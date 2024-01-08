【東南亞週報】泰中3月起永久相互免簽｜反對黨疑組織倒閣行動｜緬逾9千囚犯獲特赦

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第256期，為讀者挑選2023年12月30日至2024年1月5日期間，有關緬甸、菲律賓、泰國、新加坡、馬來西亞與越南的六則東協區域大事。

緬甸｜適逢緬獨立日 逾9千囚犯獲特赦

據緬甸官媒1月4日報導，緬甸軍政府配合國家獨立日，特赦9652名囚犯，其中包括114名外籍人士。軍政府在一份簡短聲明中表示，為維護與他國的關係及出於人道主義考量，將赦免114名外籍囚犯，他們將被驅逐出境。

緬軍政府控制的國家管理委員會在另一份聲明中指出，特赦囚犯是紀念國家獨立76週年的活動之一。不過，聲明並未提及獲釋囚犯是否包括反軍政府人士或政治犯。

緬甸以往獨立日都會在首都奈比多舉行遊行慶祝活動，軍政府領袖敏昂萊也會出席並發表演說。不過，自軍政府和少數民族地方武裝組織去年10月爆發嚴重武裝衝突後，緬國內緊張情勢愈演愈烈，以致今年的慶祝活動大幅減少，敏昂萊也缺席慶祝活動。

緬甸國家獨立日1月4日前一日，還發生緬甸砲彈落入中國雲南邊城一事，該事件導致5人受傷，更引發中國強烈不滿。中國外交部發言人汪文斌4日在記者會上對此表示，中方高度關注緬北衝突態勢，對武裝衝突造成中方人員傷亡表示強烈不滿，並指出，中方已向緬有關當局提出嚴正交涉。

Photo Credit:Gettyimages 在閱兵儀式上巡視的緬甸軍方領導人敏昂萊。

菲律賓｜南海衝突升溫 菲美再次進行聯合巡邏

面對菲律賓與中國在南海地區的衝突日益升溫，菲律賓和美國宣布於本週在南海地區進行聯合海上巡邏與演習。

菲律賓與美國宣布於1月3日至4日在南海地區進行聯合海上巡邏與演習。菲律賓和美國2023年11月曾進行為期三天的聯合演習，為菲律賓7年來再次與美國攜手。面對近期菲律賓與中國在南海地區日益頻繁的衝突，距離上次不到2個月，菲美再次進行聯合演習。

此次演習，菲律賓出動四艘艦艇、兩架軍用直升機；美國則有一艘航母和部分巡洋艦、驅逐艦編隊參與。菲國參謀總長布勞納（Romeo Brawner）指出，聯合巡邏象徵馬尼拉與華盛頓同盟的重大進步，同盟比以往任何時候都更加強大。中國解放軍南部戰區則宣布在3日至4日在南海進行巡航。

近期菲律賓與中國在南海主權議題的摩擦日趨嚴重，中國外交部長王毅12月時曾致電菲國外長馬納羅（Enrique A. Manalo），對菲發出強烈警告。菲律賓軍方發言人阿吉拉爾（Medel Aguilar）在媒體上強硬回覆，菲國沒有在南海挑起衝突，所有違規行為是中國所為。他更在12月28日指出，政府研擬在第二托馬斯礁（Second Thomas Shoal；菲稱Ayungin Shoal；中稱仁愛礁）建造永久性建築的可能。中國外交部發言人毛寧則指出菲國行為於法無據，譴責菲國一再背棄承諾與挑釁、侵害中國主權。

Photo Credit: GettyImages 南海上的菲律賓漁民與中國海岸警衛隊。

泰國｜泰中3月起永久免簽

泰國與中國已簽署雙邊協議，自2024年3月起，雙方互相提供永久免簽的待遇。此消息由泰國總理賽塔於1月2日宣布，並稱此為泰中關係重要里程碑。

事實上，泰國早在2023年9月起提供中國遊客免簽待遇，以此吸引更多中國遊客前來泰國，使泰國觀光業快速發展。該免簽待遇原定截止於2024年2月，然在此雙邊協議下，泰國將在2024年2月無限期延續此免簽政策。

泰國推出此政策時，正面臨觀光人次逐漸下滑的趨勢，因此以免簽政策加強觀光業的競爭力。免簽政策於2023年9月推出時，具有顯著的效果，僅是推出該政策首二日，便有高達2萬2000名中國旅客到泰國觀光，高達350萬名中國旅客於2023年前往泰國觀光。該免簽政策公布後的半小時內，一個中國旅行社網站搜尋泰國的次數，相比前一日增加了158%。

中國旅客為泰國第二大國際旅客，但在2023年的觀光人次並未達到泰國原定目標。泰國政府原預計將迎接400萬名中國旅客，恐因疫後復甦及中國經濟緩慢造成人次尚未達標。相較於2019年的數據，當年有1100萬名中國旅客到泰國觀光，其差距仍非常顯著。

泰國觀光局展望未來，為2024年設定新目標，希望能吸引至少820萬名中國旅客到泰國觀光。此目標及免簽政策的推行，凸顯泰國對觀光業的重視，以及中國旅客對該產業發展的重要性。

（總理賽塔公布泰中永久免簽。）

新加坡｜網路指星資金介入印尼選舉 內政部：將對涉事者實施嚴厲措施

新加坡內政部（MHA）1月4日針對近日網上有關新加坡干涉外國選舉的指控發出新聞稿強調，星國堅決明確反對他國政治輸入，並將對任何相關人士和團體採取嚴厲行動。

據海峽時報報導，印尼肅貪委員會（Corruption Eradication Commission）前主席亞伯拉罕（Abraham Samad）於2023年11月26日，在 YouTube發布他與商人兼地緣政治分析師普拉桑奧（Mardigu Wowiek Prasantyo）一則長達53分鐘的影片。影片中，他們談論不同的外國勢力如何爭奪在印尼的政治影響力，並將新加坡列為涉嫌操縱印尼2024大選的國家之一。不過，他們並透露涉嫌操縱選舉者的資訊。

星國內政部新聞稿指出，星國內政部注意到近來有網上流言指新加坡可能存在為支持印尼2月14日總統選舉特定候選人而設的資金，強調到訪星國，以及在新加坡工作或生活的人，都不應在新加坡推動任何海外政治議程，包括進行政治宣傳或籌款，「我們將對任何涉及相關活動的個人或團體採取行動，包括取消他們在星的居留資格」。

Photo Credit: GettyImages 印尼選民的投票檔案照。

馬來西亞｜反對黨疑組織倒閣行動