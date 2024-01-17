《我深愛的國家》：她悄悄聲地說，我永遠不會去莫斯科，你們的軍人正在屠殺我愛的人
我們想讓你知道的是
過去十七年來，伊蓮娜見證了普亭統治下的俄羅斯，如何一步步走向極權法西斯。她記錄下原住民、少數民族、同性戀、性工作者、精神病患，以及新聞記者與政治工作者等群體，如何一個個被消失。她也刻劃了國家對外不斷發動的屠殺或戰爭，從車臣、喬治亞、哈薩克、克里米亞到烏克蘭。
文：伊蓮娜．科斯秋琴科（Elena Kostyuchenko）
戰爭開出的血紅花朵
我五歲，在上幼稚園。那是冬天，我們在玩打仗。高高的雪堆是堡壘，裡面全是德國人。我們發動猛攻。敵人不多，因為誰想當法西斯。至少他們擁有戰術優勢，畢竟防衛堡壘簡單多了。雪球飛來飛去。所有的男生都是戰士。我也想當戰士，但他們只讓我當護士，因為我是女生。我把傷者從戰場拖走，傷者全身是雪，放聲大笑。
我六歲。媽媽告訴我外公曾經打過戰爭，在法西斯攻擊我們國家時挺身捍衛。他志願到前線去，在那裡擔任砲兵。他受了傷，然後他復原，又回去打仗，這次是跟日本人，因為日本人在幫法西斯。這場戰爭名為「偉大的衛國戰爭」，因為是為我們的祖國而戰。
為什麼偉大？因為幾乎所有男人和許多女人都參與其中，媽媽說。死了一千一百萬人。那是多少人？媽媽動了動嘴唇，悄悄計算著。等於十六個雅羅斯拉夫那麼多的人。想像我們的城市裡沒有人活下來。再想像其他十五個跟我們一樣的城市，沒有人活下來。一個都沒有，全部殺光光。
我想像那些死亡之城。
我八歲，這天是勝利日。我們要去鄰居彤亞阿姨家。她打過衛國戰爭。我們幫她買了蛋糕與紅色康乃馨。彤亞阿姨穿著藍色的自製洋裝，胸前佩戴勳章。看到我們和蛋糕她很開心，走過來擁抱我。我不喜歡彤亞阿姨，她聞起來臭臭的。她也耳背得厲害，跟她說話要很大聲，而且嘴巴要誇張的開合，才能讓她聽懂。還有她的公寓，每樣東西都閃閃發光，一塵不染，乾淨的讓我害怕，因為那不正常。彤亞阿姨很寵愛我。她會問我在學校過得好不好（很糟，但你得說很好）。媽媽倒了茶，我們舉杯祝賀。媽媽會說：「致和平。」
我十歲，看了場電影。電影名為《只有老兵去打仗》，講的是年輕瀟灑的勇敢飛行員，在天上駕駛戰機與法西斯作戰的故事。電影是黑白的，裡面每一張臉似乎都是從光雕塑而成。飛行員聚在一起，合唱著美好歌曲。他們死去，但死得英勇壯烈，在一朵朵黑色煙霧中灰飛煙滅。電影裡也有浪漫愛情，對象是女飛行員。她們死去，男飛行員會來到她們墓前，承諾戰爭結束後會再回來，再次合唱他們鍾愛的歌曲。我沒有在思考，情感不經大腦：哇，這太棒了，好精采的人生。
我十一歲，我問媽媽，外公是怎麼說戰爭的？她說，什麼都不說。一點都不說？一點都不說。他有勳章嗎？有，但他從來不戴，他把勳章都給了我。那時我還小，把勳章拿來玩，埋在沙裡，最後全弄丟了。真是可惜，太可惜了。他是怎麼死的？心跳停止。外婆喊他吃晚飯，但沒人答應。他就坐在這，死了，就這個位置。
我十二歲時去彤亞阿姨家。見到我她好高興。我問，彤亞阿姨，跟我說說戰爭的事情。她說，我聽不到你講話。彤亞阿姨，跟我說戰爭的事情！我什麼也聽不到，小蓮娜，我一定是全聾啦。戰爭的事！什麼，蘇聯的事嗎？蘇聯，那是個好國家。戰．爭．的．事！我一點也聽不到你說什麼，助聽器一定是壞啦。彤亞阿姨把助聽器拿出來後跟我說，阿姨累了，得去躺一會。再見，蓮娜。
我十二歲時去圖書館。我要找關於戰爭的書，他們好像給了我五本，我全都讀完了。我又借了五本，然後再五本。書中的戰爭不像電影裡那麼歡樂，但有更多英雄事蹟，而且可以慢慢細讀，好好感受一切。在卡雷利亞的森林裡，瓦斯科夫士官指揮著五名女高射砲手，試圖擊敗悄悄潛入的法西斯間諜，阻止他們前往具有戰略價值的運河。
最後所有女孩都死了，最優秀的一個臨死前還說，「我們祖國的起點並不是這些運河，也完全不是由這些運河所孕育。我們捍衛運河是為了捍衛祖國，因為先有祖國，才有運河。」我為這段話痛哭，淚水如此甜美。那些運河當然連我摯愛祖國的一小角都算不上。
我十二歲時曾經想過，如果又有一場戰爭呢？如果我們的國家受到攻擊怎麼辦？我當然會捍衛它。如果我能快快長大就好了，我就能當狙擊手，殺光法西斯。為什麼是法西斯？我也不知道，那是我唯一想到的敵人。也許我會陣亡，年紀輕輕就死去。媽媽會哭泣，但也會深深以我為榮，平靜抱持某種低調但驕傲的哀愁。
