陳時中：高端疫苗公文是保存非封存，合約保密期限5年；陳建仁：無不可公開事項，沒有要封存30年
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陳時中表示，公文都有保存期限，此公文重要，所以保存期限30年，這樣證據保存30年，不是封存，字句在中文有很大不同意義，封存是不讓外界審視，保存是保留且可調閱，這與保密又不同，高端疫苗合約保密條款期限為5年。
陳時中：高端疫苗公文是保存非封存，合約保密5年
（中央社）高端疫苗文件藍白營關注。前衛福部長陳時中今（6）天指出，此公文是保存非封存，保存是保留且可調閱，因這公文重要而保存期限30年；因涉及賠償等須簽合約，合約保密條款期限為5年。
民進黨「賴蕭配」台北市競選總部主委陳時中上午陪同北市第4選區（南港、內湖）立委候選人高嘉瑜到東湖市場掃街拜票。陳時中會前接受聯訪被問及高端疫苗採購合約公文議題時，做以上回應。
陳時中表示，公文都有保存期限，此公文重要，所以保存期限30年，這樣證據保存30年，不是封存，字句在中文有很大不同意義，封存是不讓外界審視，保存是保留且可調閱，這與保密又不同，高端疫苗合約保密條款期限為5年。
媒體詢問，民眾黨總統候選人柯文哲上午在台中受訪提到應公開合約。
陳時中回答，高端有簽約，所以有保密條款，難道對方沒簽過約嗎，簽約後的合約可任意公開嗎，因牽涉到未來賠償及國際合約信用問題，衛生福利部已交司法單位，由司法單位檢視內容進行正確判斷。
對於藍白總統候選人近期追打高端疫苗合約，陳時中說，都是當過縣市首長的人，卻不瞭解公文程序，坦白講很失望，以這樣認知，未來若擔任總統，針對國家對外簽訂相關合約，但卻無法尊重合約內容，必然是災難。
媒體詢問，有立委候選人公布高端股東並提出質疑。對此，陳時中指出，股東持有股票但賣掉後就非股東，透過這樣方式做出相關影射，毫無意義，不隨之起舞。
對於北市港湖區立委選舉呈現泛綠分裂，陳時中表示，每個人都有競選權利，這就是民主可貴，作為民主進步政黨，不害怕競爭，呼籲選民在選舉最後做出明智抉擇，高嘉瑜是民進黨唯一提名且有勝選機會的候選人。
他說，高嘉瑜過去雖有爭議，因高嘉瑜聰明對很多事情看法不同且較尖銳，但從未違背黨內決議，民主就是這樣可貴，大家有不同意見，且不同意見不會被排擠。
陳時中指出，除非是違背黨內決議，這就違背少數服從多數民主精神，但高嘉瑜沒有，雖每次事情決定前會有個別意見，但這是代表民眾發聲，是明確的事。
高嘉瑜接受媒體聯訪指出，感謝陳時中第7次到場幫忙輔選，這就是打破外界傳言，並展現民進黨團結一致贏得勝選決心，且黨內黨公職也多次到場輔選，相信展現團結決心才是最重要。
她表示，港湖區立委是國會關鍵一席，盼支持者拋下成見，以大局為重、台灣優先、國會過半為前提，一起守住此立委席次。
高嘉瑜掃街時與台灣基進北市第4選區立委候選人吳欣岱在市場內擦身而過。吳欣岱事後接受媒體聯訪指出，高嘉瑜常以選區藍大於綠，勒索綠色支持者，認為應有真正優秀人才參選才可持續翻轉此區，參選是希望別讓挺綠的選民含淚投票。
陳建仁：高端合約無不可公開事項 沒有要封存30年
（中央社）高端合約引起各界關注，行政院長陳建仁今天說，政府與業者的疫苗議價過程都按定型化契約簽訂，高端也是，並無不可公開的事項，只是須待其董事會同意，且高端合約也沒有要封存30年。
《三立新聞台》今天播出行政院長陳建仁專訪。對於公布高端合約一事，陳建仁說，政府與業者的疫苗議價過程都按定型化契約簽訂，也都有保密協定，高端保密5年，其他莫德納、AZ或BNT則是8年以上不等，政府與高端的契約並不特別，沒有不可公開的事情。
他表示，只是高端保密期限尚未到期，若要請高端提早公布，高端必須經過其董事會同意，需要一段時間。對於外界指高端合約要封存30年，陳建仁說，這完全是假消息，因為30年指的是公文保存期限，而非保密期限，部分人明知真相，還利用30年這個數據傳遞假訊息，很要不得。
另外，前國民黨立委蔡正元日前質疑，高端COVID-19疫苗用的鋁鹽佐劑有安全疑慮。陳建仁指出，多數疫苗都加鋁鹽來增加身體的免疫反應力、強化疫苗效果，蔡正元用錯誤消息造成民眾恐慌，若害孩子因此不打預防針，將造成很大傷害，蔡正元必須向社會道歉。
疾管署日前也澄清，鋁鹽是疫苗常用佐劑，國際上使用已經超過60年，此為疫苗學基礎，盼外界勿誤信掠奪性期刊（加強實質審查期刊，俗稱「掠奪性期刊」）的內容。
有關在野黨頻頻質疑的缺水、缺電議題，陳建仁說，台灣缺電最明顯的時期，是2016年5月前總統馬英九交接給總統蔡英文時，當時電力備載容量僅1.6%，現在提升到15％左右；為避免缺水，他說，政府透過前瞻基礎建設經費，推動水環境建設，包含設置抗旱井、伏流井，推動海水淡化，強化污水處理、打造蓄水庫，以及聯通管等。
他說，2008年他擔任國科會主委的時候，當時竹科缺水得用水車載水，忙得要命，現在因為桃園與新竹聯通管建設完畢，都沒有這個問題。
陳建仁強調，因應氣候變遷，大家還是要省著用水，但是台灣沒有缺水疑慮，缺水是一個假議題。
談到打詐，陳建仁說，疫情期間全世界網路詐騙都增加許多，2023年全世界約增加2倍至3倍，台灣則是增加30%，若以這個增加的斜率來看，打詐1.5版的行動綱領確實有成效。
他也說，政府推動境外電話阻詐，已經攔阻760萬通；臨櫃阻詐部分，去年也攔下新台幣61億元的受詐金額，加上查獲詐騙集團的犯罪所得40多億元，阻詐金額，整體超過100億元。
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
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(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