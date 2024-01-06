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2024/01/06,
政治

選前超級星期六：侯友宜呼應「韓粉歸隊」挺侯康配，蔡英文赴新北輔選攻侯本命區

選前超級星期六：侯友宜呼應「韓粉歸隊」挺侯康配，蔡英文赴新北輔選攻侯本命區
侯友宜、朱立倫6日上午赴板橋掃街拜票。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

韓國瑜昨天出席造勢活動時強調，沒有總統柯文哲、立法院長韓國瑜這件事，號召「韓粉歸隊」挺侯。侯友宜說，韓國瑜這次競選全力輔選，歡迎所有支持韓國瑜，或是支持國民黨、支持侯康配的民眾能夠站出來，完成政黨輪替。侯友宜也批評，民進黨抹黑、抹紅、造謠，用國家機器鋪天蓋地掩飾施政的缺失。他重申，反對境外勢力介入選舉，民進黨說是中共介選，就把證據拿出來。

呼應「韓粉歸隊」，侯友宜籲挺在野最強侯康配

（中央社）總統大選進入倒數，國民黨總統候選人侯友宜今（6）天說，鴻海創辦人郭台銘是非常重要的經濟推手，盼一起並肩作戰，幫助台灣。至於韓國瑜號召韓粉歸隊，他說，韓國瑜這次全力輔選，歡迎所有支持韓國瑜的民眾站出來，完成政黨輪替。

總統大選進入最後7天，侯友宜在「超級星期六」上午與國民黨主席朱立倫到新北市板橋的深丘福德宮參拜後，進行車隊掃街。

國民黨不分區立委提名人韓國瑜昨（5）天出席造勢活動時強調，沒有總統柯文哲、立法院長韓國瑜這件事，號召韓粉歸隊挺侯。侯友宜說，韓國瑜這次競選全力輔選，歡迎所有支持韓國瑜，或是支持國民黨、支持侯康配的民眾能夠站出來，完成政黨輪替。

媒體追問棄保議題，侯友宜則說，他再三呼籲，大家期待政黨輪替、民主制衡，絕對不能讓一黨獨大，這次是台灣命運的紅綠燈，眼睛要放亮，選侯康配，集中選票投給最強的候選人，一起再度完成政黨輪替，他與副總統候選人趙少康一定做得到。

談到喊話找民眾黨主席柯文哲、郭台銘組聯合政府，侯友宜說，希望可以共治、分享，讓全民來監督這個政府，他抱著這個心情，推動第三波民主改革。拜託集中選票，支持在野最有力量的侯康配，才能夠達成聯合內閣。

侯友宜表示，郭台銘對台灣來說是非常重要的經濟推手，所以隨時歡迎郭台銘一起並肩作戰，一定可以幫到台灣，帶動更多經濟的發展力量。

侯友宜也批評，民進黨抹黑別人、造謠生事，然後用國家機器鋪天蓋地掩飾施政的缺失，另外就是抹紅。他重申，反對境外勢力介入選舉，民進黨說是中共介選，就把證據拿出來。

蔡總統赴新北輔選立委，攻侯友宜本命區

（中央社）2024大選投票前最後一個星期六，總統蔡英文今天上午到新北市輔選，衝刺立委席次，除了與民進黨立委吳琪銘參拜廟宇，還與民進黨立委張宏陸踢足球象徵助攻，並和足球小將們互動。

總統蔡英文上午深入國民黨總統候選人、新北市長侯友宜本命區，到土城與爭取連任的立委吳琪銘參拜廟宇。她表示，土城從傳統工業到高科技園區，讓高科技研發進入土城，人才從四面八方湧入。

她說，若要有好的人才住在土城，就要做好基礎建設及生活環境，需要立委爭取預算，吳琪銘當選是她的畢業心願之一。

隨後蔡總統到板橋與立委張宏陸出席「小英助攻，盼張宏陸三連任」活動，還接受即將前往德國受訓的足球隊員教導踢球，傳球給張宏陸象徵助攻。

蔡總統表示，感謝張宏陸與各界的努力，這幾年台灣運動員在國際表現不錯、持續打開運動明星的知名度。她期許小將們能在海外多認識朋友，「在國際上有朋友是很好的感覺」，且足球講究團隊合作，期許下個世代運動健身、具備團隊精神，又會做國民外交。

除了踢球，蔡總統也與現場小朋友對談、接受提問。被問到對台灣足壇有何期許，蔡總統說，看到小朋友的努力，又對台灣足球運動燃起希望，未來也會列入交接事項，告訴下任總統足球運動很重要。

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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航


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