的質疑。

台灣將於13日舉行總統及立委選舉。《路透社》今天分析，這場選舉將是美國總統拜登政府穩定美中關係的目標在今（2024）年所面臨的首個未知數。

美官員保持謹慎，以避免被認為有意影響或干預台灣民主程序。美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）上（12）月曾說，期盼各方在選舉過程都沒有恫嚇、脅迫或干預的行為，「美國目前沒有、未來也不會介入這些選舉」。

2024年台灣總統大選呈現三腳督局面，由民主進步黨的賴清德、中國國民黨的侯友宜及台灣民眾黨的柯文哲3組人馬角逐。

北京將賴清德視為分離主義分子，分析家預期，他若當選，北京將加大對台軍事施壓。

台灣的執政黨民進黨及最大在野黨國民黨都稱，唯獨自己才有能力維護和平並承諾加強台灣國防。儘管國民黨強烈反對台獨，但國、民兩黨都表示，只有台灣2300萬人民可以決定自己的未來。

美國：不支持台灣獨立，維持現狀較佳

美國也表示不支持台灣獨立，不過華府仍有部分人士擔憂，侯友宜當選可能會削弱美國強化台灣軍事嚇阻的努力。傳統上而言，國民黨支持與中國拉近關係，但否認親中的立場。

前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長包道格（Douglas Paal）分析，有鑑於以哈戰爭及俄烏戰爭分散美國的因應能力，且美國國內仍在爭論未來政策方向，「對華府許多人來說，維持現狀看起來比較好」。

AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）先前在賴清德與侯友宜分別訪美時，都有與他們會面。

美國國務院一名發言人說：「不論哪一黨執政，美國對台政策都不會改變，我們期待與台灣選民選出的人進行合作。」

北京視兩岸情勢為美中關係最危險議題

部分美國官員預期不論誰勝選，中國都會升高對台軍事、經濟及外交施壓，並為此作準備。

一位美國資深官員告訴《路透社》：「可能會有一段時間緊張情勢升高，需要外交、明確的溝通管道，以及重申和平、穩定與維持現狀的重要。」

這位官員說，美國已在與中國的會談中明確表達對軍事、經濟及其他脅迫手段的擔憂。

一名熟知美國政策的人士表示，美官員與每位候選人「都培養很深厚的關係」，並強調「延續關鍵政策領域的重要」，這包括防衛及維持兩岸現狀。

《路透社》指出，萬一台灣大選選出的新政府與國會多數黨立場分裂，導致台灣國防政策癱瘓，很可能引起華府驚愕。

儘管部分人士質疑國民黨是否會像民進黨堅定推動國防改革及投入國防經費，但國民黨勝選可能有助緩和兩岸局勢。北京將兩岸情勢視為美中關係最危險的議題。

史丹佛大學智庫胡佛研究所學者祈凱立（Kharis Templeman）分析，質疑國民黨在防衛合作方面的承諾是合理的，不過，華府對於哪位候選人最符合美國利益，確實有不同意見。

祈凱立說，侯友宜當選可能有助穩定兩岸關係，於短期內降低威脅的程度，為台灣爭取更多時間實現國防改革。

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責任編輯：袁齊
核稿編輯：楊士範


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