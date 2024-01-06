拜登展開2024拚連任造勢：自詡美國體制捍衛者，指控川普如納粹對民主構成威脅

拜登展開2024拚連任造勢，拿川普與納粹相提並論

（中央社）美國總統拜登今（6）天展開2024年競選連任造勢，對共和黨籍對手川普發動迄今最嚴厲的攻擊，他在一場大型演說中將川普和納粹德國相提並論，指控川普對民主構成威脅。

《法新社》報導，民主黨籍的拜登在2020年總統大選擊敗川普，今（2024）年11月大選兩人很可能再度對決。拜登在川普支持者攻擊國會大廈事件屆滿3年前夕的演說中，形容川普是「失敗者」且「有病」。

81歲的拜登告訴在場支持的聽眾：「他樂於犧牲我們的民主，讓自己掌權。」

拜登表示，川普這位兩度遭遇彈劾的前總統不僅煽動了國會大廈攻擊事件，這位地產大亨及其追隨者還在今年投票前擁抱「政治暴力」。

拜登還說：「他稱那些反對他的人是害蟲。他談到美國人的血脈被汙染，這與納粹德國使用的語言如出一轍。」

拜登今天選在賓州富濟谷（Valley Forge）附近一個具象徵意義的地點發表演說，這裡是美國國父華盛頓（George Washington）近250年前召集美軍對抗英國殖民統治者的歷史遺址。

拜登將自身描繪成美國體制的捍衛者，他警告，如果川普贏得第2個總統任期，民主本身就會面臨險境。

他說：「川普對民主的攻擊不僅是他過去的一部分事蹟，更是他未來保證會如此的作為。」

「我今天向你們做出神聖的承諾，未來將一如既往捍衛、保護和維護美國民主，這點仍會是我總統任內的核心大業。」

拜登指控川普嘲笑前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫遭人用錘子攻擊是「有病」，還稱川普是2020年大選的「失敗者」。拜登也抨擊川普給北韓領導人金正恩的「情書」，以及對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的「讚美」。

川普競選陣營隨即反擊。發言人史帝芬．張（Steven Cheung）告訴《法新社》：「拜登將政府武器化以追擊他的最大政治對手並干預2024年大選，對民主才是真正的威脅。」

在拜登對川普展開全面正面攻擊之前，部分民主黨人曾批評他的競選活動起步緩慢。拜登在一些民調中落後於川普，在爭取連任前一年年末的支持率，與美國近年數任總統相比也是最差。

拜登將於8日繼續造勢，屆時將走訪南卡羅來納州曾於2015年發生白人至上主義者槍殺9名非裔教徒事件的教堂。

分析人士認為，今年美國總統大選競爭依舊激烈。但布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員蓋爾斯頓（William Galston）告訴法新社：「如果明天投票，拜登總統會輸。」

川普赴愛荷華州造勢，為初選季揭序幕

（中央社）美國前總統川普明（7）天在愛荷華州展開2024年大選競選活動，這是共和黨在全國最早展開總統候選人提名選舉的州。明天也是美國國會大廈遭川普支持者攻擊滿3周年的日子。

2021年1月6日，美國各地民眾都從電視畫面上驚恐地看到一大群人在川普誣指存在選舉舞弊的煽動和慫恿下闖入國會山莊，以阻止國會認證民主黨籍的拜登贏得2020年大選。

川普後來因涉嫌煽動叛亂而被聯邦眾議院通過彈劾，現在也正因他在暴力事件之前和之中的作為面臨多項重罪指控，但他目前仍在2024年大選共和黨籍總統候選人提名戰中遙遙領先其他競爭者。

《法新社》報導，川普明天下午1時（台灣時間7日凌晨3時）將親自現身於愛荷華州首府狄蒙（Des Moines）郊外的紐頓市（Newton）造勢大會，接著在靠近伊利諾州州界的柯林頓市（Clinton）一所中學發表演說。

川普今天展開愛荷華州行程，他在蘇郡（Sioux County）對群眾說：「再過10天，這一州的居民將投下畢生最重要的一票。」

「我也非常深信這一點。我2016年曾這麼說過，當時也這麼認為。現在我相信這一票更加重要。我們的國家快要萬劫不復了。」

愛荷華州將於本（1）月15日舉辦共和黨黨團會議，即總統候選人提名選舉，拉開今年初選季的序幕。川普在愛荷華州領先前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）及佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）超過30個百分點。

川普的演說公告並未提及國會大廈遭攻擊3周年一事，他的競選團隊也未回覆關於他是否會談到這件事的問題。

川普曾形容1月6日是「美好的一天」，他讓那些因暴動而入獄的「偉大愛國人士」和「人質」成為轟動一時的話題，還說如果當選總統，將赦免許多人。

《華盛頓郵報》與馬里蘭大學（University of Maryland）昨（5）天公布的調查發現，支持川普的選民中，有44%認為聯邦調查局（FBI）策劃並鼓勵了這場暴動。

但事發後的國會調查作出結論，這起暴力事件是川普為推翻選舉結果所主導的犯罪陰謀論的高潮。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：翁世航