短程廉航為節省燃料與維修成本捨棄「可躺式座椅」，也降低旅客起衝突的風險

文：賴明君

飛機起飛一定時間後，安全指示燈將會熄滅，這代表著乘客可以解開安全帶、起身前往廁所，或是調整座椅傾斜角度，為自己創造更舒適的飛行體驗。不過許多飛短程航線的飛機，已經不再配有這種可調整傾斜角度的可躺式座椅，取而代之的是完全直立，或是固定傾角的座椅。除了減少成本以外，避免乘客因調整座椅而與前後座起衝突也是考量要點之一。

可躺式座椅的成本與風險

可躺式座椅雖然可以讓搭乘飛機的乘客坐得更為舒適，但對航空公司而言，卻有不少乘客看不見的成本存在。根據《CNN》的報導，可躺式座椅的其中一項成本，便是機械維護的成本。飛機座椅之所以可以調整傾斜角度，是因為坐墊下方多了一個連接扶手上控制扭的樞軸，以及使座椅恢復直立的氣缸（pneumatic canister）。

對航空公司來說，不論是正常使用下的磨損，抑或是乘客粗暴使用所造成的破壞，樞軸與氣缸的維護都需要一筆費用。另一方面，現今大多數輕型飛機座椅的重量是每張座椅7至10公斤，以航空公司的角度來看，除去樞軸與氣缸，採用無法調整傾斜角度的座椅，能夠一定程度地減輕機身重量，進而減少燃料成本。

第三項航空公司期望避免的，就是乘客間發生衝突的可能性。飛機上前後座乘客因為調整座椅傾角，而發生不愉快的事件可說是時有所聞，對坐前座的乘客來說，調整座椅、往後躺是讓旅程更舒適的方式，也是可躺式座椅賦予乘客的權利。但對坐後面的乘客來說，突然靠近的前座椅背，不僅使原本就不大的空間變得更小，有時甚至會造成餐點被打翻、筆電遭擠壓，或是膝蓋被重擊的意外發生，而這些都是航空公司希望能夠避免的。

廉價航空減少可躺式座椅

樞軸與氣缸的維護與重量成本，以及乘客間發生衝突的可能性，等等因素都是航空公司將可躺式座椅替換成直立式座椅，以及固定傾角座椅的原因。根據英國《太陽報》（The Sun）的報導，許多飛短程航線的廉價航空公司，已經捨棄了可躺式座椅。

歐洲廉航瑞安航空（Ryanair）早在2004年便做出此決定，將可以調整傾斜角度的座椅，替換為直立式座椅。由於瑞安航空的航班通常都是不過夜的短程航班，且對選擇搭乘此航空的旅客而言，低廉的價格與多樣的飛行航點，通常才是考量的重點，因此座椅傾角是否能夠營造舒適的睡眠環境，並不是瑞安航空公司關注的重點。