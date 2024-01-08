專家分析：紅海危機源於英國綏靖政策的失敗與短視
我們想讓你知道的是
2018年，在英國主導下，國際社會對沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及葉門政府施加強大外交壓力，要求他們暫停對「青年運動」的軍事行動，儘管當時一系列行動幾乎要把「青年運動」逐出葉門西岸。如今，葉門西岸是「青年運動」向行經紅海各國船舶發動攻擊的根據地。
（中央社）葉門叛軍「青年運動」（Houthis）在紅海對商船發動攻擊，衝擊國際安全與貿易。專家分析，國際社會以往對葉門政府施壓，要求以非軍事手段解決衝突，綏靖政策讓「青年運動」得以鞏固與發展勢力，是當前危機遠因。
伊斯蘭軍事組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日自其控制的巴勒斯坦加薩（Gaza）地區突襲以色列，以色列8日正式向哈瑪斯宣戰。「青年運動」10月中旬起向行經紅海一帶的船艦發動攻擊，宣稱其目標僅為與以色列有關的船艦。
不過，根據美國國防部本月4日發布的資訊，去年11月中旬以來，「青年運動」對紅海商船總計發動25起攻擊，美方評估與這些商船直接相關的國家高達55個，無論是考量船旗國、海運貨物來源和目的地，或是船員國籍。全球近15％海運貿易途經紅海。
美、英、日等12個國家3日發布相當於「最後警告」的聯合聲明，提到「青年運動」使用的武器包括無人機、飛彈、小船，且首度動用反艦彈道飛彈。新加坡和韓國7日也加入聯合聲明行列。
曾參與2010年代初「阿拉伯之春」（Arab Spring）政治抗爭運動以及2013至2014年葉門全國對話會議、目前擔任國際維權組織Reprieve高階顧問的葉門專家夏班（Baraa Shaiban）之前在英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）官網發表評論，分析當前紅海危機根源。
夏班指出，這是自葉門內戰於2014年爆發至今以來，「青年運動」首度積極涉入以色列與巴勒斯坦的衝突。對紅海船舶的攻擊符合「青年運動」與伊朗當局利益，同時透露國際社會輕忽葉門內戰的長期效應。
去年9月下旬，「青年運動」在葉門首都沙那（Sanaa）舉行大規模閱兵，展示無人機、彈道飛彈、巡弋飛彈及其他長程打擊武器。閱兵典禮上，擴音器大聲讚揚葉門鬥士反抗沙烏地阿拉伯的「侵略」，裝甲車則展示「美國必亡、以色列必亡」等標語。
同時，「青年運動」持續與沙烏地阿拉伯協商。就在閱兵前不到3天，「青年運動」剛在沙國完成一輪長達5天的談判。9年內戰看似離落幕迎向和平更近一步。
受伊朗支持的「青年運動」在內戰期間成功將受國際承認的葉門政府逐出沙那，並控制有荷台達（Hodeidah）、薩利弗港（Salif）等重要紅海港口的葉門西岸。沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國於2015年介入內戰、試圖恢復葉門政府的全面治理，隨後並在聯合國支持下，與「青年運動」展開協商。
最近的談判聚焦全面開放「青年運動」控制的海港及沙那機場、公務人員薪資給付、重建工作、沙烏地主導的外國軍隊撤出時間表等議題。在此之前，2022年4月，交戰各方進入「停火」階段。
不過，夏班指出，「青年運動」試圖藉由去年9月的大規模閱兵轉移日益升高的公眾壓力：公眾要求「青年運動」落實人道責任。
夏班分析，2022年起，「青年運動」在財務上受益於沙烏地鬆綁對各國航班和商船前往葉門機場及港口的限制，沙烏地也對葉門提供人道協助。儘管如此，自2016年中至今，在「青年運動」控制的區域，公部門人員遲未正常受薪。加薩情勢升高給「青年運動」一個轉移公眾注意力的好機會。
另一方面，區域內各國輿論對伊朗未「力挺」巴勒斯坦有不少批評，這也給伊朗當局壓力。哈瑪斯領袖多次表明，他們期待伊朗能「做更多」。「青年運動」對紅海船舶的攻擊恰好給伊朗一個「挽回顏面」的機會、展現對盟友的支持。夏班指出，伊朗向「青年運動」供應長程打擊武器。
