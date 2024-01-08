【東南亞週報】泰中3月起永久相互免簽｜反對黨疑組織倒閣行動｜緬逾9千囚犯獲特赦
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泰國與中國已簽署雙邊協議，自2024年3月起，雙方互相提供永久免簽的待遇。此消息由泰國總理賽塔於1月2日宣布，並稱此為泰中關係重要里程碑。泰國推出此政策時，正面臨觀光人次逐漸下滑的趨勢，因此以免簽政策加強觀光業的競爭力。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第256期，為讀者挑選2023年12月30日至2024年1月5日期間，有關緬甸、菲律賓、泰國、新加坡、馬來西亞與越南的六則東協區域大事。
緬甸｜適逢緬獨立日 逾9千囚犯獲特赦
據緬甸官媒1月4日報導，緬甸軍政府配合國家獨立日，特赦9652名囚犯，其中包括114名外籍人士。軍政府在一份簡短聲明中表示，為維護與他國的關係及出於人道主義考量，將赦免114名外籍囚犯，他們將被驅逐出境。
緬軍政府控制的國家管理委員會在另一份聲明中指出，特赦囚犯是紀念國家獨立76週年的活動之一。不過，聲明並未提及獲釋囚犯是否包括反軍政府人士或政治犯。
緬甸以往獨立日都會在首都奈比多舉行遊行慶祝活動，軍政府領袖敏昂萊也會出席並發表演說。不過，自軍政府和少數民族地方武裝組織去年10月爆發嚴重武裝衝突後，緬國內緊張情勢愈演愈烈，以致今年的慶祝活動大幅減少，敏昂萊也缺席慶祝活動。
緬甸國家獨立日1月4日前一日，還發生緬甸砲彈落入中國雲南邊城一事，該事件導致5人受傷，更引發中國強烈不滿。中國外交部發言人汪文斌4日在記者會上對此表示，中方高度關注緬北衝突態勢，對武裝衝突造成中方人員傷亡表示強烈不滿，並指出，中方已向緬有關當局提出嚴正交涉。
菲律賓｜南海衝突升溫 菲美再次進行聯合巡邏
面對菲律賓與中國在南海地區的衝突日益升溫，菲律賓和美國宣布於本週在南海地區進行聯合海上巡邏與演習。
菲律賓與美國宣布於1月3日至4日在南海地區進行聯合海上巡邏與演習。菲律賓和美國2023年11月曾進行為期三天的聯合演習，為菲律賓7年來再次與美國攜手。面對近期菲律賓與中國在南海地區日益頻繁的衝突，距離上次不到2個月，菲美再次進行聯合演習。
此次演習，菲律賓出動四艘艦艇、兩架軍用直升機；美國則有一艘航母和部分巡洋艦、驅逐艦編隊參與。菲國參謀總長布勞納（Romeo Brawner）指出，聯合巡邏象徵馬尼拉與華盛頓同盟的重大進步，同盟比以往任何時候都更加強大。中國解放軍南部戰區則宣布在3日至4日在南海進行巡航。
近期菲律賓與中國在南海主權議題的摩擦日趨嚴重，中國外交部長王毅12月時曾致電菲國外長馬納羅（Enrique A. Manalo），對菲發出強烈警告。菲律賓軍方發言人阿吉拉爾（Medel Aguilar）在媒體上強硬回覆，菲國沒有在南海挑起衝突，所有違規行為是中國所為。他更在12月28日指出，政府研擬在第二托馬斯礁（Second Thomas Shoal；菲稱Ayungin Shoal；中稱仁愛礁）建造永久性建築的可能。中國外交部發言人毛寧則指出菲國行為於法無據，譴責菲國一再背棄承諾與挑釁、侵害中國主權。
泰國｜泰中3月起永久免簽
泰國與中國已簽署雙邊協議，自2024年3月起，雙方互相提供永久免簽的待遇。此消息由泰國總理賽塔於1月2日宣布，並稱此為泰中關係重要里程碑。
事實上，泰國早在2023年9月起提供中國遊客免簽待遇，以此吸引更多中國遊客前來泰國，使泰國觀光業快速發展。該免簽待遇原定截止於2024年2月，然在此雙邊協議下，泰國將在2024年2月無限期延續此免簽政策。
泰國推出此政策時，正面臨觀光人次逐漸下滑的趨勢，因此以免簽政策加強觀光業的競爭力。免簽政策於2023年9月推出時，具有顯著的效果，僅是推出該政策首二日，便有高達2萬2000名中國旅客到泰國觀光，高達350萬名中國旅客於2023年前往泰國觀光。該免簽政策公布後的半小時內，一個中國旅行社網站搜尋泰國的次數，相比前一日增加了158%。
中國旅客為泰國第二大國際旅客，但在2023年的觀光人次並未達到泰國原定目標。泰國政府原預計將迎接400萬名中國旅客，恐因疫後復甦及中國經濟緩慢造成人次尚未達標。相較於2019年的數據，當年有1100萬名中國旅客到泰國觀光，其差距仍非常顯著。
泰國觀光局展望未來，為2024年設定新目標，希望能吸引至少820萬名中國旅客到泰國觀光。此目標及免簽政策的推行，凸顯泰國對觀光業的重視，以及中國旅客對該產業發展的重要性。
（總理賽塔公布泰中永久免簽。）
新加坡｜網路指星資金介入印尼選舉 內政部：將對涉事者實施嚴厲措施
新加坡內政部（MHA）1月4日針對近日網上有關新加坡干涉外國選舉的指控發出新聞稿強調，星國堅決明確反對他國政治輸入，並將對任何相關人士和團體採取嚴厲行動。
據海峽時報報導，印尼肅貪委員會（Corruption Eradication Commission）前主席亞伯拉罕（Abraham Samad）於2023年11月26日，在 YouTube發布他與商人兼地緣政治分析師普拉桑奧（Mardigu Wowiek Prasantyo）一則長達53分鐘的影片。影片中，他們談論不同的外國勢力如何爭奪在印尼的政治影響力，並將新加坡列為涉嫌操縱印尼2024大選的國家之一。不過，他們並透露涉嫌操縱選舉者的資訊。
星國內政部新聞稿指出，星國內政部注意到近來有網上流言指新加坡可能存在為支持印尼2月14日總統選舉特定候選人而設的資金，強調到訪星國，以及在新加坡工作或生活的人，都不應在新加坡推動任何海外政治議程，包括進行政治宣傳或籌款，「我們將對任何涉及相關活動的個人或團體採取行動，包括取消他們在星的居留資格」。
馬來西亞｜反對黨疑組織倒閣行動
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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