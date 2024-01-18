武敬凱《成人世界生存邏輯》：政治人物說法「前後矛盾」，是一種全然的愚蠢表現嗎？
我們想讓你知道的是
有一句話是這麼說的，「擁有第一等智慧的人， 是能夠同時持有兩個極其相反的觀點，還能夠正常行事的人。」因為他知道即便兩種觀點在一個角度上看來是衝突的，但在面對不同的具體情況時，總有辦法解釋為合理，只是我們不了解那些人的當前處境罷了。
文：武敬凱
所謂「矛盾」， 大多是有智慧的表現
一般人是如何評價政治人物說法前後不一的？
我們來做一個有趣的思想實驗，假設有一個政治人物在十年前的政見是廢核或廢死，你可以想像一個畫面， 每當他出現在電視節目上、公眾視野裡，總會不斷強調核能有多危險、死刑存在是多麼爭議，結果十年之後的某一天，當你一如往常地打開電視，看著這個熟悉的人，講著不熟悉的台詞：「我贊成核能、支持死刑」，那麼請問， 你會如何評價這位政治人物？
我這裡說的評價，不是要你對於死刑、核能等具有爭議的議題進行價值判斷，而是要你對他「說話前後不一致」的這個行為來進行評斷。不知道你是怎麼想的，但我敢保證，如果有一個政治人物出現了這種前後說法不一， 不管這裡指的「前後」是指間隔十年、二十年，甚至五十年，那麼網友對這個政治人物的評價，一定會類似於「前後矛盾」、「出爾反爾」等等的負面詞句，至少在台灣是如此。
但對於我來說，「說話前後不一致」的行為，其實不足以讓我對一個政治人物形成評價，如果硬要我評價的話，我甚至很可能產生的是趨於正向的評價。那麼究竟為什麼呢？因為至少我能確定的是，這個人擁有能順應時代和民意的成長型思維，而非僵固型思維。
我無意把話題延伸至政治，因為我認為台灣人普遍都沒有優良的政治素養，也就是我們可以看見多數人僅僅是看了幾則新聞，平常一頁書也不翻，就誤以為自己是政治學教授，對於極其複雜的政策高談闊論，堅定地認為自己的想法才是至高無上的。因此，這邊僅僅是剛好有一個讓我印象深刻的，和政治有關的例子要跟你分享。
在我的教學生涯裡，有幾場講座課程，面向的是年紀較小的國中、國小生，其中有一場課程，是替某基金會舉辦的營隊進行授課，當時剛好處於韓姓政治人物在新聞上被大肆報導的階段，於是就有幾個國小生在課堂中，無預警地大喊「支持韓XX很丟臉」之類的話。
在我的觀念裡，政治是一個牽涉到複雜知識的學問，連多數成年人都無法以理性且正確的態度來對待政治，更遑論是那些是非觀念尚未形塑完善的孩子？所以很顯然的，孩子說出「支持韓XX很丟臉」這類的話，並不是經由合理論證而得來的結論，僅僅是因為被媒體長期洗腦所致。
面對這個現象，我當時因為感到十分震驚而發了一篇文〈當小孩也說韓粉腦袋有問題〉，希望大家可以重視孩子的媒體識讀教育，而我這裡想跟你分享的是，當時我身邊有一位不大熟的朋友，轉發了我撰寫的貼文，並在文章當中寫到：「我認同他的說法，雖然我一樣不欣賞韓XX。」看到他的論述，讓我對這個人瞬間產生了極高的評價，原因是他在進行個人的價值判斷之前，有經歷「釐清是非對錯」的過程。
如果用更生活化的方式來形容我這朋友，概念就像是一個健身的人在面對水煮餐一樣，他在吃之前，對於「吃什麼」先進行了是非篩選，知道好與壞之後才做出吃或不吃的抉擇，而不管他最後的決定是吃垃圾食物，還是選擇吃水煮餐，最起碼他都經過了一層思考，是經過自由意志所作出的理性決策，而非單純的情緒慫恿或被洗腦，這也是為什麼我對他產生極高的評價的原因。
如果換作是一個不明事理，不喜歡韓姓政治人物的人，你覺得他會怎麼評價？至少在台灣，我很肯定這樣的人轉發我的文章時，附上的備註會是「假中立」或是「藍狗」之類的，事實上還真的有人這麼做，只因為我呼籲家長能夠更加關注孩子的媒體識讀能力。
這件事情本身沒有不對，但多數人一旦持有了某種自己認可的觀點，就會不假思索地擁護到底。這就如同一些恐龍家長，在面對自己的兒女犯下滔天大罪時，還總是能理直氣壯地表示「我的孩子不會做這種事」，這些人的言語行為是同一個概念，多數時候是基於動物性，而非理性，是很原始甚至很拙劣的。
所以有一句話是這麼說的，「擁有第一等智慧的人， 是能夠同時持有兩個極其相反的觀點，還能夠正常行事的人。」因為他知道即便兩種觀點在一個角度上看來是衝突的，但在面對不同的具體情況時，總有辦法解釋為合理，只是我們不了解那些人的當前處境罷了。
就如同你說抽菸一定是不好的行為嗎？站在醫生的角度來看， 肯定是不好的沒錯，但倘若有一個人清楚知道抽菸有害人體健康，並且願意承擔這樣的風險，又就現階段而言， 抽菸對他來說的成本相對較低，能夠為他提供足夠的情緒價值，好讓他能更有效率地調適心態，去面對工作或緩解焦慮，那麼在我們眼中的陋習，也只是別人面對當下問題的解決方案罷了，只要是在不對他人造成負面影響的前提下，經由自由意志的抉擇，那麼就算不值得被肯定，也沒有理由去否定他。
說到這裡，就可以引出這個章節的標題了：「所謂的『矛盾』，大多是有智慧的表現」，當一個人能夠向他人展示自己的矛盾，前提是這個人必須學會思考、學會權衡利弊。而當一個人的行為，在時間的尺度拉長之後仍然表現出「矛盾」，這就意味著他和以前的想法不同，例如他以前很喜歡社交，現在卻討厭社交；他以前贊成廢除死刑，現在支持死刑；他以前反對同婚，現在接受同婚； 之所以會產生兩種對立想法的前提，仍然是思考，就這個的邏輯看來，你還會認為當一個人說法前後不一致，甚至是說法「前後矛盾」，是一種全然的愚蠢表現嗎？
用矛盾來檢視自己是否正在成長
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
我們想讓你知道的是
SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。