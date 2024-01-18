武敬凱《成人世界生存邏輯》：政治人物說法「前後矛盾」，是一種全然的愚蠢表現嗎？

文：武敬凱

所謂「矛盾」， 大多是有智慧的表現

一般人是如何評價政治人物說法前後不一的？

我們來做一個有趣的思想實驗，假設有一個政治人物在十年前的政見是廢核或廢死，你可以想像一個畫面， 每當他出現在電視節目上、公眾視野裡，總會不斷強調核能有多危險、死刑存在是多麼爭議，結果十年之後的某一天，當你一如往常地打開電視，看著這個熟悉的人，講著不熟悉的台詞：「我贊成核能、支持死刑」，那麼請問， 你會如何評價這位政治人物？

我這裡說的評價，不是要你對於死刑、核能等具有爭議的議題進行價值判斷，而是要你對他「說話前後不一致」的這個行為來進行評斷。不知道你是怎麼想的，但我敢保證，如果有一個政治人物出現了這種前後說法不一， 不管這裡指的「前後」是指間隔十年、二十年，甚至五十年，那麼網友對這個政治人物的評價，一定會類似於「前後矛盾」、「出爾反爾」等等的負面詞句，至少在台灣是如此。

但對於我來說，「說話前後不一致」的行為，其實不足以讓我對一個政治人物形成評價，如果硬要我評價的話，我甚至很可能產生的是趨於正向的評價。那麼究竟為什麼呢？因為至少我能確定的是，這個人擁有能順應時代和民意的成長型思維，而非僵固型思維。

我無意把話題延伸至政治，因為我認為台灣人普遍都沒有優良的政治素養，也就是我們可以看見多數人僅僅是看了幾則新聞，平常一頁書也不翻，就誤以為自己是政治學教授，對於極其複雜的政策高談闊論，堅定地認為自己的想法才是至高無上的。因此，這邊僅僅是剛好有一個讓我印象深刻的，和政治有關的例子要跟你分享。

在我的教學生涯裡，有幾場講座課程，面向的是年紀較小的國中、國小生，其中有一場課程，是替某基金會舉辦的營隊進行授課，當時剛好處於韓姓政治人物在新聞上被大肆報導的階段，於是就有幾個國小生在課堂中，無預警地大喊「支持韓XX很丟臉」之類的話。

在我的觀念裡，政治是一個牽涉到複雜知識的學問，連多數成年人都無法以理性且正確的態度來對待政治，更遑論是那些是非觀念尚未形塑完善的孩子？所以很顯然的，孩子說出「支持韓XX很丟臉」這類的話，並不是經由合理論證而得來的結論，僅僅是因為被媒體長期洗腦所致。

面對這個現象，我當時因為感到十分震驚而發了一篇文〈當小孩也說韓粉腦袋有問題〉，希望大家可以重視孩子的媒體識讀教育，而我這裡想跟你分享的是，當時我身邊有一位不大熟的朋友，轉發了我撰寫的貼文，並在文章當中寫到：「我認同他的說法，雖然我一樣不欣賞韓XX。」看到他的論述，讓我對這個人瞬間產生了極高的評價，原因是他在進行個人的價值判斷之前，有經歷「釐清是非對錯」的過程。

如果用更生活化的方式來形容我這朋友，概念就像是一個健身的人在面對水煮餐一樣，他在吃之前，對於「吃什麼」先進行了是非篩選，知道好與壞之後才做出吃或不吃的抉擇，而不管他最後的決定是吃垃圾食物，還是選擇吃水煮餐，最起碼他都經過了一層思考，是經過自由意志所作出的理性決策，而非單純的情緒慫恿或被洗腦，這也是為什麼我對他產生極高的評價的原因。

如果換作是一個不明事理，不喜歡韓姓政治人物的人，你覺得他會怎麼評價？至少在台灣，我很肯定這樣的人轉發我的文章時，附上的備註會是「假中立」或是「藍狗」之類的，事實上還真的有人這麼做，只因為我呼籲家長能夠更加關注孩子的媒體識讀能力。

這件事情本身沒有不對，但多數人一旦持有了某種自己認可的觀點，就會不假思索地擁護到底。這就如同一些恐龍家長，在面對自己的兒女犯下滔天大罪時，還總是能理直氣壯地表示「我的孩子不會做這種事」，這些人的言語行為是同一個概念，多數時候是基於動物性，而非理性，是很原始甚至很拙劣的。

所以有一句話是這麼說的，「擁有第一等智慧的人， 是能夠同時持有兩個極其相反的觀點，還能夠正常行事的人。」因為他知道即便兩種觀點在一個角度上看來是衝突的，但在面對不同的具體情況時，總有辦法解釋為合理，只是我們不了解那些人的當前處境罷了。

就如同你說抽菸一定是不好的行為嗎？站在醫生的角度來看， 肯定是不好的沒錯，但倘若有一個人清楚知道抽菸有害人體健康，並且願意承擔這樣的風險，又就現階段而言， 抽菸對他來說的成本相對較低，能夠為他提供足夠的情緒價值，好讓他能更有效率地調適心態，去面對工作或緩解焦慮，那麼在我們眼中的陋習，也只是別人面對當下問題的解決方案罷了，只要是在不對他人造成負面影響的前提下，經由自由意志的抉擇，那麼就算不值得被肯定，也沒有理由去否定他。

說到這裡，就可以引出這個章節的標題了：「所謂的『矛盾』，大多是有智慧的表現」，當一個人能夠向他人展示自己的矛盾，前提是這個人必須學會思考、學會權衡利弊。而當一個人的行為，在時間的尺度拉長之後仍然表現出「矛盾」，這就意味著他和以前的想法不同，例如他以前很喜歡社交，現在卻討厭社交；他以前贊成廢除死刑，現在支持死刑；他以前反對同婚，現在接受同婚； 之所以會產生兩種對立想法的前提，仍然是思考，就這個的邏輯看來，你還會認為當一個人說法前後不一致，甚至是說法「前後矛盾」，是一種全然的愚蠢表現嗎？

用矛盾來檢視自己是否正在成長