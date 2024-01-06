趙少康談國民黨青年支持度低，朱立倫：就是要改革才提「侯康配」

趙少康談青年不滿國民黨，朱立倫：有改革才提侯康配

（中央社）國民黨副總統候選人趙少康昨（5）天與青年座談時提到，「30年前就不滿國民黨，大家可以對國民黨不滿，但不要對我不滿」。國民黨主席朱立倫今（6）天表示，國民黨就是有改革，才會提名侯康配，才推出史上最強的不分區立委候選人名單。

趙少康昨天在高科大與學生座談時，被問到青年對國民黨支持度低，趙少康說，「30年前就不滿國民黨，大家可以對國民黨不滿，但不要對我不滿」。

朱立倫今天與國民黨總統候選人侯友宜到板橋參拜廟宇，並陪同車隊掃街拜票，他受訪針對趙少康說法表示，國民黨不斷在改革，如果國民黨沒有改革，前次地方選舉怎麼可能會有150幾位40歲以下的年輕人當選民意代表，更有全台灣有史以來最多的女性縣市長候選人。

朱立倫也說，國民黨就是改革，今天才會提名侯友宜；國民黨就是要改革，今（2024）年才會有趙少康；國民黨就是不斷地改革，今年才推出有史以來最強、最好的不分區立法委員候選人。

朱立倫指出，反倒民進黨的不分區就是所謂派系分贓、權力分配，完全不知道改革的民進黨、黑金腐化的民進黨、貪污弊案一堆的民進黨，才真正需要下架。大家一起團結所有力量，讓台灣持續改革，國民黨一定要持續地改革。

侯友宜則說，人家批評國民黨8年前一堆事情不對、要改進；但是8年後痛定思痛，所以國民黨才有辦法提名一個做警察的人、一個腳踏實地在地的人。

趙少康今天陪同黨籍立委候選人游淑慧車掃催票，他接受媒體訪問時表示，他當時回應是有一點Kuso，他已離開國民黨29年了，前（2022）年受前高雄市長韓國瑜鼓勵要回來選國民黨主席並改造國民黨，國民黨40歲以下的年輕人支持度只有10幾%，不符合社會年齡結構，將來國民黨一定要以年輕人為主。

趙少康說，侯友宜加入國民黨才5年，他恢復國民黨籍才2年，大家都認為國民黨需要改造，也希望年輕人支持他們，他們當選才有力量改造。

喊聯合政府遭民眾黨指吃豆腐，趙少康：柯文哲先提的

（中央社）2024總統選戰倒數一週，藍營喊出要與民眾黨總統候選人柯文哲等人組聯合政府，但民眾黨指不要吃豆腐。國民黨副總統候選人趙少康說，聯合政府是柯文哲先提的，最重要是下架民進黨，必須統合大家的力量。

國民黨總統候選人侯友宜昨天在台南造勢時強調，這次選舉是第3波民主運動改革，國民黨將組成聯合政府，找柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘等專業人才共同治理國家，完成政黨輪替；不過民眾黨則指不要吃豆腐。

趙少康上午陪同黨籍立委候選人游淑慧車掃前接受媒體聯訪時說，聯合政府是柯文哲先提的，「原來柯文哲在吃我們豆腐嗎」，柯文哲常忘了自己以前講的話。

趙少康說，侯友宜將來目標就是聯合政府，最重要的是要下架民進黨，所以必須統合大家的力量，這不是大家的期望、也是柯文哲的期望嗎，怎麼現在又變了。

至於國民黨不分區提名人韓國瑜昨天呼籲韓粉歸隊，總統票不要投柯文哲。趙少康說，韓國瑜在台南造勢斬釘截鐵地說得很清楚，總統就是支持侯友宜，如果總統不是侯友宜，韓國瑜就不是立法院長，大家可以聽清楚想明白。

針對高端COVID-19疫苗合約議題，趙少康質疑，民進黨很奇怪，什麼都是祕密，包括蔡總統的論文、高端、跟國外的疫苗合約與買雞蛋都是秘密，且高端保密就是30年，「又不是威士忌愈陳愈香」。民進黨不公開沒關係，等侯友宜跟他當選立刻公開，該抓的、該關的、該追究的一個不放過，該負責的就要負責。

至於國民黨立委王鴻薇質疑衛福部官員上班時間與民進黨選舉團隊碰面，難道是在喬高端；民進黨回應是商談臨時會事宜。趙少康說，衛福部官員與民進黨總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安密會很奇怪，是怕什麼祕密被問出來嗎，是要擋什麼、要隱藏什麼，大家愈來愈懷疑。

媒體詢問，賴清德說，只要賴蕭配當選，兩岸戰爭風險就降到最低。趙少康表示，「這是我今年聽到的最大的笑話」，民進黨一方面騙大家說不會戰爭，一方面也在準備，如果賴清德當選，不必等到5月20日就職，台海不管在軍事、經濟與政治都會立刻緊張。

趙少康也說，他與侯友宜當選就會立刻要求中共戰機不要再過中線，戰艦不要再繞台灣。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：翁世航