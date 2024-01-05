外媒分析：不論台灣誰當選總統，都將考驗美中維持穩定關係的目標
我們想讓你知道的是
《路透社》指出，北京將賴清德視為分離主義分子，分析家預期他若當選，北京將加大對台軍事施壓。美國也表示不支持台灣獨立，不過華府仍有部分人士擔憂，侯友宜當選可能會削弱美國強化台灣軍事嚇阻的努力。而ㄌ儘管部分人士質疑國民黨是否會像民進黨堅定推動國防改革及投入國防經費，但國民黨勝選可能有助緩和兩岸局勢。
（中央社）台灣下週將舉行總統大選，《路透社》分析，不論最後誰勝選，都會為美國帶來挑戰：若執政黨獲勝，與北京的緊張關係勢必加劇；若在野黨勝選，恐引發外界對台灣防衛政策的質疑。
台灣將於13日舉行總統及立委選舉。《路透社》今天分析，這場選舉將是美國總統拜登政府穩定美中關係的目標在今（2024）年所面臨的首個未知數。
美官員保持謹慎，以避免被認為有意影響或干預台灣民主程序。美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）上（12）月曾說，期盼各方在選舉過程都沒有恫嚇、脅迫或干預的行為，「美國目前沒有、未來也不會介入這些選舉」。
2024年台灣總統大選呈現三腳督局面，由民主進步黨的賴清德、中國國民黨的侯友宜及台灣民眾黨的柯文哲3組人馬角逐。
北京將賴清德視為分離主義分子，分析家預期，他若當選，北京將加大對台軍事施壓。
台灣的執政黨民進黨及最大在野黨國民黨都稱，唯獨自己才有能力維護和平並承諾加強台灣國防。儘管國民黨強烈反對台獨，但國、民兩黨都表示，只有台灣2300萬人民可以決定自己的未來。
美國：不支持台灣獨立，維持現狀較佳
美國也表示不支持台灣獨立，不過華府仍有部分人士擔憂，侯友宜當選可能會削弱美國強化台灣軍事嚇阻的努力。傳統上而言，國民黨支持與中國拉近關係，但否認親中的立場。
前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長包道格（Douglas Paal）分析，有鑑於以哈戰爭及俄烏戰爭分散美國的因應能力，且美國國內仍在爭論未來政策方向，「對華府許多人來說，維持現狀看起來比較好」。
AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）先前在賴清德與侯友宜分別訪美時，都有與他們會面。
美國國務院一名發言人說：「不論哪一黨執政，美國對台政策都不會改變，我們期待與台灣選民選出的人進行合作。」
北京視兩岸情勢為美中關係最危險議題
部分美國官員預期不論誰勝選，中國都會升高對台軍事、經濟及外交施壓，並為此作準備。
一位美國資深官員告訴《路透社》：「可能會有一段時間緊張情勢升高，需要外交、明確的溝通管道，以及重申和平、穩定與維持現狀的重要。」
這位官員說，美國已在與中國的會談中明確表達對軍事、經濟及其他脅迫手段的擔憂。
一名熟知美國政策的人士表示，美官員與每位候選人「都培養很深厚的關係」，並強調「延續關鍵政策領域的重要」，這包括防衛及維持兩岸現狀。
《路透社》指出，萬一台灣大選選出的新政府與國會多數黨立場分裂，導致台灣國防政策癱瘓，很可能引起華府驚愕。
儘管部分人士質疑國民黨是否會像民進黨堅定推動國防改革及投入國防經費，但國民黨勝選可能有助緩和兩岸局勢。北京將兩岸情勢視為美中關係最危險的議題。
史丹佛大學智庫胡佛研究所學者祈凱立（Kharis Templeman）分析，質疑國民黨在防衛合作方面的承諾是合理的，不過，華府對於哪位候選人最符合美國利益，確實有不同意見。
祈凱立說，侯友宜當選可能有助穩定兩岸關係，於短期內降低威脅的程度，為台灣爭取更多時間實現國防改革。
新聞來源
延伸閱讀
- 從民調看總統大選趨勢：搖擺於賴清德與柯文哲之間的支持者，將成為決定勝負的關鍵？
- 柯文哲稱「邦交國數目是迷思，零邦交都沒關係」，學者批：外行到不行
- 「下架民進黨」的六成民意，會輸給帶來戰爭風險的台獨支持者嗎？
- 歷屆7次總統大選中國介選手段一覽：文攻武嚇、假訊息網路戰、經貿報復擾民心
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：袁齊
核稿編輯：楊士範
“2020台灣總統大選”的相關議題
- 2024-01-05 外媒分析：不論台灣誰當選總統，都將考驗美中維持穩定關係的目標
- 2023-11-25 【藍白合破局】外媒評論一次看：《華爾街日報》稱「中國的美好期望落空」，侯友宜大呼心情好
- 2020-01-18 選後觀察：柯文哲是比吳斯懷更難處理的統戰議題，但是台灣民眾戒心不足
Tags：
尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
我們想讓你知道的是
自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
你也想成為永豐DAWHO的VVIP，入席明年別具特色的DAWHO之夜、享受DAWHO VVIP的尊爵待遇、接收第一手的經濟發展洞察資訊嗎？就像周冠男教授所說，投資理財永遠不嫌晚，現在就成為永豐DAWHO並下載永豐DAWHO APP，隨時隨地聰明掌握自己的財務狀況，開始你的投資理財之路吧。
立即了解永豐DAWHO
*以上內容僅供參考，投資人應審慎評估，保持獨立判斷並自負風險。
*信用卡注意事項：
銀行客服24小時服務專線：(02)2505-9999、0203-08989
信用卡客服24小時服務專線：(02)2528-7776、0800-058-888(限市話)
循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