中國經濟急劇放緩，富國銀行：延至2042年才可能超越美國成第一大經濟體
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評論強調，經濟政策總體方向不明朗及地緣政治局勢導致中國被移出全球供應鏈、投資目的地受質疑，成長前景不強勁，GDP雙位數成長的日子很可能成為過去。2022年初，富國銀行預測中國在2032年成全球最大經濟體。然而他們現在認為，中國經濟及地緣政治趨勢的演變，意味著中國登上王座的時間會被推遲。仍認為中國終將超越美國，不過最新估計是2042年，比原來的時間表晚了10年。
（中央社）美國富國銀行前（4）天發表最新預測，認為中國終將超越美國成為世界第一大經濟體，但中國面臨人口和勞動力減少、房地產危機、通貨緊縮以及地緣政治緊張等挑戰，估計中國要延後到2042年才能登上經濟王座。
美國富國銀行（Wells Fargo）多位經濟學家在當地時間3日聯名發表題為「中國崛起為世界第一大經濟體的進程被推遲」的國際評論，把原先預測中國2032年成為世界第一大經濟體，大幅延後了10年。
評論說，這些年來，他們在多個論壇上都表達了對中國經濟的悲觀展望。在2024年的展望提到，中國存在嚴重的人口問題，特別是總人口減少和勞動力減少。此外，他們也評論了中國持續的房地產危機、通貨緊縮、企業部門債務增加和消費者需求疲軟可能如何導致成長前景急劇放緩。
評論強調，經濟政策總體方向不明朗以及地緣政治緊張局勢也導致中國被移出全球供應鏈、投資目的地受到質疑，中國的成長前景並不是特別強勁。他們認為，中國雙位數GDP成長（甚至年增率為6%）的日子很可能成為過去。
評論說，2022年初，富國銀行發布了一份報告，預測中國可能在2032年成為全球最大經濟體。然而，他們認為，中國經濟和金融市場的演變方式以及地緣政治趨勢的演變，意味著中國崛起登上經濟王座的時間可能會被推遲。事實上，根據對中國和美國的預測和假設，他們仍然認為中國將超越美國；然而，最新估計不是2032年，而是2042年，比原來的時間表晚了10年。
富國銀行經濟學家們表示，修訂後的預測是基於中國經濟的表現。過去幾年，中國受到一系列事態發展的困擾，推遲了在經濟規模上挑戰美國的時間表。包括COVID-19動態清零後的經濟活動只有短暫反彈、人民幣比先前預測的疲軟、歐洲和中東外在軍事衝突導致地緣政治關係惡化，以及結構性失衡加劇程度超出預期。
評論提到，或許正是這些事態發展的結果，通貨膨脹已迅速下降至中國目前正在經歷通貨緊縮的程度。截至2023年11月，消費者物價指數（CPI）為負0.5%，遠低於中國約2%的長期平均通膨率。通貨緊縮不僅會對本已低迷的消費者支出帶來額外壓力並導致經濟活動疲軟，還會導致名目GDP成長率下降。
展望未來，他們認為中國經濟將持續減速，通膨將維持在較低水準。
評論並提到，預期中國的許多結構性問題和尾部風險仍將存在（即房地產引發的金融危機、入侵台灣等）。中國當局將在未來幾年奉行與支持經濟一致的政策，儘管富國銀行的經濟學家們認為更寬鬆的政策對改變中國經濟的方向或改變基本趨勢幾乎沒有作用。
富國銀行經濟學家們也認為，人口老化和勞動力減少的影響將繼續影響成長前景，而中國慢慢退出全球市場將擾亂當前的出口驅動型經濟模式。通貨緊縮和通膨低迷以及家庭儲蓄率高，也可能導致消費者支出低迷及經濟成長放緩。
新聞來源
延伸閱讀
- 把中國經濟比作一個人：他的身體各項指標都還行，但腦子壞了
- 《華爾街日報》：跡象顯示中國經濟失去動能，世界銀行：明年GDP放緩至4.5％
- 習近平與李強向外資「暖心」喊話，真能避免中國在全球供應鏈「被脫鉤」？
- 《紐約時報》：中國經濟前景，高層說得樂觀、基層覺得悲觀
- 《華爾街日報》：跡象顯示中國經濟失去動能，世界銀行：明年GDP放緩至4.5％
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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