5000天後的世界可能會如何？Kevin Kelly的猜想是人人配戴「智能眼鏡」
我們想讓你知道的是
5000天的規律，大約耗時13到14年之間，是技術從出現到普及的一個成熟週期。衡量技術是否有效落地的關鍵字是「大規模」與「即時」，一但符合就是普及。
關於未來的猜想
5000天後的世界可能會如何？
科技趨勢先知Kevin Kelly的猜想是：「智能眼鏡普及」。Kevin Kelly是何許人？他曾是連線雜誌第一任主編和全球評論的主編，在1994年的著作中，直接預言了現代商業世界、免費經濟、巨頭贏者通吃等局面，現在是知名科技作家和未來學家。
我試想了一下，當智能眼鏡結合AR、VR與AI agent技術，可能出現哪些場景？
- 當我們走在街道，眼鏡可以顯示即時導航，旅遊時顯示建築物的歷史資訊、餐廳的評論。出國的語言溝通都能即時翻譯，打破語言不通的門檻
- 能幫助盲啞人群，感知周圍環境，提供導航和認知協助
- 學習或工作，只要戴上眼鏡，就能進入虛擬會議室開會、遊戲和學習
- 終身學習變得容易，課程種類多元、不分年紀，手把手帶我們操作各種技能
- AI助理會更像管家，能理解用戶需求，完成簡單的自動化程序，並且是跨平台的自動切換社群、工作軟體，自動回覆簡單訊息、完成報表與統計
- 商業行為，也有智能導師，無論是分析圖或會議討論，都能通過模式識別，獲得充滿耐心的軍師在旁幫忙解決問題
- 當然智能眼鏡肯定也攜帶更先進的感應和控制功能，像視線追踪、動作、圖像各種識別，一定會涉及更多隱私和授權問題
- 網頁搜尋行為會減少，更多來自主動推薦的內容
《5000天後的世界》三次信息社會革命
Kevin Kelly在《5000天後的世界》書中，提到三次信息社會革命，伴隨每次革命會帶來新的硬體設備，大約需要五千天的規律，讓技術逐漸成熟，落地成為主角。
第一次革命，是互聯網路從出現到普及，主角是「電腦」，實現了大規模即時的「共享知識」。突破了知識傳遞的親疏限制，上網一查，什麼都有，帶來知識普及世界。
第二次革命，是社群媒體從出現到普及，5000天，主角是智能手機，實現了大規模即時的「聯繫需求」。突破了社交的地區限制，一則訊息，馬上收到，帶來能即時分享交流的世界。
第三次革命，Kevin Kelly推判，是AR & VR，從出現到普及，5000天，主角猜想是智能眼鏡，可望實現大規模即時的「協同工作」。突破區域與親疏的限制，眼鏡一戴、專業就來，帶來專業操作普及的世界。
為什麼是5000天？
Kevin Kelly發現，5000天的規律，大約耗時13到14年之間，是技術從出現到普及的一個成熟週期。衡量技術是否有效落地的關鍵字是「大規模」與「即時」，一但符合就是普及。
為什麼Kevin Kelly的預測總是有點準？因為他的思考方式是，把科技視為生命，以進化的觀點看技術，並猜想「科技到底想要什麼？」當智能眼鏡遇上AR&VR，就能塑造出鏡像世界，在眼前的數位世界中，歷史不是名詞是動詞，可以拖曳、預覽、快進快退，可視化的程度很高，理解脈絡變得更為容易。智能代理的成熟，能為生活帶來部分自動化的判斷執行，人們的功能角色，將更重視在取捨與做出決定。
至於「注意力」經濟競爭是否會更加激烈？我覺得不一定，畢竟像汽車，能在注意力上的創意相當有限，因為當「注意力」直接涉及人生安全時，法規會更強制而謹慎的介入。所以猜想當智能眼鏡成熟時，不會有滿眼的廣告，除非你授權同意。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：預言科技：未來學家看5000天後的世界
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
我們想讓你知道的是
SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。