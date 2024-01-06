英國《金融時報》：在中國陰影下，台灣認同在不同世代間漸趨凝聚

（中央社）英國《金融時報》指出，雖然台灣朝野對兩岸議題看法迥異，然而目前在台灣的各個世代，正對過去和未來凝聚出新觀點。

目前常駐台灣的《金融時報》大中華區特派員席佳琳（Kathrin Hille）撰文指出，隨台灣總統大選逼近，在野的國民黨指控民進黨總統候選人賴清德會升高台海開戰風險，執政的民進黨則稱國民黨總統候選人侯友宜對中國更加妥協，將置台灣的主權及安全於險境。

文章指出，多數台灣人雖肯定外國政府和專家敦促兩岸節制以免衝突的呼聲，但不滿外人把今日的台灣視為1949年國共內戰的遺緒，認為這樣的觀點無法解決台灣前途問題。

東華大學原住民民族學院族群關係與文化學系教授謝若蘭說：「台灣從來不屬於中國。我們很自然地走上兩條截然不同的道路。尤有甚者，若是接受自身本土認同，就不可能追求與中國統一。」她和許多台灣人將自身歷史視為殖民政權的延續。

密蘇里大學（University of Missouri）歷史學者楊孟軒說：「從今日角度看，1940年代從中國來到台灣就像是來到外國。當時的台灣人在文化方面被視為中國人，同時又自視為日本殖民地的臣民，這樣混雜的身分可說與在中國本地的人天差地遠。」

文章稱就連在二戰爆發後，中國領導階層甚至都沒人考慮過重新掌控台灣的可能性。按倫敦大學亞非學院（SOAS University of London）中國研究所主任曾銳生說法，直到1942年國民政府的蔣中正才開始著眼台灣。

國民黨政府在內戰失敗後撤退到台灣，在國民黨治下台灣有很長一段時間屬於大中國式的教育，如今這種日子已遠去。以前內容著重中國史地的國民教育課程，已由教導學生先認識鄉土的課本所取代，之後才會在教導區域歷史的部分提到中國。

如雨後春筍般冒出的各政黨和民間團體也引領著台灣轉型正義工作，包括賠償曾遭國民黨迫害的受害者、讓社會大眾知道這些人的命運、讓國民黨歸還早年不當黨產，並試著扭轉長年以來對原住民族的強迫同化。席佳琳認為，這樣的教育和公開政治論辯，造就出不同的世代。

根據政大選舉研究中心所做「台灣民眾台灣人／中國人認同趨勢分布」調查分析，1995年時自認為台灣人占25%，自認是中國人占20.7%，自認兩者皆是高達47%，然而到2023年6月，自認為台灣人者大增至62.8%，自認中國者僅剩2.5%，兩者皆是減至30.5%。

在身分認同混雜的背景下，現任總統蔡英文試圖透過讓國家團結來維持平衡，她肯定中華民國在台灣的歷史是共同成就，包括台灣的經濟奇蹟，民主化和包容的政治與社會文化，經常把台灣稱作「中華民國台灣」。

謝若蘭指出：「我理解她（蔡總統）想就身分認同凝聚國家共識，她被綁手綁腳，所以我能接受。不過我還是痛恨中華民國這個名字，也痛恨這面旗幟。我擔心這會使人民困惑，會淡化他們的台灣身分認同。」

歷史學者楊孟軒則樂觀認為，民主和世代更迭正在逐漸彌合台灣不同族群間的記憶鴻溝。

他說：「我們看到台灣和中華民國兩種不同的家國意識逐漸趨於融合。北京僵化的路線只會加速這樣的情況。」

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：翁世航