英國《金融時報》：在中國陰影下，台灣認同在不同世代間漸趨凝聚
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根據政大選舉研究中心調查，1995年時自認為台灣人占25%，自認是中國人占20.7%，自認兩者皆是高達47%。然而到2023年6月，自認為台灣人者大增至62.8%，自認中國者僅剩2.5%，兩者皆是減至30.5%。在身分認同混雜的背景下，蔡英文常稱台灣為「中華民國台灣」。東華大學教授謝若蘭表示：「我理解蔡總統想凝聚國家共識，不過我還是痛恨中華民國這個名字，也痛恨這面旗幟。我擔心這會使人民困惑，會淡化他們的台灣身分認同。」
（中央社）英國《金融時報》指出，雖然台灣朝野對兩岸議題看法迥異，然而目前在台灣的各個世代，正對過去和未來凝聚出新觀點。
目前常駐台灣的《金融時報》大中華區特派員席佳琳（Kathrin Hille）撰文指出，隨台灣總統大選逼近，在野的國民黨指控民進黨總統候選人賴清德會升高台海開戰風險，執政的民進黨則稱國民黨總統候選人侯友宜對中國更加妥協，將置台灣的主權及安全於險境。
文章指出，多數台灣人雖肯定外國政府和專家敦促兩岸節制以免衝突的呼聲，但不滿外人把今日的台灣視為1949年國共內戰的遺緒，認為這樣的觀點無法解決台灣前途問題。
東華大學原住民民族學院族群關係與文化學系教授謝若蘭說：「台灣從來不屬於中國。我們很自然地走上兩條截然不同的道路。尤有甚者，若是接受自身本土認同，就不可能追求與中國統一。」她和許多台灣人將自身歷史視為殖民政權的延續。
密蘇里大學（University of Missouri）歷史學者楊孟軒說：「從今日角度看，1940年代從中國來到台灣就像是來到外國。當時的台灣人在文化方面被視為中國人，同時又自視為日本殖民地的臣民，這樣混雜的身分可說與在中國本地的人天差地遠。」
文章稱就連在二戰爆發後，中國領導階層甚至都沒人考慮過重新掌控台灣的可能性。按倫敦大學亞非學院（SOAS University of London）中國研究所主任曾銳生說法，直到1942年國民政府的蔣中正才開始著眼台灣。
國民黨政府在內戰失敗後撤退到台灣，在國民黨治下台灣有很長一段時間屬於大中國式的教育，如今這種日子已遠去。以前內容著重中國史地的國民教育課程，已由教導學生先認識鄉土的課本所取代，之後才會在教導區域歷史的部分提到中國。
如雨後春筍般冒出的各政黨和民間團體也引領著台灣轉型正義工作，包括賠償曾遭國民黨迫害的受害者、讓社會大眾知道這些人的命運、讓國民黨歸還早年不當黨產，並試著扭轉長年以來對原住民族的強迫同化。席佳琳認為，這樣的教育和公開政治論辯，造就出不同的世代。
根據政大選舉研究中心所做「台灣民眾台灣人／中國人認同趨勢分布」調查分析，1995年時自認為台灣人占25%，自認是中國人占20.7%，自認兩者皆是高達47%，然而到2023年6月，自認為台灣人者大增至62.8%，自認中國者僅剩2.5%，兩者皆是減至30.5%。
在身分認同混雜的背景下，現任總統蔡英文試圖透過讓國家團結來維持平衡，她肯定中華民國在台灣的歷史是共同成就，包括台灣的經濟奇蹟，民主化和包容的政治與社會文化，經常把台灣稱作「中華民國台灣」。
謝若蘭指出：「我理解她（蔡總統）想就身分認同凝聚國家共識，她被綁手綁腳，所以我能接受。不過我還是痛恨中華民國這個名字，也痛恨這面旗幟。我擔心這會使人民困惑，會淡化他們的台灣身分認同。」
歷史學者楊孟軒則樂觀認為，民主和世代更迭正在逐漸彌合台灣不同族群間的記憶鴻溝。
他說：「我們看到台灣和中華民國兩種不同的家國意識逐漸趨於融合。北京僵化的路線只會加速這樣的情況。」
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。