【專訪】鄭文燦：盼基本工資4年達33K、半導體產業區域平衡，部會啟動「立可白」模式防執政被抹黑

經濟成果共享，未來4年盼基本工資可達3萬3000元

（中央社）行政院副院長鄭文燦接受《中央社》專訪時細數台灣近幾年經濟表現，民眾薪資所得也有所成長，但希望繼續拉高，加快速度，依目前基本工資每年幾乎調整5%，下一任總統首屆任期結束時，基本工資月薪就能達到新台幣3萬3000元。

台灣近年經濟表現，引起國內外關注。鄭文燦日前接受《中央社》專訪時表示，蔡政府執政推動前瞻基礎建設、五加二創新產業、六大核心戰略產業、投資台灣三大方案等，慢慢發揮效果。整體經濟方面，台灣在2016年至2022年平均成長動能高於全球，並重回東亞第一，更在2022年成為全球第21大經濟體、人均所得在2021年首度逾3萬美元，2022年超越南韓。

鄭文燦說，台灣世界競爭力也不斷提升，2023年IMD世界競爭力，台灣排名第6，整體排名連續第5年進步，且為2012年以來最佳表現；他表示，蔡政府執政，股市市值、日交易量、上市櫃公司獲利也大幅成長，都是經濟表現亮麗的明證。

對於在野黨批評2023年出口退步，且持續仰賴中國等說法，鄭文燦指出，2016年至2022年，台灣出口金額成長逾71%，2022年更締造出口4794億美元的歷史新高，而2023年整體出口規模雖然比起疫情期間下降，仍創下歷史第3高。

鄭文燦表示，在台灣出口成長過程中，對中國及香港出口占整體比例則持續降低，從2015年的39.5%下降到2023年（1月至11月）的35.4%，對美出口則從2015年的12.1%提高至2023年（1月至11月）的17.3%，顯見台灣已成功分散市場、降低風險。

鄭文燦說，台灣是以貿易為主的經濟體，希望經濟成長成果能夠反映在薪資上，目前整體薪資所得占GDP比例不到一半的原因，主因是出口以高科技為主的產業特性。

他表示，前總統馬英九的22K時代已結束，青年薪資停滯也有改善，但速度必須加快，未來薪資政策觀察指數包含基本工資、薪資中位數、青年首度就業投保薪資，期盼不只是反映GDP成果，也能夠降低年輕人生活壓力。

他指出，台灣人均所得首度逾3萬美元，而以主計總處資料來看，民眾薪資所得也有所成長，希望加快速度，因此政府透過3次軍公教加薪、調高基本工資，以及要求上市櫃公司全體員工薪酬資訊全揭露等策略，希望引導、帶動薪資成長，其中每月基本薪資若以每年幾乎調整5%的速度來看，下一任總統若也年年調整，第一屆任期結束時就會達到新台幣3萬3000元。

2016年年初，台灣基本工資月薪為2萬8元，時薪120元。經連年調整，今（2024）年元旦起，基本工資月薪達2萬7470元，時薪為183元。

他表示，前總統馬英九的22K時代已結束，青年薪資停滯也有改善，但速度必須加快，未來薪資政策觀察指數包含基本工資、薪資中位數、青年首度就業投保薪資，期盼不只是反映GDP成果，也能夠降低年輕人生活壓力。

至於高房價問題，鄭文燦說，近年房價與通膨、建材成本上漲、勞動力成本上漲等整體經濟環境有關。房價是長期累積問題，無法用單一政策立竿見影，台灣也沒有房價管制政策，而是陸續透過平均地權條例、房地稅二合一、社會住宅、租金補貼、青安貸款強化等住宅政策，希望讓房價平穩、租屋市場健全化。

他也說，政府未來會持續推動社會住宅，也可考慮嘗試推動期限50年或70年的地上權住宅，並從開發商融資、購買者貸款兩方面著手協助，增加購買意願；同時，目前新青安貸款實施效果不錯，將持續給予年輕人支持，至於貸款額度設定為新台幣1000萬元，主因是不希望因為政策導致拉高房價。

半導體產業區域平衡，支持中科虎尾園區擴建

（中央社）各界關注台積電先進封測廠是否落腳雲林、嘉義，行政院副院長鄭文燦表示，政院尊重台積電設廠策略；至於雲林中科虎尾園區目前滿載，政院支持擴建，但仍需一段時間。

半導體產業舉足輕重，行政院由鄭文燦督導半導體產業專案小組，協助業者。鄭文燦日前接受《中央社》專訪時表示，政府推動半導體學院、晶創台灣方案、台灣AI行動計畫2.0等帶動半導體產業發展，盼藉此帶動關聯產業以及上中下游供應鏈的發展與創新，同時透過科學園區的分散，讓北中南都有基地。

另外，媒體去（2023）年底報導，台積電1.4奈米廠有很高機率落腳中科二期，還指台積電積極擴大CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）製程，擬新建第7座先進封測廠，傳出嘉義、雲林皆在積極評估名單中。

鄭文燦表示，台積電CoWoS先進封測廠落腳竹科銅鑼園區，但因空間不足，還要再找一個地方，政院尊重企業自主與設廠策略，將持續協助台積電尋找相關土地。

嘉義、雲林都在爭取CoWoS先進封測廠進駐，鄭文燦說，中科虎尾園區目前已經滿載，政院支持其擴建，但短期因為預定擴建處還有一些農業契作以及園區報編等情形，仍需要一點時間。至於南科嘉義園區機率，鄭文燦則說，政府不會介入，而是由台積電思考設廠時程等策略後，再做出決定。

根據國科會最新統計，中部科學園區虎尾園區總面積96.11公頃，可出租面積42.14公頃，已出租41.41公頃，出租率達98.27%；南部科學園區嘉義園區去年5月辦理公共工程動土，並提供廠商同步建廠，總面積88公頃。