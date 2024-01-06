《病人自主權利法》5週年：預立醫療照護諮商擬納健保給付，適用4大類對象
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今天是病主法5週年，根據衛生福利部統計，截至2023年底，簽署預立醫療決定（AD）人數僅占國內成年人比例不到1%。除了病主法觀念普及度，在簽署方面，諮商費用便設下第一道門檻。依病主法規定，簽署AD前，必須先進行預立醫療照護諮商（ACP），目前各醫院ACP門診每人自費新台幣2000元至3500元不等，對受薪階級來說是不小的金額，弱勢族群更是難以負擔，成推動障礙。
（中央社）簽署預立醫療決定前要先自費數千元進行諮商，成推動門檻。健保署長石崇良今（6）天說，末期病患、輕度失智、公告重症及居家照護整合等4大類對象，諮商將納健保給付，最快今（2024）年中上路。
好好說再見是生命課題，台灣「病人自主權利法」在2019年1月6日上路，保障成年人在面臨末期病人、不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智、其他經衛福部公告「無法治癒、痛苦難以忍受重症」這5大臨床情況時，有知情、選擇、決定的權利，尊嚴善終。
今天是病主法5週年，根據衛生福利部統計，截至2023年底，簽署預立醫療決定（AD）人數累積達6萬8000人，僅占國內成年人比例不到1%。
除了病主法觀念普及度，在簽署方面，諮商費用便設下第一道門檻。依病主法規定，簽署AD前，必須先進行預立醫療照護諮商（ACP），目前各醫院ACP門診每人自費新台幣2000元至3500元不等，對受薪階級來說是不小的金額，弱勢族群更是難以負擔，成推動障礙。
各界疾呼開放免諮商費，健保署長石崇良今天說，預計最快今年第2季起，ACP納入健保給付，適用於4大類，包括末期病患、輕度失智、衛福部公告「難以忍受、無法治癒疾病」，以及居家醫療照護整合計畫服務對象；前3類都是住院中進行。
石崇良解釋，末期病患現在已有給付安寧緩和的家庭諮商費，會再提供ACP給付，讓病主法跟安寧緩和醫療條例做法一致；至於輕微失智患者，則是指臨床失智評估量表（CDR）1分以下，但仍意識清楚、具自主能力跟意識，能進行ACP、簽署AD。
至於一般民眾的諮商費用是否有調降空間，石崇良表示，健保是大家的錢，不敢說全民給付，否則對於需要醫療的人會造成排擠；應透過宣導把觀念更為普及，當大家更加認識病主法，諮商時間相對縮短，諮商團隊時間成本下降，費用就可能降低。
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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