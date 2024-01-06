陳時中：高端疫苗公文是保存非封存，合約保密期限5年；陳建仁：無不可公開事項，沒有要封存30年

陳時中：高端疫苗公文是保存非封存，合約保密5年

（中央社）高端疫苗文件藍白營關注。前衛福部長陳時中今（6）天指出，此公文是保存非封存，保存是保留且可調閱，因這公文重要而保存期限30年；因涉及賠償等須簽合約，合約保密條款期限為5年。

民進黨「賴蕭配」台北市競選總部主委陳時中上午陪同北市第4選區（南港、內湖）立委候選人高嘉瑜到東湖市場掃街拜票。陳時中會前接受聯訪被問及高端疫苗採購合約公文議題時，做以上回應。

陳時中表示，公文都有保存期限，此公文重要，所以保存期限30年，這樣證據保存30年，不是封存，字句在中文有很大不同意義，封存是不讓外界審視，保存是保留且可調閱，這與保密又不同，高端疫苗合約保密條款期限為5年。

媒體詢問，民眾黨總統候選人柯文哲上午在台中受訪提到應公開合約。

陳時中回答，高端有簽約，所以有保密條款，難道對方沒簽過約嗎，簽約後的合約可任意公開嗎，因牽涉到未來賠償及國際合約信用問題，衛生福利部已交司法單位，由司法單位檢視內容進行正確判斷。

對於藍白總統候選人近期追打高端疫苗合約，陳時中說，都是當過縣市首長的人，卻不瞭解公文程序，坦白講很失望，以這樣認知，未來若擔任總統，針對國家對外簽訂相關合約，但卻無法尊重合約內容，必然是災難。

媒體詢問，有立委候選人公布高端股東並提出質疑。對此，陳時中指出，股東持有股票但賣掉後就非股東，透過這樣方式做出相關影射，毫無意義，不隨之起舞。

對於北市港湖區立委選舉呈現泛綠分裂，陳時中表示，每個人都有競選權利，這就是民主可貴，作為民主進步政黨，不害怕競爭，呼籲選民在選舉最後做出明智抉擇，高嘉瑜是民進黨唯一提名且有勝選機會的候選人。

他說，高嘉瑜過去雖有爭議，因高嘉瑜聰明對很多事情看法不同且較尖銳，但從未違背黨內決議，民主就是這樣可貴，大家有不同意見，且不同意見不會被排擠。

陳時中指出，除非是違背黨內決議，這就違背少數服從多數民主精神，但高嘉瑜沒有，雖每次事情決定前會有個別意見，但這是代表民眾發聲，是明確的事。

高嘉瑜接受媒體聯訪指出，感謝陳時中第7次到場幫忙輔選，這就是打破外界傳言，並展現民進黨團結一致贏得勝選決心，且黨內黨公職也多次到場輔選，相信展現團結決心才是最重要。

她表示，港湖區立委是國會關鍵一席，盼支持者拋下成見，以大局為重、台灣優先、國會過半為前提，一起守住此立委席次。

高嘉瑜掃街時與台灣基進北市第4選區立委候選人吳欣岱在市場內擦身而過。吳欣岱事後接受媒體聯訪指出，高嘉瑜常以選區藍大於綠，勒索綠色支持者，認為應有真正優秀人才參選才可持續翻轉此區，參選是希望別讓挺綠的選民含淚投票。

陳建仁：高端合約無不可公開事項 沒有要封存30年

（中央社）高端合約引起各界關注，行政院長陳建仁今天說，政府與業者的疫苗議價過程都按定型化契約簽訂，高端也是，並無不可公開的事項，只是須待其董事會同意，且高端合約也沒有要封存30年。

《三立新聞台》今天播出行政院長陳建仁專訪。對於公布高端合約一事，陳建仁說，政府與業者的疫苗議價過程都按定型化契約簽訂，也都有保密協定，高端保密5年，其他莫德納、AZ或BNT則是8年以上不等，政府與高端的契約並不特別，沒有不可公開的事情。

他表示，只是高端保密期限尚未到期，若要請高端提早公布，高端必須經過其董事會同意，需要一段時間。對於外界指高端合約要封存30年，陳建仁說，這完全是假消息，因為30年指的是公文保存期限，而非保密期限，部分人明知真相，還利用30年這個數據傳遞假訊息，很要不得。

另外，前國民黨立委蔡正元日前質疑，高端COVID-19疫苗用的鋁鹽佐劑有安全疑慮。陳建仁指出，多數疫苗都加鋁鹽來增加身體的免疫反應力、強化疫苗效果，蔡正元用錯誤消息造成民眾恐慌，若害孩子因此不打預防針，將造成很大傷害，蔡正元必須向社會道歉。

疾管署日前也澄清，鋁鹽是疫苗常用佐劑，國際上使用已經超過60年，此為疫苗學基礎，盼外界勿誤信掠奪性期刊（加強實質審查期刊，俗稱「掠奪性期刊」）的內容。

有關在野黨頻頻質疑的缺水、缺電議題，陳建仁說，台灣缺電最明顯的時期，是2016年5月前總統馬英九交接給總統蔡英文時，當時電力備載容量僅1.6%，現在提升到15％左右；為避免缺水，他說，政府透過前瞻基礎建設經費，推動水環境建設，包含設置抗旱井、伏流井，推動海水淡化，強化污水處理、打造蓄水庫，以及聯通管等。

他說，2008年他擔任國科會主委的時候，當時竹科缺水得用水車載水，忙得要命，現在因為桃園與新竹聯通管建設完畢，都沒有這個問題。

陳建仁強調，因應氣候變遷，大家還是要省著用水，但是台灣沒有缺水疑慮，缺水是一個假議題。

談到打詐，陳建仁說，疫情期間全世界網路詐騙都增加許多，2023年全世界約增加2倍至3倍，台灣則是增加30%，若以這個增加的斜率來看，打詐1.5版的行動綱領確實有成效。

他也說，政府推動境外電話阻詐，已經攔阻760萬通；臨櫃阻詐部分，去年也攔下新台幣61億元的受詐金額，加上查獲詐騙集團的犯罪所得40多億元，阻詐金額，整體超過100億元。