日本石川強震100死211失聯，地方暫拒志工及個別物資，台灣虎航災後飛新潟援送物資
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石川縣1月1日下午發生最大震度7級強震，石川縣政府表示，到今天上午11時止已確認100人不幸罹難，並造成516人受輕重傷、211人失聯，另有約3萬1000人仍離家避難。今天是能登半島地震發生後第一個週末，石川縣政府表示現階段以救援及救災活動優先，希望民眾若無必要及非緊急不要前往能登地方。
日本強震100死211失聯，地方暫拒志工及個別物資
（中央社）日本石川縣能登地方強震死亡人數至今（6）已攀升至100人，失聯人數增至211人。考量當地道路狀況及救災優先，石川縣政府暫不接受志工，也呼籲個別民眾勿自行捐贈救援物資進災區。
《日本放送協會》（NHK）及《朝日新聞》報導，日本氣象廳表示，這是繼2016年熊本地震以來，再度發生直接或間接因地震災情死亡逾100人的地震。
石川縣1月1日下午發生最大震度7級強震，石川縣政府表示，到今天上午11時止已確認100人不幸罹難，分別是輪島市59人、珠洲市23人、穴水町8人、七尾市5人、能登町2人、志賀町2人，及羽咋市1人。
除了百人罹難外，截至今天上午8時止，這起強震造成516人受到輕重傷、211人失聯，另有約3萬1000人仍離家避難。
石川縣政府根據居民戶籍資料彙整截至今天上午9時止的失聯人數為211人，並公布這211人的姓名與年齡等個資，希望能獲更多民眾提供資訊。
失聯的211人分別是輪島市139人、珠洲市50人、穴水町11人、金澤市5人、七尾市4人及能登町2人，年齡從8歲到96歲不等。
另外，日本從今天開始放3天連假，多數災區因為暫時無法因應志工等各方人士前來支援，所以包括石川縣政府等目前都希望民眾暫勿致電詢問相關事項。
石川縣的珠洲市、內灘町及加賀市雖然已成立志工中心，但因為珠洲市及內灘町仍無法掌握受災全貌，所以尚未招募志工。目前暫定將透過社群平台等宣布何時開始招募志工，希望民眾不要致電詢問相關問題。
至於加賀市的部分，目前僅限定居或在當地工作的國中以上人士，從今天開始志工活動。
有關民眾個別捐贈物資，石川縣政府從確保必要人力等觀點認為目前要接收個人捐贈物資有困難，所以呼籲民眾勿個別直接赴災區捐贈物資。
至於來自企業或團體的整批物資捐贈，雖然目前由石川縣政府厚生政策課負責受理，但由於要針對必要物資進行確認及協調，希望有意捐贈的企業及團體先跟厚生政策課聯繫，不要馬上就運送物資。
由於今天是能登半島地震發生後第一個週末，石川縣政府表示，現階段以救援及救災活動優先，希望民眾若無必要及非緊急不要前往能登地方。
台灣虎航災後飛新潟援送物資
（中央社）日本能登半島發生強震後，台灣虎航昨（5）天重新運行飛往新潟航班，並且也運送6箱物資要為日本加油，希望為能登地區的居民帶來一絲溫暖與力量。
日本石川縣1月1日下午發生最大震度7級強震，釀嚴重死傷，台灣虎航當天飛往新潟航班也因機場關閉，返回桃園機場。
台灣虎航昨天重新運行飛往新潟航班，這也是虎航在強震後首飛新潟航班，台灣虎航在臉書上表示，昨天的航班，運送了6箱物資到新潟，這是微薄的力量，要為當地民眾加油打氣。
台灣虎航說，面對無預期發生的事件，第一時間遵從當地的指引，調整原訂桃園-新潟的航班，因為safety first是首要考量。
台灣虎航表示，由衷期盼，這一切能夠盡快回歸正軌，身為飛航往返台日間最頻繁的航空公司，這是虎航的使命，虎航背負著兩地之間的往來與交流。
台灣虎航董事長陳漢銘在臉書上也表示，收到來自日本石川縣地震、羽田機場意外事件等消息，台灣虎航團隊隨即啟動災害應變措施，除第一時間確保滯留於新潟機場旅客安全之外，客服單位更盡力協助旅客更改航點，以提供最快速平安返台的航班服務。
陳漢銘指出，台灣虎航身為台、日2地飛航最頻繁的航空公司，團隊除沉著應對無預期發生的事件，更於災後的第1班飛往新潟的航班，運送了6箱保暖防災物資至新潟，僅表達微薄的力量與心意，為當地的朋友加油打氣。
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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