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2024/01/07,
生活

隆冬時節一鍋兩吃花雕雞，功夫菜全不費工夫

隆冬時節一鍋兩吃花雕雞，功夫菜全不費工夫
Photo Credit: 桂冠窩廚房

我們想讓你知道的是

這次就要來教你一鍋兩吃花雕雞的做法，趕快趁著隆冬時節好好進補一番！先吃乾鍋、再吃湯鍋，乾鍋鹹香下飯，讓人配上十碗飯都沒問題，而剩下一點則可加入醇厚的雞高湯燉煮，即成了一道暖呼呼的好湯鍋，喝上一碗身體都不冷了，今年寒流就靠這一鍋。

文：窩廚房Joy'in Kitchen

這個寒冬，就差花雕雞還沒吃到！今晚不用上館子，窩廚房教你在家自己做！

花雕酒，主要產自浙江紹興一帶，按古法釀製數年而成，不滋味馥郁芬芳、甘香醇厚，且含有對人體有益的多種氨基酸和維生素，而說起花雕酒入菜，就不能不提美味的「花雕雞」啦！花雕雞可說是粵菜裡相當出名的一道菜，酒的醇厚、雞肉的鮮甜相結合，產生了令人食指大動的香味，獨特的口感深得廣大民眾的喜歡，尤其最近氣候寒涼，更適合熱熱食用。

這次就要來教你一鍋兩吃花雕雞的做法，趕快趁著隆冬時節好好進補一番！先吃乾鍋、再吃湯鍋，乾鍋鹹香下飯，讓人配上十碗飯都沒問題，而剩下一點則可加入醇厚的雞高湯燉煮，即成了一道暖呼呼的好湯鍋，喝上一碗身體都不冷了，今年寒流就靠這一鍋。

聽起來似乎程序很繁複，這樣的功夫菜到底難不難？別著急，只要跟著窩廚房的食譜照著作，包你馬上變大廚！

材料

  • 雞高湯
  • 花雕酒150g
  • 柱侯醬1/2茶匙
  • 冰糖30g
  • 香油少許
  • 鹽少許
  • 醬油2茶匙
  • 白胡椒粉少許
  • 蠔油1大匙
  • 枸杞1茶匙
  • 乾辣椒5片（不要籽）
  • 薑片6片
  • 紅棗7顆
  • 當歸5片
  • 蒜頭5顆
  • 紅蔥頭3顆
  • 洋蔥半顆
  • 蔥 2支
  • 台灣芹菜 2支
  • 雞腿 2隻

作法

  1. 洋蔥切塊，薑與紅蔥頭分別切片，並將蒜頭去頭，芹菜與蔥則切成段。
  2. 雞肉切塊後，加入花雕酒、醬油、白胡椒粉、冰糖後，攪拌均勻備用。
  3. 薑片加油乾煽，煽出香氣後下洋蔥，炒至焦香上色，再下蒜頭上色，全部撈出備用。
  4. 用步驟3的爆香鍋來煎雞肉，下雞肉時雞皮要朝下，煎至雞皮金黃焦脆。
  5. 加入蠔油與柱侯醬與乾辣椒炒香，再下花雕酒和冰糖。
  6. 加入剛剛炒過的薑片、洋蔥、蒜片拌炒，備用，並乾燒砂鍋，倒入花雕雞。
  7. 放入爆香過的紅蔥頭：蔥段及芹菜段，淋上香油後，略炒即可上桌。

花雕雞鍋

  1. 鍋底留點雞肉和爆香的蔬菜，加入雞高湯與中藥（當歸、紅棗、枸杞）
  2. 煮完後淋上一點花雕酒，即可享用。

本文經《桂冠窩廚房》授權轉載，原文發表於此
原標題：手把手教你做功夫菜！原來一鍋兩吃花雕雞這麼簡單~

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九


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