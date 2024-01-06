《病人自主權利法》5週年：預立醫療照護諮商擬納健保給付，適用4大類對象

（中央社）簽署預立醫療決定前要先自費數千元進行諮商，成推動門檻。健保署長石崇良今（6）天說，末期病患、輕度失智、公告重症及居家照護整合等4大類對象，諮商將納健保給付，最快今（2024）年中上路。

好好說再見是生命課題，台灣「病人自主權利法」在2019年1月6日上路，保障成年人在面臨末期病人、不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智、其他經衛福部公告「無法治癒、痛苦難以忍受重症」這5大臨床情況時，有知情、選擇、決定的權利，尊嚴善終。

今天是病主法5週年，根據衛生福利部統計，截至2023年底，簽署預立醫療決定（AD）人數累積達6萬8000人，僅占國內成年人比例不到1%。

除了病主法觀念普及度，在簽署方面，諮商費用便設下第一道門檻。依病主法規定，簽署AD前，必須先進行預立醫療照護諮商（ACP），目前各醫院ACP門診每人自費新台幣2000元至3500元不等，對受薪階級來說是不小的金額，弱勢族群更是難以負擔，成推動障礙。

各界疾呼開放免諮商費，健保署長石崇良今天說，預計最快今年第2季起，ACP納入健保給付，適用於4大類，包括末期病患、輕度失智、衛福部公告「難以忍受、無法治癒疾病」，以及居家醫療照護整合計畫服務對象；前3類都是住院中進行。

石崇良解釋，末期病患現在已有給付安寧緩和的家庭諮商費，會再提供ACP給付，讓病主法跟安寧緩和醫療條例做法一致；至於輕微失智患者，則是指臨床失智評估量表（CDR）1分以下，但仍意識清楚、具自主能力跟意識，能進行ACP、簽署AD。

至於一般民眾的諮商費用是否有調降空間，石崇良表示，健保是大家的錢，不敢說全民給付，否則對於需要醫療的人會造成排擠；應透過宣導把觀念更為普及，當大家更加認識病主法，諮商時間相對縮短，諮商團隊時間成本下降，費用就可能降低。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：翁世航