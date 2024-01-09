大選爭辯中經常被忘卻的原住民：他們如何看政治和自己的身份認同？
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台灣的2300萬人口中有16個不同的原住民群體，擁有獨特的語言和文化。儘管他們僅佔台灣總人口的2％，約58萬人，但如同蘭嶼的原住民面對核廢料存放在家鄉的情況，原住民在台灣的歷史經歷確實充滿著傷痕——這包括現代文明、資本主義和語言消失等等的衝擊。
台灣2024年總統大選投票日即將到來，台灣即將選出新總統。但在此次選舉中，有關台灣或中國認同的老問題，仍未消失在激烈的各黨選戰攻防中。
若從更廣的視角來看，數十年來，台灣一直身處太平洋區域間政治及軍事緊張局勢的核心，這包含台海之間的軍事緊繃，美國如何介入兩岸議題，日本如何加入賽局等等，這些問題也在台灣內部引發不同利益團體及族群的激辯，特別是有關與中國的議題。
但是，在熱鬧的爭論當中，台灣原住民的聲音卻經常被忘卻。許多觀察稱，原住民在台灣很難找到發聲管道及空間，訴說他們對於兩岸政治以及國族認同的看法，即便是台灣每四年一次的總統大選，有關原住民議題也時而不在候選人的主要執政提案中出現。
台灣原住民的心聲是什麼，他們的政治意見又是如何？或者，對原住民而言，追求台灣身份的認同是否與台灣主流輿論有所不同？他們對於中國與台灣民族主義的辯論，又有什麼獨特的觀點？透過捍衛部落土地的行動，他們有沒有自己的認同？
根據台灣高雄醫學大學林津如教授的說法，她認為，生態與土地認同是這許多台灣原住民族社區工作者核心的價值，他們也展現了不同於台灣主流社會的認同。
她告訴《BBC中文》：「蔡英文政府在2016年雖然對原住民族道歉，但僅能做到表面的尊重。而堅守原住民族生態知識與認同的人，在原住民族社區也仍屬少數。現代化及資本主義價值入侵，部落土地權利和文化及語言流失的威脅，把原住民族視為他者的情境仍不斷上演。」
《BBC》採訪了多位來自台灣各地不同部落的原住民，了解他們對於上述問題的看法，這些問題都牽扯一種棘手的身份認同政治，因為不同的部落及族群也通常會有所差異。
島嶼觀點
「我們（原住民）的世界觀圍繞著相互連接的島嶼形成，也就是這個世界由陸地和海洋水域組成。不存在國家的概念。因此，在我們的島上，無論來自中國還是台灣，我們都將其他島嶼的人視為外來者......也就是說，他們都是客人。」這是希婻・瑪飛洑（Sinan Mavivo，漢名賴美惠）女士在談論台灣內部，有關中國和台灣認同激烈爭論時的感受。
希婻今年50歲，她是台灣東南海岸外190多公里處、西太平洋上小島「蘭嶼」（Orchid Island）上的達悟族人，也是一名原住民運動及環保活動人士。該島約有5200名居民，其中85％是達悟族人。蘭嶼是台灣東南海岸190多公里外的一個小島。
以蘭嶼為例，數十年來，小島上的原住民島民一直在抗議台灣政府過去將核能發電廠產生的放射性核廢料運輸到蘭嶼島上並存放至今。他們不斷呼籲並希望將這些廢料搬離部落。希婻告訴《BBC》，「對我們來說，核廢料是一種惡靈，損害了我們的土地和生命。」
事實上，根據台灣官方記錄，台灣的2300萬人口中有16個不同的原住民群體，擁有獨特的語言和文化。儘管他們僅佔台灣總人口的2％，約58萬人，但如同蘭嶼的原住民面對核廢料存放在家鄉的情況，原住民在台灣的歷史經歷確實充滿著傷痕——這包括現代文明、資本主義和語言消失等等的衝擊。
在過去的土地徵收和開發過程中，台灣原住民的土地權利遭受嚴重損害，削弱了他們與土地和祖先的聯繫，進而對自己的文化和傳統構成威脅。
希婻女士向記者解釋，台灣原住民歷經多個政權的認同變遷，「我們（原住民）曾被日本殖民，被強迫變成為日本人；然後在國民黨統治下，我們又要成為中國人。現在，在台灣政府的治理下，我們被視為台灣人。當然，我們現在視自己為台灣人——更確切地說，是被迫成為台灣人。但是，如果要我回答，我會說我在文化上，堅持以世界海洋民族的身份自居——確切地說，是達悟族的一員。」
就像許多為保護他們土地而奮鬥的人一樣，希婻女士中學畢業後，去了台灣本島上大學並工作多年，但她最終返回蘭嶼部落參與家鄉的環境和政治活動。而她對於自己的族群認同情感豐沛的敘述背後，其實是台灣原住民在台灣掙扎生存下來的複雜歷史。
譬如，在台灣，原住民的歷史經常拿來與台灣和中國之間的關係相比較。有些原住民認為，台灣原住民的血緣和文化更接近太平洋上的「南島民族」（Austronesian），而非中國。有些人因此認為台灣原住民是南島民族的起源地，這樣的說法是在指稱台灣的許多文化並非來自中國大陸，因此希望抵制中國的文化統戰；後者多半認同中國民族主義論述，通常以漢文明為中心，將各地少數民族以「融合」為視角拉攏過來。
「為什麼北京想要管我們呢？」
住在台灣南部的屏東縣霧台鄉山區，原住民魯凱族的「神山部落」，蘇拉（Sula Sukinadrimi ，漢名宋文生）和他的父親勒吉・蘇基那德里米（Legeay Sukinadrimi ，漢名宋文臣）四十多年前開始進行山區的造林工作，覆蓋了100公頃的山區土地，種植當地的台灣原生樹木。
在部落長大的蘇拉在台灣國中畢業後離開了部落，並追求高等教育，之後從事公職，但發現難以適應台灣城市漢族的生活方式，最終他選擇回到山區部落，重新連接他的根源，從事保育工作。
蘇拉坦言，他對台灣的社會發展有深刻的觀察。他告訴《BBC》說，他的使命是把一座山種回來，也是把自己的歷史文化找回來。20多年來，他已經種下超過一萬棵樹，複育100公頃森林。
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
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(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