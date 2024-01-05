桃園立委候選人馬治薇疑收受中國資助，涉反滲透法遭收押，民眾黨桃園黨部主委曾一同進香

馬治薇涉犯《反滲透法》遭收押

（中央社）擁有民眾黨背景的無黨籍桃園市立委候選人馬治薇涉犯《反滲透法》遭收押。民眾黨桃園市黨部主委黃成峻說，他沒暗助馬治薇競選，同去中國是為進香，他沒有到北京，對不實指控將提告。

無黨籍桃園市立委第1選區（蘆竹、龜山與桃園15里）候選人馬治薇涉犯《反滲透法》之受滲透來源資助參與競選，桃園地檢署認為她罪嫌重大，且有串供、逃亡之虞，今（5）日凌晨5時許向桃園地方法院聲請羈押，桃園地方法院下午裁定羈押禁見。

民眾黨原本要在此選區提名馬治薇參選立委，但因馬治薇遭懷疑有統派背景，最後並未獲提名。前（2022）年代表民眾黨參選桃園市議員的徐慈檉今天也向媒體爆料，黃成峻去（2023）年曾與馬治薇一起到中國，這次也有幫助馬治薇參選。

黃成峻下午向《中央社》表示，昨（4）日確實有以證人身分被傳喚，但他沒有暗助馬治薇競選，對於外界不實指控，會在蒐集證據後提告。

黃成峻指出，他是在去年5月間與馬治薇到中國湄洲島進香，當時是循小三通模式，從金門前往中國參加湄洲媽祖遶境活動，後來從廈門回台，沒有到過北京。

馬治薇多次赴中，收受美金與虛體貨幣資助

桃園地檢署表示，桃園市某區域立法委員候選人涉犯反滲透法案件，檢方昨天指揮法務部調查局桃園市調查處搜索4處所，並通知該候選人、共犯及證人共8人到案。

桃園地檢署指出，經檢察官訊問後，發現該候選人先於2023年4月初，赴中國結識對台工作單位之人，雙方商議由該候選人提供我國政治情報及參與選舉以換取資助。

該候選人即自2023年4月、5月間起，多次前往中國，並分別收受美金1萬元及5000元，再於同年10月、12月間，多次前往中國會面，隨後利用虛擬通貨隱密特性，收取泰達幣（USDT，與美金等值）8306元、1106元、9910元，作為選舉所用。

桃園地檢署表示，該候選人還於選舉期間提供我國調查情治人員資料、選舉相關資訊或受對方有關選舉活動之指示，而有受滲透來源資助、指示為參與公職人員選舉競選行為。

桃園地方法院認為，該候選人涉犯反滲透法第4條之罪嫌重大，裁定予以羈押並禁止接見、通信。

桃園地檢署重申，民主政治得來不易，自己國家自己守護，不容境外勢力介入選舉。地檢署將持續加強選舉查察工作，維護選舉公正及公平。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範