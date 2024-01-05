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2024/01/05,
政治

《明報》：港府料3駐美經貿辦「凶多吉少」

《明報》：港府料3駐美經貿辦「凶多吉少」
Photo Credit: GettyImages

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《明報》文章引述親政府的建制派人士說，除了黎智英案，《基本法》第23條也立法在即，加上美國年底舉行總統大選，三件大事「撞在一起」，形成「完美風暴」，估計今年香港將會因此甚為動盪。

（中央社）香港實施《國安法》後，美國對香港實施了一些制裁措施，據報導，港府預期，美方可能會進一步取消香港駐美經濟貿易辦事處的特權和豁免。

《明報》今天（5日）刊文指出，港府對駐美經貿辦可能面對的遭遇已作最壞打算，預期在當前環境之下，這些機構「凶多吉少」，但認為即使如此，對港影響有限。

據指出，港府所以作出這種悲觀預測，一是壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌違反《國安法》的案件正在審理，這案件備受西方媒體關注，歐美國會議員、美國外交高官接連開腔支持黎智英，更要求制裁北京及香港官員。

文章引述親政府的建制派人士說，除了黎智英案，《基本法》第23條也立法在即，加上美國年底舉行總統大選，三件大事「撞在一起」，形成「完美風暴」，估計今年香港將會因此甚為動盪。

文章透露，港府為此已作最壞打算，預期駐美3個經貿辦「凶多吉少」。

美國眾議院外交事務委員會去年底修訂並通過了「香港經濟貿易辦事處（HKETO）認證法」，要求美國總統在香港不再享有高度自治權的情況下，取消對香港經貿辦特定的特權和豁免，相關法案正等待參眾兩院付諸表決。

文章引述建制派人士說，美國國會極可能在年中通過認證法。

港府在美國設有3個經貿辦，分別位於華盛頓、紐約和舊金山，它們都享有部分外交特權和豁免。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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