充滿熱力的魚缸——香港單簧管手馮逸山首張專輯《缸》

文：洪思行

馮逸山是香港最搶手的單簧管手之一，在多個樂團包括香港創樂團、無極樂團、自由空間樂團、香港小交響樂團、Ponte樂團、香港城市室樂團中都可見到他的身影，而且演奏風格多元，不囿於古典風格，還會吹奏當代、跨界、爵士，甚至電子風格。

近月馮逸山推出首張個人專輯《缸》，收錄十首原創音樂及古典改編樂曲，全是來自他今年五月在西九自由空間舉行的同名音樂會。十二月又舉辦了新碟分享會，闡述專輯的概念。《缸》的靈感來自他年少時家中和公公婆婆的魚缸，他發現兩家魚缸中的魚截然不同，悟出人生的多元化和多變性，同時藉音樂表達自己對香港近年的變化。

《缸》除了有馮逸山，還有鋼琴及鍵盤手李梓禾、低音大提琴手馮晟睎和鼓手李駿銚，結合爵士和電子風格，也應用不同的延伸技巧（extended techniques），帶來意想不到的效果。例如首樂曲〈缸〉所聽到類似排笛的聲音，其實是馮逸山把單簧管的聲音調高而成，配合迷幻的電子聲和柔和琴聲，拼構出奇幻的氛圍，直到中段鼓加入後，曲風立刻變成輕鬆爵士，叫人聽到舒服。這樂曲確實好比香港——多元、轉變快和充滿能量。

馮逸山在分享會中解說〈沙．磚．泥〉的靈感是來自2019年看到街磚被掘走後餘下的泥沙，一開始的聲音是馮逸山大力按鈕而發出，接著一直在中音區徘徊吹奏，其它樂器陸續加入，音樂變得熱鬧起來，甚至出現管風琴聲音，不同音色碰撞出活力和熱力，就在一片熱鬧之中，忽然所有聲音消失，只剩下開首的雙簧管，頓時有種失落感。整首樂曲令人想像由甚麼都沒有的街道，到鋪成讓不同人在上面行走的道路，然後忽然甚麼都沒有。

有魚缸當然有魚，〈膠魚〉運用大量電子音效，彷彿帶聽眾乘坐一艘潛水艇，去探索一個水底異世界，隨著聲音越來越密，水底的魚越來越多，忽然間所在聲音消失，魚通通不見了，只剩下潛水艇在黑暗中等待。雖說〈沙．磚．泥〉和〈膠魚〉的靈感和所用的聲音截然不同，但整個過程頗相似：從單一聲音開始，慢慢build up，到高潮時音樂戛然而止。

第六首〈Be Still〉改編自〈Be Still My Soul〉，不但是全碟最短的一首，音樂氛圍也與其它曲目明顯有分別，曲風接近弦樂四重奏，平靜典雅，感覺是要讓聽眾經過之前一輪的音樂旅程後，有歇息的機會。

第九首〈車水馬九龍〉明顯是在描繪九龍，是一段很有畫面的音樂。音樂開首立刻展現出一個充滿人氣、朝氣和熱鬧的九龍繁華景象，低音大提琴獨奏如像在尖沙嘴海邊漫步，慢慢地欣賞維港景色。經過爵士鼓一輪獨奏後，緊接的樂段非常優美，是全張專輯旋律性最高的一段，感受到創作者對九龍的深厚的感情。

個人覺得最有意思的是最後一曲〈望〉，馮逸山表示這個「望」既可以是希望、期，也可以是失望、絕望，任由聽者詮釋。個人的感受是後者，皆因樂曲斷斷續續的，變化不大，沒像之前的樂曲般有活力，好像很失落，馮逸山還特別設計鋼琴部分，令一些琴鍵按下去發不聲來，有種有口難言的感覺，更甚的是其它樂器「不見了」，對應近年很多香港人因移民而「不見了」。

聽罷《缸》後，最大感覺是應該要在現場欣賞，因為當中很多火花都是從即興jam出來，那份熱力是要在現場才能完整感受，更不用說該表演還有裝置和視覺影像，期待《缸》有重演的一日。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex