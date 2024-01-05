民進黨競選廣告《在路上》是「虛擬棚」拍攝而非「綠幕」：虛擬製作技術是什麼？跟綠幕相比有什麼好處？

文：Chevelle.fu

總統競選廣告《在路上》起初有些人認為是綠幕拍攝，然而經由幕後花絮影片我們可以得知，它是採用虛擬製作流程中虛擬攝影棚的幕後拍攝方式，讓不少第一次接觸高解析LED牆的虛擬製作（Virtural Production）的人感嘆，現在透過虛擬製作已經可以達到以假亂真的效果；不過虛擬製作並非今年才崛起，除了國外電影、戲劇積極採用以外，甚至台灣就已有多部戲劇採用虛擬製作技術，同時台灣也設有多座虛擬攝影棚；筆者簡單就虛擬製作與虛擬攝影棚的技術、與傳統電影綠幕合成比較之下有那些優點與特色進行介紹。

什麼是虛擬製作？虛擬製作的原理是什麼？

虛擬製作是虛實整合的製作方式，透過LED牆呈現遠景與人物、近物結合

虛擬製作（Virtural Production）是近年在電影、電視領域廣受歡迎的內容製作方式，其技術基礎建立在2大領域，其一是越來越能以假亂真、結合物理效果與光線追蹤技術的遊戲引擎，另一個則是拼接式高解析LED牆；虛擬製作的方式是在攝影棚內搭建大面積的LED牆與LED天板，結合電腦輸出的真實影像或由遊戲引擎建立的背景，再由攝影機利用借位方式進行拍攝，產生一套概念酷似綠幕、但更具效率與效益的影片拍攝工作方式。

因為製作上的彈性，台灣知名內容製作公司「夢想動畫」、「再現影像」，民視新聞、世新大學等都設有基於LED牆的虛擬攝影棚，像是2021年台灣電視劇茶金的場景，就活用虛擬製作的方式拍攝開車的片段；而再現影像於中央電影公司架設的虛擬攝影棚更是由友達光電提供的P1.95 LED面板構成。

虛擬製作與綠幕的特性有哪些不同？

綠幕的一項問題就是演員需要自己幻想身處的環境

雖然傳統的綠幕攝影棚也同樣是在攝影棚環境搭建大量的綠幕，後續結合電腦CG效果進行製作，都是以拍攝實地場景不易拍攝的場景或是不存在的場景為目的，但虛擬製作無論對於內容製作的流程、演員與場景的互動都帶來截然不同的效果。

綠幕製作是以綠色的布幕、服飾等作為基準色，在後續CG製作過程將電腦繪製的場景效果取代原本的綠色區塊，是故綠幕製作可以應用的範圍包括背景、大型場景（例如模擬岩石的高低起伏）、人物（例如科幻電影中的外星人、奇幻人種），並允許以多角度甚至空拍的方式進行捕捉。

是在電影、電視產業進入電腦世代後的重要拍攝方式，如日本寶礦力水得2021年的形象廣告、小田切讓、山崎天拍攝的相鐵東急直通紀念廣告都是活用綠幕拍攝的結果。

不過對電影產業本身，綠幕製作也有其限制，首先綠幕製作往往需要導演與演員發揮想像力，因為在綠幕攝影棚中，除了攝影團隊、與你對戲的演員與少數的物件以外，眼前一片都是綠茫茫的布幕，演員需要自行從腦中幻想身處的環境，往往需要多次的溝通才能拍出導演想要的效果。

而即便拍完了前置的影片，包括人物去背、CG效果、背景取代、人物光影修飾等等都是漫長的時間與效果，等到實際輸出效果後，也可能與預期有落差需要再度調整。

虛擬製作需要大面積的LED牆，越大的場域能進行的拍攝也越多元。

虛擬製作則是另一種截然不同的數位內容製作方式，透過身後與頭頂的高解析LED牆播放來自影像工作站以遊戲引擎即時產生的背景，演員能更融入導演設想的場景，攝影運鏡也更能依據場景的變化取景，更容易以較短的時間拍出合適的場景。

不過這還不是虛擬製作最大的價值，虛擬製作最大的優點是能夠突破時間與氣候的限制，在虛擬攝影棚創作所需的各種效果。

由於背景是採用影像或遊戲引擎產生，在新一代的內容製作軟體與遊戲引擎結合之下，即便是拍攝的真實場景影片，也能在加工後轉換為不同的時間、天氣，可以在一瞬之間從晴空萬里轉換為狂風暴雨，或是從曙光變成星空。

但虛擬攝影棚的優勢也不僅只於背景的彈性變化，更重要的是可以不用考慮後置合成的複雜性，直接結合真正的光影與風雨效果。

在虛擬製作環境，可結合真實光源、工業電扇、灑水等營造天氣效果。

虛擬攝影棚能夠配合導演想呈現的天氣效果，結合打光、工業電扇、灑水器等方式，直接把想要的氣候效果模擬在演員與場地的近景與物件上，並配合背景進行呈現，透過真實的光、水、風的組合，使效果更接近實地場域，且由於背景效果是基於遊戲引擎呈現，能夠隨時變更虛擬光源的位置追求最佳的效果。

Epic Games、Lux Machina與Sony利用數位孿生方式讓拍攝團隊先在虛擬環境評估打光條件。

同時為了減少評估虛擬攝影棚打光位置的時間，Epic Games、Lux Machina與Sony也聯手打造用於評估的數位孿生技術，可在拍攝前先於Unreal Engine環境建構場景的數位孿生。再結合環境打光、虛擬人物於數位孿生場景的運鏡與走位，先於數位孿生環境找出最佳的打光方式，加速拍攝速度。

可說虛擬製作最大的價值就是能在攝影棚環境建構逼真的環境場域，但不同於真實環境會受到時間、氣候等不可控因素影響，虛擬製作可在完美的環境控制一切所想要的時間、氣候等條件，還可進一步避免不必要的意外。

如筆者曾聽過一個例子，就是早期有位報社的攝影為了阿里山日出專題來回奔波數次才好不容易拍到公司滿意的照片，更不用說連續的影片在真實環境到底會遭遇多少情況。

試想，若今天想拍攝茶金當中穿梭於老街的開車畫面，首先需要找到符合條件的老街，若最後找不到合適的戶外棚，還須申請封路、避開與時間情境不合的畫面，還要確保拍攝當天的天氣是否符合預期，或是申請封路但發生民眾誤闖的情形。

有時一陣狂風來襲，也可能導致演員髮型被破壞不得不中斷拍攝，亦或汽車廣告也不再需要遠赴重洋帶著大批人馬、擔著還未上市新車可能被曝光的風險。若在虛擬攝影棚，這些變因都可降到最少。

虛擬製作當前仍非萬能、在製作上有那些不及綠幕的地方？