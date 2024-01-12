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5000天後的世界可能會如何？Kevin Kelly的猜想是人人配戴「智能眼鏡」

5000天後的世界可能會如何？Kevin Kelly的猜想是人人配戴「智能眼鏡」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

5000天的規律，大約耗時13到14年之間，是技術從出現到普及的一個成熟週期。衡量技術是否有效落地的關鍵字是「大規模」與「即時」，一但符合就是普及。

關於未來的猜想

5000天後的世界可能會如何？

科技趨勢先知Kevin Kelly的猜想是：「智能眼鏡普及」。Kevin Kelly是何許人？他曾是連線雜誌第一任主編和全球評論的主編，在1994年的著作中，直接預言了現代商業世界、免費經濟、巨頭贏者通吃等局面，現在是知名科技作家和未來學家。

我試想了一下，當智能眼鏡結合AR、VR與AI agent技術，可能出現哪些場景？

  • 當我們走在街道，眼鏡可以顯示即時導航，旅遊時顯示建築物的歷史資訊、餐廳的評論。出國的語言溝通都能即時翻譯，打破語言不通的門檻
  • 能幫助盲啞人群，感知周圍環境，提供導航和認知協助
  • 學習或工作，只要戴上眼鏡，就能進入虛擬會議室開會、遊戲和學習
  • 終身學習變得容易，課程種類多元、不分年紀，手把手帶我們操作各種技能
  • AI助理會更像管家，能理解用戶需求，完成簡單的自動化程序，並且是跨平台的自動切換社群、工作軟體，自動回覆簡單訊息、完成報表與統計
  • 商業行為，也有智能導師，無論是分析圖或會議討論，都能通過模式識別，獲得充滿耐心的軍師在旁幫忙解決問題
  • 當然智能眼鏡肯定也攜帶更先進的感應和控制功能，像視線追踪、動作、圖像各種識別，一定會涉及更多隱私和授權問題
  • 網頁搜尋行為會減少，更多來自主動推薦的內容

《5000天後的世界》三次信息社會革命

Kevin Kelly在《5000天後的世界》書中，提到三次信息社會革命，伴隨每次革命會帶來新的硬體設備，大約需要五千天的規律，讓技術逐漸成熟，落地成為主角。

第一次革命，是互聯網路從出現到普及，主角是「電腦」，實現了大規模即時的「共享知識」。突破了知識傳遞的親疏限制，上網一查，什麼都有，帶來知識普及世界。

第二次革命，是社群媒體從出現到普及，5000天，主角是智能手機，實現了大規模即時的「聯繫需求」。突破了社交的地區限制，一則訊息，馬上收到，帶來能即時分享交流的世界。

第三次革命，Kevin Kelly推判，是AR & VR，從出現到普及，5000天，主角猜想是智能眼鏡，可望實現大規模即時的「協同工作」。突破區域與親疏的限制，眼鏡一戴、專業就來，帶來專業操作普及的世界。

為什麼是5000天？

Kevin Kelly發現，5000天的規律，大約耗時13到14年之間，是技術從出現到普及的一個成熟週期。衡量技術是否有效落地的關鍵字是「大規模」與「即時」，一但符合就是普及。

為什麼Kevin Kelly的預測總是有點準？因為他的思考方式是，把科技視為生命，以進化的觀點看技術，並猜想「科技到底想要什麼？」當智能眼鏡遇上AR&VR，就能塑造出鏡像世界，在眼前的數位世界中，歷史不是名詞是動詞，可以拖曳、預覽、快進快退，可視化的程度很高，理解脈絡變得更為容易。智能代理的成熟，能為生活帶來部分自動化的判斷執行，人們的功能角色，將更重視在取捨與做出決定。

至於「注意力」經濟競爭是否會更加激烈？我覺得不一定，畢竟像汽車，能在注意力上的創意相當有限，因為當「注意力」直接涉及人生安全時，法規會更強制而謹慎的介入。所以猜想當智能眼鏡成熟時，不會有滿眼的廣告，除非你授權同意。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：預言科技：未來學家看5000天後的世界

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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