我只有兩個朋友，他們想必會逢人便說我們曾一起上學，告訴人們我是怎樣的人。這份幻想唯一的阻礙是，我是班上個頭最小的女生，一窩裡最瘦小的那一個，弱者。沒關係，我扛得動狙擊步槍。
我十三歲，我們街上有一場葬禮。一名年輕男子遇害——昨天還只是個學童的他，被徵募，被送去車臣，然後被殺。我問鄰居蓮亞是誰殺了他。車臣人。為什麼？因為那裡在打仗。跟誰？跟恐怖分子。哇，我心想，可憐的傢伙，是個真英雄。但蓮亞稱之為戰爭還是太誇大了，電視上說那是「反恐行動」。如果真的打仗，我們不會沒有聽說。
我十四歲，正在讀安娜．波利特科夫斯卡婭關於車臣的報導。哇操。
我十四歲，正在讀斯維拉娜．亞歷塞維奇的書。哇靠。
我十七歲，就讀新聞系。我旁觀了一場跨國參與的權利策略比賽，各院校的新聞系都派出隊伍。車臣隊的成員是兩個女孩，阿絲亞與瑪莉卡。我在賽後邀請她們來宿舍，並在房內替她們泡茶。我非常想讓她們喜歡我。我說，讓我帶你們逛莫斯科！話還沒說完，外頭就放起煙火，彷彿早有預謀。你們看，是煙火！快看！我指著窗外說，煙火在莫斯科常常見到。她們沒有答話。我轉身一看，人早已不見蹤影。去哪了？原來在桌子底下。
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最新民調》英美仍是國人留學夢幻首選！超過6成民眾挑選留學顧問關鍵是：能為個人量身打造專屬的留學計畫
我們想讓你知道的是
在出國留學申請的這一條競爭路上，第一道關卡往往就是找不到正確訊息，加上資料準備時間短，單靠自己幾乎是不可能的任務，與其單打獨鬥，靠自己慢慢摸索，不如與「Crimson Education 紅序國際教育」一起搭上通往夢想的特快車吧。
哈佛大學、麻省理工學院、牛津大學⋯這些首屈一指的世界名校，你知道他們各自的特色與入學必備條件分別是什麼嗎？該如何評估自身優勢擬定最適合自己的升學策略？或者，從這些名校畢業之後能夠有什麼工作機會呢？
留學的第1道關卡：時間有限，但需要很多準備
每一所國外大學所需的申請條件都不一樣，無論是SAT/ACT、托福、雅思…等，要在短時間內搞清楚需要哪些留學文件與國外大學申請的時間，甚至要在同時間準備升學考試、課外活動和國際競賽、撰寫申請作文、替自己精準打造升學規劃…這幾乎是所有申請者的切身之痛——時間有限，不是所有人都擁有充裕時間面對繁瑣的準備過程。
即使是千里馬，也需要伯樂提攜與支持，才不會浪費了獨有的天份，單靠自己只會走更多冤枉路。倘若，你有機會站上巨人的肩膀看世界，這一條成就自己、探索國外的留學路，是否就不再是充滿荊棘的天堂路，而是一班通往夢想的特快車呢？
地點、準備時間與加分項：留學申請者最在意的3件事
對此，TNLR（關鍵議題研究中心）針對留學需求與取向進行市場調查，調查中發現，民眾對於「申請學校的所在地」有明顯偏好，台灣網民出國留學首選是美國（38.5%），接著則是加拿大（15.3%）及英國（12.8%），顯見英美仍是國人留學夢幻所選。
其次是「申請留學的準備時間」，若是申請全球前50名大學，將近9成以上網民認為需耗時6個月以上，甚至過半數認為至少需要1年以上時間準備。同樣的，根據Crimson Education 紅序國際教育過往協助學生的結果，參與Crimson升學輔導超過4年以上的學生，比起接受1年輔導的學生，申請上常春藤名校的機率高出4倍。此外，接受Crimson輔導的學生更比其他學生有平均高出4.5倍的錄取率申請上英美頂尖名校，換句話說，提早開始準備、選擇合適的顧問公司，更能夠有效的提升其錄取常春藤名校、美國排名前20大學的機率。
最後，則是有超過9成的民眾認為，「課外活動和領導經歷」對於留學申請非常重要，這源自於國外大學對於課業成績以外，個人的經驗與能力的看重，如何透過打造「個人品牌」，讓面試官能快速了解數字面外的表現與特色就更為重要。
由調查結果可以了解到，如何在時間內準備好完善的申請資料，對有意留學者來說是至關重要的事，因此許多申請者進而會尋求留學顧問公司的協助，但顧問公司百百間，該如何挑選才對呢？
世界最權威的英美澳升學領導者Crimson Education紅序國際教育協助申請者打造專屬計畫
無獨有偶，留學國家、準備時間、課外活動和領導經歷，這3個關鍵點都是「Crimson Education 紅序國際教育」的擅長優勢。
