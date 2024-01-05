民進黨競選廣告《在路上》是「虛擬棚」拍攝而非「綠幕」：虛擬製作技術是什麼？跟綠幕相比有什麼好處？
我們想讓你知道的是
試想，若今天想拍攝茶金當穿梭於老街的開車畫面，首先需要找到符合條件的老街，若最後找不到合適的戶外棚，還須申請封路、避開與情境不合的畫面，還要確保拍攝當天天氣是否符合預期，或是申請封路但發生民眾誤闖的情形。有時一陣狂風來襲，也可能導致演員髮型被破壞不得不中斷拍攝，而若在虛擬攝影棚，這些變因都可降到最少。
文：Chevelle.fu
總統競選廣告《在路上》起初有些人認為是綠幕拍攝，然而經由幕後花絮影片我們可以得知，它是採用虛擬製作流程中虛擬攝影棚的幕後拍攝方式，讓不少第一次接觸高解析LED牆的虛擬製作（Virtural Production）的人感嘆，現在透過虛擬製作已經可以達到以假亂真的效果；不過虛擬製作並非今年才崛起，除了國外電影、戲劇積極採用以外，甚至台灣就已有多部戲劇採用虛擬製作技術，同時台灣也設有多座虛擬攝影棚；筆者簡單就虛擬製作與虛擬攝影棚的技術、與傳統電影綠幕合成比較之下有那些優點與特色進行介紹。
什麼是虛擬製作？虛擬製作的原理是什麼？
虛擬製作（Virtural Production）是近年在電影、電視領域廣受歡迎的內容製作方式，其技術基礎建立在2大領域，其一是越來越能以假亂真、結合物理效果與光線追蹤技術的遊戲引擎，另一個則是拼接式高解析LED牆；虛擬製作的方式是在攝影棚內搭建大面積的LED牆與LED天板，結合電腦輸出的真實影像或由遊戲引擎建立的背景，再由攝影機利用借位方式進行拍攝，產生一套概念酷似綠幕、但更具效率與效益的影片拍攝工作方式。
因為製作上的彈性，台灣知名內容製作公司「夢想動畫」、「再現影像」，民視新聞、世新大學等都設有基於LED牆的虛擬攝影棚，像是2021年台灣電視劇茶金的場景，就活用虛擬製作的方式拍攝開車的片段；而再現影像於中央電影公司架設的虛擬攝影棚更是由友達光電提供的P1.95 LED面板構成。
虛擬製作與綠幕的特性有哪些不同？
雖然傳統的綠幕攝影棚也同樣是在攝影棚環境搭建大量的綠幕，後續結合電腦CG效果進行製作，都是以拍攝實地場景不易拍攝的場景或是不存在的場景為目的，但虛擬製作無論對於內容製作的流程、演員與場景的互動都帶來截然不同的效果。
綠幕製作是以綠色的布幕、服飾等作為基準色，在後續CG製作過程將電腦繪製的場景效果取代原本的綠色區塊，是故綠幕製作可以應用的範圍包括背景、大型場景（例如模擬岩石的高低起伏）、人物（例如科幻電影中的外星人、奇幻人種），並允許以多角度甚至空拍的方式進行捕捉。
是在電影、電視產業進入電腦世代後的重要拍攝方式，如日本寶礦力水得2021年的形象廣告、小田切讓、山崎天拍攝的相鐵東急直通紀念廣告都是活用綠幕拍攝的結果。
不過對電影產業本身，綠幕製作也有其限制，首先綠幕製作往往需要導演與演員發揮想像力，因為在綠幕攝影棚中，除了攝影團隊、與你對戲的演員與少數的物件以外，眼前一片都是綠茫茫的布幕，演員需要自行從腦中幻想身處的環境，往往需要多次的溝通才能拍出導演想要的效果。
而即便拍完了前置的影片，包括人物去背、CG效果、背景取代、人物光影修飾等等都是漫長的時間與效果，等到實際輸出效果後，也可能與預期有落差需要再度調整。
虛擬製作則是另一種截然不同的數位內容製作方式，透過身後與頭頂的高解析LED牆播放來自影像工作站以遊戲引擎即時產生的背景，演員能更融入導演設想的場景，攝影運鏡也更能依據場景的變化取景，更容易以較短的時間拍出合適的場景。
不過這還不是虛擬製作最大的價值，虛擬製作最大的優點是能夠突破時間與氣候的限制，在虛擬攝影棚創作所需的各種效果。
由於背景是採用影像或遊戲引擎產生，在新一代的內容製作軟體與遊戲引擎結合之下，即便是拍攝的真實場景影片，也能在加工後轉換為不同的時間、天氣，可以在一瞬之間從晴空萬里轉換為狂風暴雨，或是從曙光變成星空。
但虛擬攝影棚的優勢也不僅只於背景的彈性變化，更重要的是可以不用考慮後置合成的複雜性，直接結合真正的光影與風雨效果。
