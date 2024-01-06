日本石川強震100死211失聯，地方暫拒志工及個別物資，台灣虎航災後飛新潟援送物資

日本強震100死211失聯，地方暫拒志工及個別物資

（中央社）日本石川縣能登地方強震死亡人數至今（6）已攀升至100人，失聯人數增至211人。考量當地道路狀況及救災優先，石川縣政府暫不接受志工，也呼籲個別民眾勿自行捐贈救援物資進災區。

《日本放送協會》（NHK）及《朝日新聞》報導，日本氣象廳表示，這是繼2016年熊本地震以來，再度發生直接或間接因地震災情死亡逾100人的地震。

石川縣1月1日下午發生最大震度7級強震，石川縣政府表示，到今天上午11時止已確認100人不幸罹難，分別是輪島市59人、珠洲市23人、穴水町8人、七尾市5人、能登町2人、志賀町2人，及羽咋市1人。

除了百人罹難外，截至今天上午8時止，這起強震造成516人受到輕重傷、211人失聯，另有約3萬1000人仍離家避難。

石川縣政府根據居民戶籍資料彙整截至今天上午9時止的失聯人數為211人，並公布這211人的姓名與年齡等個資，希望能獲更多民眾提供資訊。

失聯的211人分別是輪島市139人、珠洲市50人、穴水町11人、金澤市5人、七尾市4人及能登町2人，年齡從8歲到96歲不等。

另外，日本從今天開始放3天連假，多數災區因為暫時無法因應志工等各方人士前來支援，所以包括石川縣政府等目前都希望民眾暫勿致電詢問相關事項。

石川縣的珠洲市、內灘町及加賀市雖然已成立志工中心，但因為珠洲市及內灘町仍無法掌握受災全貌，所以尚未招募志工。目前暫定將透過社群平台等宣布何時開始招募志工，希望民眾不要致電詢問相關問題。

至於加賀市的部分，目前僅限定居或在當地工作的國中以上人士，從今天開始志工活動。

有關民眾個別捐贈物資，石川縣政府從確保必要人力等觀點認為目前要接收個人捐贈物資有困難，所以呼籲民眾勿個別直接赴災區捐贈物資。

至於來自企業或團體的整批物資捐贈，雖然目前由石川縣政府厚生政策課負責受理，但由於要針對必要物資進行確認及協調，希望有意捐贈的企業及團體先跟厚生政策課聯繫，不要馬上就運送物資。

由於今天是能登半島地震發生後第一個週末，石川縣政府表示，現階段以救援及救災活動優先，希望民眾若無必要及非緊急不要前往能登地方。

台灣虎航災後飛新潟援送物資

（中央社）日本能登半島發生強震後，台灣虎航昨（5）天重新運行飛往新潟航班，並且也運送6箱物資要為日本加油，希望為能登地區的居民帶來一絲溫暖與力量。

日本石川縣1月1日下午發生最大震度7級強震，釀嚴重死傷，台灣虎航當天飛往新潟航班也因機場關閉，返回桃園機場。

台灣虎航昨天重新運行飛往新潟航班，這也是虎航在強震後首飛新潟航班，台灣虎航在臉書上表示，昨天的航班，運送了6箱物資到新潟，這是微薄的力量，要為當地民眾加油打氣。

台灣虎航說，面對無預期發生的事件，第一時間遵從當地的指引，調整原訂桃園-新潟的航班，因為safety first是首要考量。

台灣虎航表示，由衷期盼，這一切能夠盡快回歸正軌，身為飛航往返台日間最頻繁的航空公司，這是虎航的使命，虎航背負著兩地之間的往來與交流。

台灣虎航董事長陳漢銘在臉書上也表示，收到來自日本石川縣地震、羽田機場意外事件等消息，台灣虎航團隊隨即啟動災害應變措施，除第一時間確保滯留於新潟機場旅客安全之外，客服單位更盡力協助旅客更改航點，以提供最快速平安返台的航班服務。

陳漢銘指出，台灣虎航身為台、日2地飛航最頻繁的航空公司，團隊除沉著應對無預期發生的事件，更於災後的第1班飛往新潟的航班，運送了6箱保暖防災物資至新潟，僅表達微薄的力量與心意，為當地的朋友加油打氣。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：翁世航