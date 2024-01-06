「說鬼大師」司馬中原因跌倒併發肺炎逝世，為何長者跌倒容易導致嚴重後果？
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跌倒是老年族群的嚴重問題，民眾不可不慎；且反覆跌倒會導致該族群發病率和死亡率上升，並導致身體各部位功能下降。考慮到跌倒造成的精神、情緒和身體傷害，建議早期介入以預防跌倒。
國寶級知名作家司馬中原於1月4日離世，其子證實司馬老師於去年12月31日出門步行時，返家經過小緩坡，因重心不穩不慎兩腳交錯造成左大腿骨折；住院期間更曾發生心臟休克、肺部積水等急性狀況。事實上跌倒是導致殘疾最常見且最嚴重的問題之一，特別在老年族群中發生風險更高。
國寶級作家司馬中原逝世，為何長者跌倒易導致嚴重後果？
根據美國國家衛生院（NIH）刊載指南表示，跌倒為人們在無意中倒在地面或其他較低位置的事件；而跌倒事件與死亡風險、各種致病風險與身體功能下降之間存在直接相關性，且發生在老年人、兒童與運動員的頻率較高。在老年族群中，相關併發症與跌倒事件增加有關，進而增加受傷的可能性。
美國國家衛生院指出，正常步態是基底核腦幹系統、肌張力控制與視覺、聽覺所形成之「本體感」等神經元有效協調的結果。而老年人跌倒風險上升，多與老化、過往疾病病史與藥物量增加，導致上述神經元功能退化有關。而若長者出現以下狀況，更可能導致跌倒風險急遽上升：
- 肌少症。可能與飲食量減少、長期住院與長期罹患特定疾病有關。一般而言，老年人的肌肉質量、協調性下降與久坐行為，是造成肌少症的主要原因。
- 認知功能障礙。如失智症或中風等腦損傷而造成認知下降，該情況常見於老年族群，長期患病、特定部位疼痛或情緒變化劇烈者的風險較高。
- 餐後低血壓。是導致老年人跌倒的非生理性原因，可能肇因於自主神經系統功能障礙或心血管系統功能下降所致。
- 肥胖。長者的肥胖問題容易導致跌倒風險增加，原因為肥胖者更容易久坐、不運動，導致肌肉質量與神經系統、肌肉功能的下降。
- 骨質疏鬆。骨鬆易使長者籠罩在骨折的風險中，而骨鬆骨折在老年族群中的致死率極高。
- 橫膈膜力量下降。橫膈膜的強度和功能下降，會導致背部力量不穩定，使跌倒風險增加。
跌倒高風險族群不只長者？發生跌倒事件的14種高危害因子
美國國家衛生院也列舉跌倒發生的危險因子（依照關聯性強弱，自高至低排序），包括以下14點：
- 跌倒史：增加反覆跌倒的風險。
- 年齡：年齡的增加與跌倒時反應時間減少有關，特別是在步態啟動與行走時。
- 性別：在大多數老年族群中，女性比男性更容易發生跌倒。
- 種族：研究表明，白人比起非裔、亞裔、族群更容易摔倒。
- 藥物：如果同時服用4種藥物以上者，跌倒的風險會顯著增加。例如服用苯二氮平類藥物，會使夜間跌倒和髖部骨折的風險增加44%；抗心律不整藥、地高辛（Digoxin，抗心衰竭或心律失常藥物）、利尿劑、鎮靜劑和精神藥物等藥物也會大幅增加跌倒的風險。
- 獨居：獨居是跌倒的危險因子，如果跌倒者無法透過旁人協助起身，其傷害和不良後果可能會增加。
- 不良健康狀況：與跌倒風險增加相關的不良健康狀況，包括心血管疾病、關節炎、甲狀腺功能障礙、糖尿病、憂鬱症和慢性阻塞性肺病（COPD）。另外，時常發生眩暈、失禁者在跌倒人群中亦很常見。
- 步態和活動力受損：30歲後，人體的力量和耐力每十年約下降10%；當力量、力量和耐力下降時，跌倒風險亦隨之上升。
- 久坐不動：久坐者相較於固定活動者，跌倒的次數可能更多。
- 害怕跌倒：統計指出，在最近跌倒過的族群中，高達70%表示害怕跌倒；而該人群中又有50%可能會因為過於恐懼跌倒，而限制身體活動或社交活動，陷入增加跌倒風險的惡性循環。
