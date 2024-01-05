開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2024/01/05,
政治

桃園立委候選人馬治薇疑收受中國資助，涉反滲透法遭收押，民眾黨桃園黨部主委曾一同進香

桃園立委候選人馬治薇疑收受中國資助，涉反滲透法遭收押，民眾黨桃園黨部主委曾一同進香
2023年12月20日無黨籍桃園市第1選區立委候選人馬治薇（圖）進行立委候選人號次抽籤｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

無黨籍桃園市立委第1選區候選人馬治薇2023年多次赴中，結識對台工作人員，雙方商議由馬治薇提供台灣政治情報以換取資助。桃園地檢署訊問後，馬治薇曾收受美金與虛擬貨幣資助，作為選舉所用。民眾黨原本要在此選區提名馬治薇參選立委，但因馬治薇遭懷疑有統派背景，最後並未獲提名。

馬治薇涉犯《反滲透法》遭收押

（中央社）擁有民眾黨背景的無黨籍桃園市立委候選人馬治薇涉犯《反滲透法》遭收押。民眾黨桃園市黨部主委黃成峻說，他沒暗助馬治薇競選，同去中國是為進香，他沒有到北京，對不實指控將提告。

無黨籍桃園市立委第1選區（蘆竹、龜山與桃園15里）候選人馬治薇涉犯《反滲透法》之受滲透來源資助參與競選，桃園地檢署認為她罪嫌重大，且有串供、逃亡之虞，今（5）日凌晨5時許向桃園地方法院聲請羈押，桃園地方法院下午裁定羈押禁見。

民眾黨原本要在此選區提名馬治薇參選立委，但因馬治薇遭懷疑有統派背景，最後並未獲提名。前（2022）年代表民眾黨參選桃園市議員的徐慈檉今天也向媒體爆料，黃成峻去（2023）年曾與馬治薇一起到中國，這次也有幫助馬治薇參選。

黃成峻下午向《中央社》表示，昨（4）日確實有以證人身分被傳喚，但他沒有暗助馬治薇競選，對於外界不實指控，會在蒐集證據後提告。

黃成峻指出，他是在去年5月間與馬治薇到中國湄洲島進香，當時是循小三通模式，從金門前往中國參加湄洲媽祖遶境活動，後來從廈門回台，沒有到過北京。

馬治薇多次赴中，收受美金與虛體貨幣資助

桃園地檢署表示，桃園市某區域立法委員候選人涉犯反滲透法案件，檢方昨天指揮法務部調查局桃園市調查處搜索4處所，並通知該候選人、共犯及證人共8人到案。

桃園地檢署指出，經檢察官訊問後，發現該候選人先於2023年4月初，赴中國結識對台工作單位之人，雙方商議由該候選人提供我國政治情報及參與選舉以換取資助。

該候選人即自2023年4月、5月間起，多次前往中國，並分別收受美金1萬元及5000元，再於同年10月、12月間，多次前往中國會面，隨後利用虛擬通貨隱密特性，收取泰達幣（USDT，與美金等值）8306元、1106元、9910元，作為選舉所用。

桃園地檢署表示，該候選人還於選舉期間提供我國調查情治人員資料、選舉相關資訊或受對方有關選舉活動之指示，而有受滲透來源資助、指示為參與公職人員選舉競選行為。

桃園地方法院認為，該候選人涉犯反滲透法第4條之罪嫌重大，裁定予以羈押並禁止接見、通信。

桃園地檢署重申，民主政治得來不易，自己國家自己守護，不容境外勢力介入選舉。地檢署將持續加強選舉查察工作，維護選舉公正及公平。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


“2024立委選舉”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。