科羅拉多州高院因國會山莊暴動事件，禁止川普參加州總統初選，聯邦最高法院今同意審理上訴

因國會山莊事件被禁參加科州總統初選，川普上訴聯邦最高法院

（中央社）美國科羅拉多州最高法院援引憲法條文，以前總統川普涉入2021年國會山莊襲擊事件為由，禁止他參加科州總統初選；川普4日敦促聯邦最高法院推翻這項裁決。

科羅拉多州最高法院上（12）月援引美國憲法第14修正案，指川普在2021年1月國會山莊暴動的角色涉及叛亂，裁決他沒有資格參加州內總統初選。

《法新社》報導，川普的律師團在一份長達43頁的文件中，要求保守派主導的聯邦最高法院同意審理此案，並「立即推翻科羅拉多州最高法院的裁決」。聯邦最高法院9位大法官中，有3位是在川普擔任總統任內所提名任命的。

川普方面表示，這項裁決「若獲成立，將是美國破天荒讓司法部門阻止選民為主要政黨總統參選人投下一票」。

川普律師團又說：「擔任美國總統的資格適法性問題，應由國會而不是州法院來考量和決定。」

除科羅拉多州最高法院的裁決外，緬因州選務官員、州務卿貝勞斯（Shenna Bellows）日前直接宣布禁止川普列名初選的選票上；77歲的川普3日也向緬因州的法院提起上訴。

美最高院同意審理川普上訴

（中央社）美國聯邦最高法院今（6）天同意聽取前總統川普對科羅拉多州最高法院裁決的上訴，科羅拉多州去（2023）年12月禁止川普參加該州共和黨總統初選，理由是他涉入2021年的國會大廈襲擊事件。

《法新社》報導，聯邦最高法院表示將於2月8日就這起事關重大的選舉訴訟聽取口頭辯論。聯邦最高法院組成以保守派居多，9位大法官中有3位是川普擔任總統期間所任命。

川普目前在共和黨總統提名戰中聲勢領先，他的律師本週稍早敦促聯邦最高法院審理此案，並「立即推翻科羅拉多州最高法院的裁決」。

川普的律師團表示，科羅拉多州的裁決「如獲准維持不變，將代表美國歷史上司法部門首次阻止選民將票投給主要政黨的總統候選人」。

77歲的川普也對緬因州最高選務官員－州務卿貝勞斯（Shenna Bellows）先前的一項裁決提出上訴，該裁決將使川普無法參加緬因州初選。

川普的律師敦促緬因州高等法院駁回貝勞斯的裁決，稱貝勞斯是「有偏見的決策者」，「行事方式武斷且反覆無常」。

科羅拉多州最高法院和緬因州國務卿均援引美國憲法第14修正案，裁定川普沒有資格參加初選。

美國於南北戰爭結束3年後的1868年通過憲法第14修正案，其中一項條款是禁止「曾依憲法宣誓就職卻參與叛亂者」服公職，這項條款當年是用來阻止戰敗的南方陣營成員參政，但在當代鮮少被引用。

美國其它州也對川普候選資格提出類似質疑。明尼蘇達州和密西根州法院日前則裁定川普應留在該州選票上。

距俗稱「超級星期二」的3月5日僅剩2個月，當天緬因州、科羅拉多州及其他包括加州和德州在內的十幾個州，都將進行總統初選投票。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：翁世航