美媒：2023年擾台共機共1709架次，較2021年增長76%，機型日趨多樣
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報告顯示，2023年中共派出1709架次軍機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），由於12月異常平靜，整體架次略少於2022年的1738架次，但仍比2021年的972架次增加近76%，依舊顯示中國在台灣附近軍事行動升級。而近幾個月來，無人機占整體擾台共機比重約9%。
（中央社）美國《新聞周刊》今（6）天引述智庫資料指出，去（2023）年中共派出1709架次軍機侵擾台灣防空識別區，12月80架次為全年最平靜，但整體數量仍比2021年增加近76%，是中共採取灰色地帶行動的恐嚇手法。
《新聞周刊》引述「戰略與國際研究中心」（CSIS）「中國實力計畫」（China Power Project）一份由獨立國防分析師路易斯（Benjamin Lewis）編製的資料數據，並指出中共每年進入台灣防空識別區的共機類型日趨多樣。
報告顯示，12月出現13種不同類型共機，包括戰鬥機、轟炸機、預警機、反潛機；4月時出動20種軍機為單月種類最多的一個月。
2023年，中共派出1709架次軍機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），由於12月異常平靜，整體架次略少於2022年的1738架次，但仍比2021年的972架次增加近76%，依舊顯示中國在台灣附近軍事行動升級。
路易斯指出，近幾個月來，無人飛行載具（UAV）或無人機占整體擾台共機比重約9%。
《新聞周刊》以書面方式聯繫中國外交部，截稿前未能取得回應。
報導表示，國家基於安全考量劃定的防空識別區一直是中國與台灣緊張升溫的關注焦點，2020年美國前總統川普（Donald Trump）的高層官員訪台後台海局勢開始出現變化。儘管北京從未統治過台灣，仍聲稱台灣是中國領土。
分析家認為共機擾台是中方為恐嚇所採取的「灰色地帶」行動，意圖施壓。
華盛頓智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）印度太平洋研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）此前告訴《新聞周刊》，北京目的在於利用共機來迫使台灣每次必須出動戰機，從而削弱台灣較為有限的武裝部隊力量，並腐蝕台灣人民對捍衛自己生活方式能力的信心。
中共在時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪台後，更增加海上防空識別區的擾台行動，有時船隻會靠近台灣領土鄰接區24海里線。
台灣大選將至，《新聞周刊》另外提到中國介選的各種傳統和創新手法。
當中，對台經濟施壓是常見的策略。包括中國商務部去年12月中認定台灣對其「構成貿易壁壘」，並暗示將採取報復行動，令人質疑北京在等待時機於選前影響執政黨在農業選區的傳統支持者；隨後北京威脅對台實施進一步貿易制裁。
其次，對台軍事恐嚇，手段包括上述的共機擾台心理戰術以及環台軍演。
還有，數位介選形式，像是深度偽造。國防安全研究院副研究員王占璽（Wang Chan-Hsi）表示，這種技術比以往更容易透過開源軟體取得，為介選方式開闢另一條線路；試圖衝擊中國在台政敵形象，同時消耗執法部門有限資源。
社群媒體假訊息也是影響廣泛，《新聞周刊》提到，普林斯頓大學（Princeton University）研究人員指出，社群內容會針對年長選民或年輕選民等特定族群進行微調，前者較易受到假訊息影響，後者的政治認同則尚未明確。
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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