虛擬攝影棚能夠配合導演想呈現的天氣效果，結合打光、工業電扇、灑水器等方式，直接把想要的氣候效果模擬在演員與場地的近景與物件上，並配合背景進行呈現，透過真實的光、水、風的組合，使效果更接近實地場域，且由於背景效果是基於遊戲引擎呈現，能夠隨時變更虛擬光源的位置追求最佳的效果。
同時為了減少評估虛擬攝影棚打光位置的時間，Epic Games、Lux Machina與Sony也聯手打造用於評估的數位孿生技術，可在拍攝前先於Unreal Engine環境建構場景的數位孿生。再結合環境打光、虛擬人物於數位孿生場景的運鏡與走位，先於數位孿生環境找出最佳的打光方式，加速拍攝速度。
可說虛擬製作最大的價值就是能在攝影棚環境建構逼真的環境場域，但不同於真實環境會受到時間、氣候等不可控因素影響，虛擬製作可在完美的環境控制一切所想要的時間、氣候等條件，還可進一步避免不必要的意外。
如筆者曾聽過一個例子，就是早期有位報社的攝影為了阿里山日出專題來回奔波數次才好不容易拍到公司滿意的照片，更不用說連續的影片在真實環境到底會遭遇多少情況。
試想，若今天想拍攝茶金當中穿梭於老街的開車畫面，首先需要找到符合條件的老街，若最後找不到合適的戶外棚，還須申請封路、避開與時間情境不合的畫面，還要確保拍攝當天的天氣是否符合預期，或是申請封路但發生民眾誤闖的情形。
有時一陣狂風來襲，也可能導致演員髮型被破壞不得不中斷拍攝，亦或汽車廣告也不再需要遠赴重洋帶著大批人馬、擔著還未上市新車可能被曝光的風險。若在虛擬攝影棚，這些變因都可降到最少。
虛擬製作當前仍非萬能、在製作上有那些不及綠幕的地方？
Tags：
擁抱AI，創新未來：立即報名微軟「AI領航者探索週」，開創雲端、數據與資安的致勝佈局視野！
我們想讓你知道的是
台灣微軟攜手科技報橘舉辦「AI領航者探索週」線上講座，邀請各界決策者、工作者加入，共同參與新世代的企業生產力革命，實現屬於AI時代的商業價值。
隨著科技更迭，近幾年人工智慧（AI）技術突飛猛進。尤其生成式AI問世後，許多深度學習、機器學習、生成式AI等技術開始與軟體平台整合，各式各樣的智慧應用解決方案因應而生。
因此，企業也在商模創新、營運效率、生產力提升、客戶服務等發展面向中，獲得更多的成長空間。若仔細觀察近年的產業動態，我們不難發現，AI已經從幾年前的熱門話題，變成企業必然面臨的實務課題。如今「該如何擁抱AI，才能為組織創造更多的價值與競爭力？」已經成為多數企業決策者最關切的問題。
台灣微軟攜手科技報橘舉辦「AI領航者探索週」，並特別邀請8位產業實戰經驗豐富的講者，帶領參與者從企業基礎設施、工作模式建構、新世代客戶體驗，以及資安防護等角度，幫助使用者事半功倍，實現屬於AI時代的商業價值。
趨勢洞察、基礎架構上雲、導入智慧應用，AI時代關鍵Knowhow一次掌握
本次活動聚焦企業導入AI的五大重點議題，透過線上的方式帶大家重溫包括「如何運用AI實踐商業價值」、「企業採用AI前的必備基礎」、「運用AI重塑工作模式」、「以AI打造客戶服務新體驗」、「讓AI成為資安防禦的堅實後盾」等內容精華。
微軟邀請到國際級的技術專家，帶領參與者從最基礎的趨勢解讀、導入實務、架構上雲開始，一步步了解新時代的AI創新之道，並給予實務建議及引導，幫助企業解決導入AI初期可能遭遇的問題。接著，再由多位資深解決方案經理，深入介紹「Microsoft Copilot」的各項應用，帶領會眾認識AI工具創造的全新工作模式，運用AI工具提升工作者的生產力，並透過AI平台提升整體團隊工作效率，達到優化企業營運效率、完善客戶體驗旅程，以及透過保護企業的數位資產，達到提升組織韌性的效果。
AI帶來的生產力革命已是現在進行式，趁AI時代華麗揭幕前搶先做好準備，擁抱AI工具、提高企業生產力，絕對是值得所有工作者與企業深入探索的優先課題。而且更方便的是，本次講座活動採「線上方式」進行，企業不只能夠根據需要選擇感興趣的議程主題，還可以免去遠赴會議的交通時間，運用空閒時間完成吸收，如此難得的機會千萬不能錯過！
微軟「AI 領航者探索週」 活動詳細資訊
活動地點：線上報名、參與。
立即報名：點此填寫資料後即可完成報名。