- 營養不良：營養缺乏會導致體重指數（BMI）過低，進而增加跌倒的風險。另外，維生素D長期缺乏會導致肌肉無力、骨質疏鬆和步態功能受損。
- 認知障礙：失智症、記憶力差、精神狀態不穩者，與跌倒風險增加有關。
- 視力受損：如青光眼、白內障、黃斑部病變等眼部問題，導致視野受到影響，更容易引起跌倒事件。
- 足部問題：行走時的足底疼痛（如足底筋膜炎）、長繭、腳趾或指甲畸形、足部潰瘍等問題會增加平衡困難與跌倒的風險。
美國國家衛生院示警，隨著上述14項危險因子數量的增加，跌倒風險也會驟然提升：每增加一個風險因素，一年內跌倒風險就會加倍。在沒有風險因素的情況下，比例起始點為8%、在有4項風險因素疊加的情況下，比例最高可增加78%，風險族群不得不慎。
65歲以上者每6人就有1人曾跌倒 ，過半數跌倒事件發生於「這場合」
以國內跌倒人口來看，根據衛生福利部110年死因統計結果顯示，110年事故傷害死亡人數為6,775人，居國人死因第7位，其中跌倒（落）致死人數占21.9%（1,482人）。106年「國民健康訪問調查」結果顯示，65歲以上長者約每6人，就有1人曾經發生跌倒，且每12位長者，就有1人曾因跌倒而就醫。
值得注意的是，長者跌墜受傷地點有52%發生在室內、48%發生在室外，其中室內跌傷地點排行依序為客廳、臥室、浴室、廚房或餐廳、陽臺、樓梯等。國健署強調，跌倒是造成65歲以上長者受傷住院和急診的最主要原因，其發生率亦隨年齡增加而隨之提高。
如何避免跌倒後引起嚴重後果？ 專家揭步入老年前必知5件事
綜合所述，提醒民眾在步入中老年前，應透過改變生活型態、飲食習慣或積極運動等措施，提升骨骼密度並使骨骼變得強壯，以避免日後跌倒發生意外的風險。英國薩里大學營養學家Jenna Hope表示，民眾可透過以下5種措施，確保骨骼結構的健康：
- 採取重量訓練
Hope表示，重訓不僅能鍛鍊肌肉，也有助於新生骨骼的成長，並保持現有骨骼結構的完整性。此前《研究生醫學期刊》刊載研究曾提及，絕經後女性接受為期12個月的重量訓練計畫，發現她們脊椎與臀部的骨密度更高。而該部位通常容易受到骨質疏鬆症的影響。
- 攝取維生素C
維生素C廣泛存在於蔬菜與水果當中，每天食用5份以上的蔬果，就能達到每日建議的維生素C攝取量（40毫克）。Hope指出，富含維生素Ｃ的食物包括柑橘類、辣椒、草莓、奇異果、綠花椰與馬鈴薯。
- 多加補充鈣質
鈣質是骨骼中最為重要的營養素，幫助增強骨骼的強度與度。不過，Hope也強調，若沒有適度補充維生素D與維生素Ｋ充當載體，則骨骼中的鈣質難以發揮效用。建議一天補充10微克以上的維生素D，並確保充足的陽光照射；維生素Ｋ則常見於綠色蔬菜、豆製品，三者同時攝取對骨骼健康至關重要。
- 避免熱量過低
過多的熱量會引起肥胖，而攝取熱量太低仍是過猶不及。Hope表示，極端的飲食方法如節食、斷食等，會增加骨骼脆弱的風險。另外，熱量過低可能導致個人體重過輕，罹患骨骼性疾病的風險也會提升。因此，平時應多方攝取各類營養素，避免體重起伏過大、導致骨鬆或骨折的機率增加。
- 多攝取蛋白質
Hope建議，65歲以上的長者可透過攝取優良蛋白質，搭配定期重訓強化骨骼。曾有研究指出，長者攝取蛋白質輔以運動，顯著降低跌倒、骨折等潛在風險。完整且優良的蛋白質如瘦肉、魚類、雞蛋，純素者亦可透過植物性蛋白質如豆類、堅果、種子、全穀物與豆製品加以攝取。
跌倒是老年族群的嚴重問題，民眾不可不慎；且反覆跌倒會導致該族群發病率和死亡率上升，並導致身體各部位功能下降。考慮到跌倒造成的精神、情緒和身體傷害，建議早期介入以預防跌倒。
本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此
原標題：國寶級作家司馬中原逝世！ 跌倒高風險群不只長者？ 危害最大因子竟是「它」
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航
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