Crimson的足跡超過20個國家，全球遍布28個辦公室，旗下有2,400位策略師、升學導師以及家教，由畢業於美國常春藤聯盟大學與英國頂尖名校的優秀教師組成師資。這群強大的跨國支援，不僅擁有豐富面對世界各地學生的教學經驗，還包括超過30位前英美頂尖大學招生審核官，學生可從他們身上得到難能可貴的第一手資訊。Crimson還有獨家開發的APP 「Crimson App」，協助管理留學時程、觀看過往學生成功案例與作文資料，透過平台可與Crimson校友及導師交流，並搭配獨家開發的評分機制「Pathfinder」能根據學生的準備進度預估落點學校。
其次，Crimson的「Rise超前學習方案」更是獨步全球，專為11至14歲學生設計前輔導項目，包含興趣開發、學術鑽研、課外活動、軟技能培養，協助學生提前與世界菁英接軌，確保擁有個性化、有效的成長計劃，將學生引導到夢想學校。
即使錯過中小學，Crimson也能協助申請寄宿英美菁英高中，如菲利普斯學院（Phillips Academy）、菲利普斯艾希特學院（Phillips Exeter Academy）、喬特羅斯瑪麗中學（Choate Rosemary Hall）等，這些學校都以學生高錄取率進入美國常春藤和其他頂尖大學而聞名，Crimson專家將與學生長期合作，長期培養學生的申請資格。
而美國大學強調全面人格發展，也從前述的調查結果中顯現，個人品牌的打造與準備是格外重要的。Crimson更有專門的課外活動還有國際競賽的導師，正好能協助台灣學生補足此項弱點，至今Crimson已經協助超過20,000名學生獲得來自牛津、劍橋、史丹佛、普林斯頓等英美名校的錄取通知。
對此，TNLR也向Crimson會員進行調查，結果顯示有6成的會員在各項服務中，最肯定Crimson為他們「量身打造屬於自己的升學規畫藍圖」服務。尤其是在課外活動的掌握、跨國資源、個人規劃的建立，更針對每一位申請者提供「多對一」的升學團隊，依照學生需求配有3至5名的專業指導老師，並按個人目標擬定獨特升學策略。同時，Crimson還提供免費留學講座、模擬測驗、電子書、落點分析…等各種充分資源。
好比是，Crimson的「Indigo Research高中生學術研究計畫」協助學生進行一項獨立研究論文，並獲得國外博士和頂尖大學教職人員的指導，學生不僅能在特定領域完成小型獨立研究項目，也能夠尋找潛在的出版商、獲取專利；又或是「Crimson Youth Pioneers計畫」以促進聯合國提出的17項永續發展目標（SDGs）為基礎，根據學生自己選擇感興趣的目標，在導師指導下進行規劃與執行，完成創新型的課外活動專案，最終項目也有機會獲得聯合國認可。
雖然沒有任何「必勝秘訣」能保證錄取頂尖學校，但Crimson的學生懂得如何透過正確策略和步驟提高錄取機率，同步也讓準備的過程更有效率。根據統計，利用過Crimson的學生進入頂尖大學的機率，相較一般申請者多了整整4.5倍。
Crimson核心初衷：提供卓越個人化留學諮詢，實現每個人的留學夢想
為什麼Crimson那麼懂留學生申請學校的痛點？或許是因為Crimson的執行長傑米・比登（Jamie Beaton）本身就是最好的「過來人」。
十多年前，比登除了透過自己的努力外，他的家人也在教育方面的給予大量資源，包括從小學階段開始就讓比登接受超過10位家教老師的輔導，最後因此成功獲得全球包含哈佛、耶魯、普林斯頓、史丹佛、牛津等，錄取率不到6%的25所頂尖大學錄取通知。
正也是如此，讓比登萌生創立Crimson的念頭，他理解到，升學準備唯有越早開始，才越能取得巨大優勢。只要有辦法在升學過程中獲得越多精確資源，未來就能擁有更多選擇和機會。這也成為Crimson的核心理念——以提供卓越的個人化留學諮詢，致力讓每位學生都有機會進入頂尖大學，實現就讀名校的目標。
比登利用過往經驗協助同樣懷有留學夢的學生，「Crimson的服務就像自行車賽中的主車群，與你一同破風騎行。每經過一道重要關卡，都會有優異的隊友在前頭領導你、鼓勵你並支持你持續前進。」比登說。若你也正在尋找申請學校的夥伴，不妨搭上「Crimson特快車」，讓專業的留學顧問與你一起朝著夢想前進！
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