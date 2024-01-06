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2024/01/06,
藝文

國中生繪「帝王條款」今親領特優獎，寫下感言：謝謝大家喜歡，迷因好酷比我的畫還厲害

國中生繪「帝王條款」今親領特優獎，寫下感言：謝謝大家喜歡，迷因好酷比我的畫還厲害
教育部6日舉辦112學年度全國學生美術比賽頒獎典禮，圖為漫畫類特優作品「帝王條款」。｜Photo Credit: 中央社

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日前一名國中生以「帝王條款」為題創作，奪得全國美術比賽漫畫類特優獎。畫中是1名皇帝牽著烏龜在過馬路，一旁有大量駕駛在按喇叭，校方在臉書貼出作品恭喜學生，卻遭網路圍剿，網友認為行人路權被嘲諷為帝王條款是學校教育缺失。這名學生今領獎表示，他很緊張、怕講錯話，因此用文字來表達。他要謝謝很多人喜歡他的畫，「還有很多迷因、梗圖好酷好有創意，比我的畫還厲害。」

（中央社）全國學生美術比賽今（6）天頒獎，特優作品「旱鴨子」或「稜轎腳」等展現敏銳的生活觀察力。先前因「帝王條款」漫畫受矚的得獎學生也北上領獎，低調表達感謝並說會繼續努力繪畫。

教育部今天在台北舉辦112學年度全國學生美術比賽頒獎典禮，共有8722件作品進入決賽，選出106件特優作品。

其中桃園市某國中學生以「帝王條款」為題創作，畫中是1名皇帝牽著烏龜在過馬路，一旁有大量駕駛在按喇叭；校方在臉書（Facebook）貼出此作品恭喜學生，卻遭網路圍剿，網友認為行人路權被嘲諷是帝王條款，是學校教育缺失。

「帝王條款」的作者今天北上領獎，但低調不願受訪。他透過文字表達，感謝社會各界的關心，並要謝謝指導老師及一直鼓勵他繪畫的家人，最近還有很多不認識的叔叔、阿姨們一直幫他加油打氣。

這名學生表示，他很緊張、不知道要怎麼回答問題，很怕講錯話，因此用文字來表達。他要謝謝很多人喜歡他的畫，「還有很多迷因、梗圖好酷好有創意，比我的畫還厲害。」他自陳很愛畫畫，會繼續努力，希望以後可以畫出更多更好的作品。

以「稜轎腳－虔誠與感恩」獲得版畫類特優的嘉義市大同國小學生林宥羽，傳神地表達出對生活細節的觀察。他表示，曾到苗栗白沙屯近距離觀察媽祖信仰，神轎雕刻細節非常多，也是繪畫中最困難的地方，除了現場拍的照片，他也上網搜尋很多資料，盡可能呈現原貌，但還是必須省略部分細節。

高雄市四維國小學生鄭畬丰以「旱鴨子」獲得漫畫類特優，靈感來自於南部缺水，因此游泳課改以擺動作乾划，教練則用花灑灑水。鄭畬丰非常愛游泳，會多種游泳姿勢，他今天幽默地說，還是比較喜歡有水的游泳池，因為游起來比較舒服。

宜蘭縣東光國中學生王麒越以作品「暗鍵傷人」獲得平面設計類特優，他將鍵盤巧妙幻化成傷人的拳頭，運用色彩及造型清楚傳遞出網路言論傷人意涵。他自己沒有經歷過網路霸凌，但從新聞報導深知其中危害，為了完成作品他收集了大量網路常見的傷人字句，也拆下了3個鍵盤的按鍵，才拼成畫作。

台北市景美女中學生陳彥均以「心靈之停泊」獲西畫類特優。她以不聽、不看、不聞彰顯低潮中迷路的自己，畫中的一艘小船，象徵將滿載的難過靠岸卸載，重新再出發。

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景美女中學生陳彥均以作品「心靈之停泊」榮獲西畫類特優肯定。｜Photo Credit: 中央社
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高雄市四維國小學生鄭畬丰以「旱鴨子」榮獲漫畫類特優。｜Photo Credit: 中央社
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嘉義市大同國小學生林宥羽以作品「稜轎腳–虔誠與感恩」獲版畫類特優肯定。｜Photo Credit: 中央社

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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航


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