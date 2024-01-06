中國主播稱日本強震是「報應」被停職，微博粉絲數卻飆升；保險業理賠估計將近2000億

中國主播稱日本強震是「報應」被停職，微博粉絲數卻飆升

（中央社）中國反日情緒未歇。日本石川縣1日發生強震，中國海南廣播電視總台男主持人肖程皓在其社交平台公開稱，這是「報應來了」，引發熱議。肖程皓事後因此被停職，但其抖音帳號卻飆升至800多萬粉絲。

日本石川縣1日發生規模7.6強震，至今（6）死亡人數已攀升至100人，失聯人數增至211人。當天晚間，中國海南廣播電視台主持人肖程皓卻在直播當中聲稱，這場大地震是「報應」。

他在影片中聲稱，「都說新年新氣象，但是在開年第一天，就發生如此之大的天災，恐怕2024年全年整個日本都會籠罩在一層陰鬱的烏雲之下。看來有些事還是要少做。」

這段影片隨即引起極大爭議，發出後不久隨即遭到刪除。海南廣電2日發布聲明，稱將暫時停止其工作，並組織調查。不過這一言論卻獲得大批中國網友的支持。

在中國網友在微博留下「民心所向」、「愛國者」等留言，還有中國民眾認為，「文化間諜已經滲透到宣傳機構了，海南電視台應該查」。

海南廣播電視總台2日在微信公眾號發聲明表示，正組織核查肖程皓在個人自媒體帳號發布不當言論一事，期間暫停他的工作。中共鷹派官媒環球時報前總編輯胡錫進對此指出，肖程皓作為官方電視台的主持人和公眾人物，有關言論會損害機構形象，表態支持其停職。

報告：日本強震保險業理賠 估計將近2000億

（中央社）根據美國災難建模公司Karen Clark & Co（KCC）的估計，日本毀滅性地震造成的保險損失可能達到64億美元（約新台幣1982億元）。

《路透社》報導，根據KCC的報告，住宅財產損失占總損失的2/3以上，因爲受地震影響城市的大多數商業和工業建築物以鋼鐵結構為主，更具有抗震性。

強震在1月1日下午襲擊日本西部的能登半島，房屋被夷為平地，並且引發海嘯，同時造成偏遠社區與外界隔絕。

這場災難造成的死亡人數接近100人，美國今天說，正在準備軍事後勤支援和援助。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：翁世航