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「不降價就不上架」：家樂福4國超市將不再販售百事可樂、七喜、樂事等百事公司產品

「不降價就不上架」：家樂福4國超市將不再販售百事可樂、七喜、樂事等百事公司產品
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

法國境內家樂福將會在擺有百事可樂（Pepsi）、七喜（7up）、樂事洋芋片（Lay’s）、奇多（Cheetos）的貨架上，貼出「因進貨價格過高，我們後續將不會再販售該品牌的產品。造成您的不便，敬請見諒。」的標示。

文：Taylor Mei

法國最大的連鎖超市品牌家樂福（Carrefour）日前宣布，因百事公司（PepsiCo Inc.）旗下產品價格漲幅實在太多，預計未來國內的超市貨架上，將暫停銷售該公司生產的各式品項。此舉也讓供應商與零售業者在價格上的衝突愈趨明顯。

法國家樂福不再進百事公司產品，業者：進貨價太貴了

隨著近幾年通貨膨脹加速，許多民生用品與食品價格齊漲，不僅讓世界各國的消費者紛紛大喊吃不消，甚至也開始有零售商表示，因難以負荷部分商品上漲後的價格而不再進貨。

近日，法國境內家樂福將會在擺有百事可樂（Pepsi）、七喜（7up）、樂事洋芋片（Lay’s）、奇多（Cheetos）的貨架上，貼出「因進貨價格過高，我們後續將不會再販售該品牌的產品。造成您的不便，敬請見諒。」的標示。

法國媒體《商業調頻電視台》（BFM TV）報導，除家樂福在法國的超市不會再進百事公司的產品外，該公司預計也將同步在義大利、西班牙、比利時境內的超市分店實施同樣的政策。

當超市龍頭向知名食品公司施壓

據《CNN》報導，雀巢（Nestle）、聯合利華（Unilever）、可口可樂（Coca-Cola）和寶僑（P&G）在前兩年調漲了自家產品的價格。而法國家樂福拒絕讓百事公司的產品出現在自家貨架上，可被視為要向部分大型食品公司施壓。希望這些公司能降低商品金額因通貨膨脹「節節高升」的幅度，以呼應日益上漲的能源、商品、員工薪水等價格。

路透社》（Reuters）報導指出，家樂福這大刀一揮，將一口氣影響4國超過9000家分店，約為該超市龍頭旗下三分之二（1.4萬多家）的店家，影響不可小覷。

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