Netflix動畫《迷宮飯》：展現魔物料理的藝術與科學，一部讓人垂涎三尺的奇幻美食動畫

文：awwrated 曙目影劇

你是否曾經想過，如果你是一個冒險者，探索一個充滿危險與神秘的地下城，你會吃什麼？你會帶著足夠的糧食，還是冒險嘗試地下城中的魔物？如果你選擇後者，你會怎麼料理魔物？你會用什麼調味料？你會享受魔物的味道嗎？

這些問題可能聽起來很奇怪，但它們是《迷宮飯》這部動畫的靈感來源。

《迷宮飯》是一部改編自九井諒子的同名漫畫的動畫，於2024年1月在Netflix獨家播出。這部動畫講述了一群冒險者為了拯救被炎龍吞噬的同伴，而深入地下城的故事。在這個過程中，他們不僅要面對各種危險的魔物，還要靠著吃魔物來維持生存。他們的廚師是一個矮人，他對魔物料理有著豐富的知識和經驗，他能用各種創意的方法，將魔物變成美味的菜餚。

圖片來源：awwrated

《迷宮飯》的主角是萊歐斯，一個身穿鎧甲的人類戰士，他是一個對魔物有著強烈興趣的冒險者。主角的妹妹法琳是一個精通治療魔法的半精靈。隊伍中還有一個半身人的陷阱解除師奇爾查克，和一個半精靈的魔法師瑪露希爾。他們的目標是探索一個被稱為地下墓地的地下城，這個地下城是一個千年前滅亡的古老帝國的遺跡，裡面藏著許多寶物和秘密。

主角們冒險本來順利進行，直到他們遇到了一隻強大的炎龍。炎龍的火焰將他們的糧食和裝備都燒毀，並將法琳吞入腹中。法琳在被吞噬前，用傳送魔法將其他人送出地下城，希望他們能夠救她。萊歐斯等人失去了所有的財物，也失去了其他的隊友，但他們沒有放棄，他們決定再次進入地下城，拯救法琳。

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在這次的冒險中，他們遇到了一個矮人，他自稱是先西，他是一個專門研究魔物料理的廚師。他告訴他們，他們可以用地下城中的魔物來補充糧食，只要用適當的方法料理，魔物就可以變成美味的食物。他還說，吃魔物不僅可以解決飢餓的問題，還可以增強體力和抵抗力，甚至可以獲得魔物的能力。他說服了萊歐斯等人，讓他們加入了他的隊伍，一起開始了一場充滿奇幻與美食的冒險。

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《迷宮飯》的漫畫原作是由九井諒子創作的，以奇幻和搞笑的作品為主。她的作品有《龍的學校在山上》、《龍可愛的七個孩子》等。《迷宮飯》是她的第一部長篇作品，從2014年開始在《Harta》雜誌連載，到2023年完結，共出版了14卷單行本。這部漫畫獲得了許多讀者和評論家的好評，也獲得了《2015年度Comic Nathalie大賞第1位》、《2016年度這本漫畫真厲害！》…等漫畫大賞。

漫畫的風格是古典奇幻，但也融合了料理和喜劇的元素。漫畫中描繪了許多不同種類的魔物，並詳細介紹了它們的生態和特徵，以及如何將它們料理成各種菜餚。漫畫中的料理不僅有日本料理，還有中國料理、西方料理、印度料理等，展現了作者對於美食的廣泛知識和熱情。漫畫中的冒險者們在吃魔物的過程中，不僅要面對魔物的攻擊和陷阱的威脅，還要克服自己的恐懼和厭惡，甚至要面對道德和倫理的問題。漫畫中的故事和角色都充滿了趣味和魅力，讓讀者感受到作者的想像力和創造力。

《迷宮飯》的動畫導演是宮島善博，他是一個日本的動畫導演和分鏡師，曾經參與過《SSSS.GRIDMAN》、《電馭叛客2077》等作品的製作。他表示他對於《迷宮飯》的漫畫非常喜歡，並希望能夠將漫畫的魅力和精神忠實地呈現在動畫中。宮島善博提到他的挑戰是如何將漫畫中的細節和氛圍轉化為動畫的畫面和音效，讓動畫的觀眾能夠感受到漫畫的魅力和精神。

如果你是一個喜歡奇幻冒險和美食料理的人，那麼《迷宮飯》這部動畫一定會讓你大飽眼福和口福。你可以看到一個充滿魔法和魔物的地下城，以及一群有趣和勇敢的冒險者。你可以看到他們如何用各種創意的方法，將魔物變成美味的菜餚，並且享受魔物的味道和效果。你可以看到他們在冒險中，不僅要面對危險和挑戰，還要面對成長和變化。你可以看到他們的故事，不僅有趣和搞笑，還有深刻和感人。

冒險者們在吃魔物時，不僅要考慮魔物的味道和營養，還要考慮魔物的文化和意義。不同的魔物，可能代表著不同的信仰和傳說，也可能與不同的種族和國家有著聯繫。冒險者們在吃魔物時，不僅要尊重魔物的存在，還要尊重魔物的文化和歷史。這部動畫讓觀眾看到了一個多元而豐富的奇幻世界，也讓觀眾反思了食物與文化的關係。

你可以在Netflix上觀看《迷宮飯》這部動畫，並且享受這部動畫帶給你的樂趣和感動。是一部值得你關注和推薦的動畫，也歡迎到awwrated寫下你對於這部動畫的評論和看法、或是簡單給出評分也行喔！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：你敢吃魔物嗎？Netflix 最新上架動畫《迷宮飯》一部讓你垂涎三尺的奇幻美食動畫~ 展現魔物料理的藝術與科學！

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航