夏班提到，2018年，在英國主導下，國際社會對沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及葉門政府施加強大外交壓力，要求他們暫停對「青年運動」的軍事行動，儘管當時一系列行動幾乎要把「青年運動」逐出葉門西岸。如今，葉門西岸是「青年運動」向行經紅海各國船舶發動攻擊的根據地。
時任聯合國特使、英國外交官葛瑞菲斯（Martin Griffiths）警告，若以軍事手段自「青年運動」手中奪回荷台達海港等戰略要地，可能讓情勢升高、破壞聯合國的人道任務。
聯合國媒體簡報紀錄顯示，葛瑞菲斯當時主張，軍事行動升級將衝擊他試圖恢復交戰各方政治協商的工作。葛瑞菲斯強調「軍事手段無法解決衝突」，呼籲各方克制、「給和平一個機會」。
夏班分析，「青年運動」當時採權宜之計，對聯合國的立場表示肯定，卻遲不落實相關協議。此外，儘管「青年運動」明顯持續在葉門西岸強化、鞏固自身實力並自伊朗方面取得武器，英國仍施壓葉門政府勿對「青年運動」採取軍事行動。
夏班指出，無論是衝突另一方止戰、或是獲容許自荷台達等港口收益獲利，都未能鼓勵「青年運動」改變好戰立場。綏靖政策終導致反效果，如今承擔後果的則是國際社會。
新聞來源
延伸閱讀
- 中國「反美至上」卻逐漸丟失該有的機會，只能在「紅海危機」當個旁觀者
- 馬士基船舶遇襲暫停通過曼德海峽48小時，美擊沉葉門叛軍3艘船，伊朗軍艦傳已進入紅海
- 葉門叛軍為何在紅海攻擊貨船？ 歐亞航運要大亂？6個QA看「蘇伊士運河」危機
- 歷時9年葉門內戰結束有譜，沙烏地阿拉伯與青年運動達成停火協議
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
“紅海危機”的相關議題
- 2024-01-08 專家分析：紅海危機源於英國綏靖政策的失敗與短視
- 2024-01-02 馬士基船舶遇襲暫停通過曼德海峽48小時，美擊沉葉門叛軍3艘船，伊朗軍艦傳已進入紅海
- 2023-12-27 紅海情勢持續不穩，葉門叛軍稱攻擊商船與以色列，美擊落無人機飛彈
Tags：
擁抱AI，創新未來：立即報名微軟「AI領航者探索週」，開創雲端、數據與資安的致勝佈局視野！
我們想讓你知道的是
台灣微軟攜手科技報橘舉辦「AI領航者探索週」線上講座，邀請各界決策者、工作者加入，共同參與新世代的企業生產力革命，實現屬於AI時代的商業價值。
隨著科技更迭，近幾年人工智慧（AI）技術突飛猛進。尤其生成式AI問世後，許多深度學習、機器學習、生成式AI等技術開始與軟體平台整合，各式各樣的智慧應用解決方案因應而生。
因此，企業也在商模創新、營運效率、生產力提升、客戶服務等發展面向中，獲得更多的成長空間。若仔細觀察近年的產業動態，我們不難發現，AI已經從幾年前的熱門話題，變成企業必然面臨的實務課題。如今「該如何擁抱AI，才能為組織創造更多的價值與競爭力？」已經成為多數企業決策者最關切的問題。
台灣微軟攜手科技報橘舉辦「AI領航者探索週」，並特別邀請8位產業實戰經驗豐富的講者，帶領參與者從企業基礎設施、工作模式建構、新世代客戶體驗，以及資安防護等角度，幫助使用者事半功倍，實現屬於AI時代的商業價值。
趨勢洞察、基礎架構上雲、導入智慧應用，AI時代關鍵Knowhow一次掌握
本次活動聚焦企業導入AI的五大重點議題，透過線上的方式帶大家重溫包括「如何運用AI實踐商業價值」、「企業採用AI前的必備基礎」、「運用AI重塑工作模式」、「以AI打造客戶服務新體驗」、「讓AI成為資安防禦的堅實後盾」等內容精華。
微軟邀請到國際級的技術專家，帶領參與者從最基礎的趨勢解讀、導入實務、架構上雲開始，一步步了解新時代的AI創新之道，並給予實務建議及引導，幫助企業解決導入AI初期可能遭遇的問題。接著，再由多位資深解決方案經理，深入介紹「Microsoft Copilot」的各項應用，帶領會眾認識AI工具創造的全新工作模式，運用AI工具提升工作者的生產力，並透過AI平台提升整體團隊工作效率，達到優化企業營運效率、完善客戶體驗旅程，以及透過保護企業的數位資產，達到提升組織韌性的效果。
AI帶來的生產力革命已是現在進行式，趁AI時代華麗揭幕前搶先做好準備，擁抱AI工具、提高企業生產力，絕對是值得所有工作者與企業深入探索的優先課題。而且更方便的是，本次講座活動採「線上方式」進行，企業不只能夠根據需要選擇感興趣的議程主題，還可以免去遠赴會議的交通時間，運用空閒時間完成吸收，如此難得的機會千萬不能錯過！
微軟「AI 領航者探索週」 活動詳細資訊
活動地點：線上報名、參與。
立即報名：點此填寫資料後即可完成報名。