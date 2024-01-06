【專訪】鄭文燦：盼基本工資4年達33K、半導體產業區域平衡，部會啟動「立可白」模式防執政被抹黑
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鄭文燦說，政府透過3次軍公教加薪、調高基本工資，以及要求上市櫃公司全體員工薪酬資訊全揭露等策略，希望帶動薪資成長，其中每月基本薪資若以每年幾乎調整5%的速度來看，下一任總統若也年年調整，第一屆任期結束時就會達到新台幣3萬3000元。
經濟成果共享，未來4年盼基本工資可達3萬3000元
（中央社）行政院副院長鄭文燦接受《中央社》專訪時細數台灣近幾年經濟表現，民眾薪資所得也有所成長，但希望繼續拉高，加快速度，依目前基本工資每年幾乎調整5%，下一任總統首屆任期結束時，基本工資月薪就能達到新台幣3萬3000元。
台灣近年經濟表現，引起國內外關注。鄭文燦日前接受《中央社》專訪時表示，蔡政府執政推動前瞻基礎建設、五加二創新產業、六大核心戰略產業、投資台灣三大方案等，慢慢發揮效果。整體經濟方面，台灣在2016年至2022年平均成長動能高於全球，並重回東亞第一，更在2022年成為全球第21大經濟體、人均所得在2021年首度逾3萬美元，2022年超越南韓。
鄭文燦說，台灣世界競爭力也不斷提升，2023年IMD世界競爭力，台灣排名第6，整體排名連續第5年進步，且為2012年以來最佳表現；他表示，蔡政府執政，股市市值、日交易量、上市櫃公司獲利也大幅成長，都是經濟表現亮麗的明證。
對於在野黨批評2023年出口退步，且持續仰賴中國等說法，鄭文燦指出，2016年至2022年，台灣出口金額成長逾71%，2022年更締造出口4794億美元的歷史新高，而2023年整體出口規模雖然比起疫情期間下降，仍創下歷史第3高。
鄭文燦表示，在台灣出口成長過程中，對中國及香港出口占整體比例則持續降低，從2015年的39.5%下降到2023年（1月至11月）的35.4%，對美出口則從2015年的12.1%提高至2023年（1月至11月）的17.3%，顯見台灣已成功分散市場、降低風險。
鄭文燦說，台灣是以貿易為主的經濟體，希望經濟成長成果能夠反映在薪資上，目前整體薪資所得占GDP比例不到一半的原因，主因是出口以高科技為主的產業特性。
他表示，前總統馬英九的22K時代已結束，青年薪資停滯也有改善，但速度必須加快，未來薪資政策觀察指數包含基本工資、薪資中位數、青年首度就業投保薪資，期盼不只是反映GDP成果，也能夠降低年輕人生活壓力。
他指出，台灣人均所得首度逾3萬美元，而以主計總處資料來看，民眾薪資所得也有所成長，希望加快速度，因此政府透過3次軍公教加薪、調高基本工資，以及要求上市櫃公司全體員工薪酬資訊全揭露等策略，希望引導、帶動薪資成長，其中每月基本薪資若以每年幾乎調整5%的速度來看，下一任總統若也年年調整，第一屆任期結束時就會達到新台幣3萬3000元。
2016年年初，台灣基本工資月薪為2萬8元，時薪120元。經連年調整，今（2024）年元旦起，基本工資月薪達2萬7470元，時薪為183元。
他表示，前總統馬英九的22K時代已結束，青年薪資停滯也有改善，但速度必須加快，未來薪資政策觀察指數包含基本工資、薪資中位數、青年首度就業投保薪資，期盼不只是反映GDP成果，也能夠降低年輕人生活壓力。
至於高房價問題，鄭文燦說，近年房價與通膨、建材成本上漲、勞動力成本上漲等整體經濟環境有關。房價是長期累積問題，無法用單一政策立竿見影，台灣也沒有房價管制政策，而是陸續透過平均地權條例、房地稅二合一、社會住宅、租金補貼、青安貸款強化等住宅政策，希望讓房價平穩、租屋市場健全化。
他也說，政府未來會持續推動社會住宅，也可考慮嘗試推動期限50年或70年的地上權住宅，並從開發商融資、購買者貸款兩方面著手協助，增加購買意願；同時，目前新青安貸款實施效果不錯，將持續給予年輕人支持，至於貸款額度設定為新台幣1000萬元，主因是不希望因為政策導致拉高房價。
半導體產業區域平衡，支持中科虎尾園區擴建
（中央社）各界關注台積電先進封測廠是否落腳雲林、嘉義，行政院副院長鄭文燦表示，政院尊重台積電設廠策略；至於雲林中科虎尾園區目前滿載，政院支持擴建，但仍需一段時間。
半導體產業舉足輕重，行政院由鄭文燦督導半導體產業專案小組，協助業者。鄭文燦日前接受《中央社》專訪時表示，政府推動半導體學院、晶創台灣方案、台灣AI行動計畫2.0等帶動半導體產業發展，盼藉此帶動關聯產業以及上中下游供應鏈的發展與創新，同時透過科學園區的分散，讓北中南都有基地。
另外，媒體去（2023）年底報導，台積電1.4奈米廠有很高機率落腳中科二期，還指台積電積極擴大CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）製程，擬新建第7座先進封測廠，傳出嘉義、雲林皆在積極評估名單中。
鄭文燦表示，台積電CoWoS先進封測廠落腳竹科銅鑼園區，但因空間不足，還要再找一個地方，政院尊重企業自主與設廠策略，將持續協助台積電尋找相關土地。
嘉義、雲林都在爭取CoWoS先進封測廠進駐，鄭文燦說，中科虎尾園區目前已經滿載，政院支持其擴建，但短期因為預定擴建處還有一些農業契作以及園區報編等情形，仍需要一點時間。至於南科嘉義園區機率，鄭文燦則說，政府不會介入，而是由台積電思考設廠時程等策略後，再做出決定。
根據國科會最新統計，中部科學園區虎尾園區總面積96.11公頃，可出租面積42.14公頃，已出租41.41公頃，出租率達98.27%；南部科學園區嘉義園區去年5月辦理公共工程動土，並提供廠商同步建廠，總面積88公頃。
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
你也想成為永豐DAWHO的VVIP，入席明年別具特色的DAWHO之夜、享受DAWHO VVIP的尊爵待遇、接收第一手的經濟發展洞察資訊嗎？就像周冠男教授所說，投資理財永遠不嫌晚，現在就成為永豐DAWHO並下載永豐DAWHO APP，隨時隨地聰明掌握自己的財務狀況，開始你的投資理財之路吧。
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(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