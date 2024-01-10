Netflix動畫《迷宮飯》：展現魔物料理的藝術與科學，一部讓人垂涎三尺的奇幻美食動畫
我們想讓你知道的是
冒險者們在吃魔物時，不僅要考慮魔物的味道和營養，還要考慮魔物的文化和意義。不同的魔物，可能代表著不同的信仰和傳說，也可能與不同的種族和國家有著聯繫。冒險者們在吃魔物時，不僅要尊重魔物的存在，還要尊重魔物的文化和歷史。這部動畫讓觀眾看到了一個多元而豐富的奇幻世界，也讓觀眾反思了食物與文化的關係。
迷宮飯 | 評價 8.4/10 | awwrated
你是否曾經想過，如果你是一個冒險者，探索一個充滿危險與神秘的地下城，你會吃什麼？你會帶著足夠的糧食，還是冒險嘗試地下城中的魔物？如果你選擇後者，你會怎麼料理魔物？你會用什麼調味料？你會享受魔物的味道嗎？
這些問題可能聽起來很奇怪，但它們是《迷宮飯》這部動畫的靈感來源。
《迷宮飯》是一部改編自九井諒子的同名漫畫的動畫，於2024年1月在Netflix獨家播出。這部動畫講述了一群冒險者為了拯救被炎龍吞噬的同伴，而深入地下城的故事。在這個過程中，他們不僅要面對各種危險的魔物，還要靠著吃魔物來維持生存。他們的廚師是一個矮人，他對魔物料理有著豐富的知識和經驗，他能用各種創意的方法，將魔物變成美味的菜餚。
《迷宮飯》的主角是萊歐斯，一個身穿鎧甲的人類戰士，他是一個對魔物有著強烈興趣的冒險者。主角的妹妹法琳是一個精通治療魔法的半精靈。隊伍中還有一個半身人的陷阱解除師奇爾查克，和一個半精靈的魔法師瑪露希爾。他們的目標是探索一個被稱為地下墓地的地下城，這個地下城是一個千年前滅亡的古老帝國的遺跡，裡面藏著許多寶物和秘密。
主角們冒險本來順利進行，直到他們遇到了一隻強大的炎龍。炎龍的火焰將他們的糧食和裝備都燒毀，並將法琳吞入腹中。法琳在被吞噬前，用傳送魔法將其他人送出地下城，希望他們能夠救她。萊歐斯等人失去了所有的財物，也失去了其他的隊友，但他們沒有放棄，他們決定再次進入地下城，拯救法琳。
在這次的冒險中，他們遇到了一個矮人，他自稱是先西，他是一個專門研究魔物料理的廚師。他告訴他們，他們可以用地下城中的魔物來補充糧食，只要用適當的方法料理，魔物就可以變成美味的食物。他還說，吃魔物不僅可以解決飢餓的問題，還可以增強體力和抵抗力，甚至可以獲得魔物的能力。他說服了萊歐斯等人，讓他們加入了他的隊伍，一起開始了一場充滿奇幻與美食的冒險。
《迷宮飯》的漫畫原作是由九井諒子創作的，以奇幻和搞笑的作品為主。她的作品有《龍的學校在山上》、《龍可愛的七個孩子》等。《迷宮飯》是她的第一部長篇作品，從2014年開始在《Harta》雜誌連載，到2023年完結，共出版了14卷單行本。這部漫畫獲得了許多讀者和評論家的好評，也獲得了《2015年度Comic Nathalie大賞第1位》、《2016年度這本漫畫真厲害！》…等漫畫大賞。
漫畫的風格是古典奇幻，但也融合了料理和喜劇的元素。漫畫中描繪了許多不同種類的魔物，並詳細介紹了它們的生態和特徵，以及如何將它們料理成各種菜餚。漫畫中的料理不僅有日本料理，還有中國料理、西方料理、印度料理等，展現了作者對於美食的廣泛知識和熱情。漫畫中的冒險者們在吃魔物的過程中，不僅要面對魔物的攻擊和陷阱的威脅，還要克服自己的恐懼和厭惡，甚至要面對道德和倫理的問題。漫畫中的故事和角色都充滿了趣味和魅力，讓讀者感受到作者的想像力和創造力。
《迷宮飯》的動畫導演是宮島善博，他是一個日本的動畫導演和分鏡師，曾經參與過《SSSS.GRIDMAN》、《電馭叛客2077》等作品的製作。他表示他對於《迷宮飯》的漫畫非常喜歡，並希望能夠將漫畫的魅力和精神忠實地呈現在動畫中。宮島善博提到他的挑戰是如何將漫畫中的細節和氛圍轉化為動畫的畫面和音效，讓動畫的觀眾能夠感受到漫畫的魅力和精神。
如果你是一個喜歡奇幻冒險和美食料理的人，那麼《迷宮飯》這部動畫一定會讓你大飽眼福和口福。你可以看到一個充滿魔法和魔物的地下城，以及一群有趣和勇敢的冒險者。你可以看到他們如何用各種創意的方法，將魔物變成美味的菜餚，並且享受魔物的味道和效果。你可以看到他們在冒險中，不僅要面對危險和挑戰，還要面對成長和變化。你可以看到他們的故事，不僅有趣和搞笑，還有深刻和感人。
冒險者們在吃魔物時，不僅要考慮魔物的味道和營養，還要考慮魔物的文化和意義。不同的魔物，可能代表著不同的信仰和傳說，也可能與不同的種族和國家有著聯繫。冒險者們在吃魔物時，不僅要尊重魔物的存在，還要尊重魔物的文化和歷史。這部動畫讓觀眾看到了一個多元而豐富的奇幻世界，也讓觀眾反思了食物與文化的關係。
你可以在Netflix上觀看《迷宮飯》這部動畫，並且享受這部動畫帶給你的樂趣和感動。是一部值得你關注和推薦的動畫，也歡迎到awwrated寫下你對於這部動畫的評論和看法、或是簡單給出評分也行喔！
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：你敢吃魔物嗎？Netflix 最新上架動畫《迷宮飯》一部讓你垂涎三尺的奇幻美食動畫~ 展現魔物料理的藝術與科學！
延伸閱讀
- 《葬送的芙莉蓮》：收穫來自於失去，這也剛好是哀悼的核心
- 【新番最前線】《16bit的感動》：無論世界線如何變動，那些美少女依舊是永恆不滅的存在
- 【新番最前線】《藥師少女的獨語》：「中華風」輕推理劇，藥師小侍女的後宮偵探見聞錄
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航
Tags：
尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
我們想讓你知道的是
自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
你也想成為永豐DAWHO的VVIP，入席明年別具特色的DAWHO之夜、享受DAWHO VVIP的尊爵待遇、接收第一手的經濟發展洞察資訊嗎？就像周冠男教授所說，投資理財永遠不嫌晚，現在就成為永豐DAWHO並下載永豐DAWHO APP，隨時隨地聰明掌握自己的財務狀況，開始你的投資理財之路吧。
立即了解永豐DAWHO
*以上內容僅供參考，投資人應審慎評估，保持獨立判斷並自負風險。
*信用卡注意事項：
銀行客服24小時服務專線：(02)2505-9999、0203-08989
信用卡客服24小時服務專線：(02)2528-7776、0800-058-888(限市話)
循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