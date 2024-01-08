專家分析：紅海危機源於英國綏靖政策的失敗與短視

（中央社）葉門叛軍「青年運動」（Houthis）在紅海對商船發動攻擊，衝擊國際安全與貿易。專家分析，國際社會以往對葉門政府施壓，要求以非軍事手段解決衝突，綏靖政策讓「青年運動」得以鞏固與發展勢力，是當前危機遠因。

伊斯蘭軍事組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日自其控制的巴勒斯坦加薩（Gaza）地區突襲以色列，以色列8日正式向哈瑪斯宣戰。「青年運動」10月中旬起向行經紅海一帶的船艦發動攻擊，宣稱其目標僅為與以色列有關的船艦。

不過，根據美國國防部本月4日發布的資訊，去年11月中旬以來，「青年運動」對紅海商船總計發動25起攻擊，美方評估與這些商船直接相關的國家高達55個，無論是考量船旗國、海運貨物來源和目的地，或是船員國籍。全球近15％海運貿易途經紅海。

美、英、日等12個國家3日發布相當於「最後警告」的聯合聲明，提到「青年運動」使用的武器包括無人機、飛彈、小船，且首度動用反艦彈道飛彈。新加坡和韓國7日也加入聯合聲明行列。

曾參與2010年代初「阿拉伯之春」（Arab Spring）政治抗爭運動以及2013至2014年葉門全國對話會議、目前擔任國際維權組織Reprieve高階顧問的葉門專家夏班（Baraa Shaiban）之前在英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）官網發表評論，分析當前紅海危機根源。

夏班指出，這是自葉門內戰於2014年爆發至今以來，「青年運動」首度積極涉入以色列與巴勒斯坦的衝突。對紅海船舶的攻擊符合「青年運動」與伊朗當局利益，同時透露國際社會輕忽葉門內戰的長期效應。

去年9月下旬，「青年運動」在葉門首都沙那（Sanaa）舉行大規模閱兵，展示無人機、彈道飛彈、巡弋飛彈及其他長程打擊武器。閱兵典禮上，擴音器大聲讚揚葉門鬥士反抗沙烏地阿拉伯的「侵略」，裝甲車則展示「美國必亡、以色列必亡」等標語。

同時，「青年運動」持續與沙烏地阿拉伯協商。就在閱兵前不到3天，「青年運動」剛在沙國完成一輪長達5天的談判。9年內戰看似離落幕迎向和平更近一步。

受伊朗支持的「青年運動」在內戰期間成功將受國際承認的葉門政府逐出沙那，並控制有荷台達（Hodeidah）、薩利弗港（Salif）等重要紅海港口的葉門西岸。沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國於2015年介入內戰、試圖恢復葉門政府的全面治理，隨後並在聯合國支持下，與「青年運動」展開協商。

最近的談判聚焦全面開放「青年運動」控制的海港及沙那機場、公務人員薪資給付、重建工作、沙烏地主導的外國軍隊撤出時間表等議題。在此之前，2022年4月，交戰各方進入「停火」階段。

不過，夏班指出，「青年運動」試圖藉由去年9月的大規模閱兵轉移日益升高的公眾壓力：公眾要求「青年運動」落實人道責任。

夏班分析，2022年起，「青年運動」在財務上受益於沙烏地鬆綁對各國航班和商船前往葉門機場及港口的限制，沙烏地也對葉門提供人道協助。儘管如此，自2016年中至今，在「青年運動」控制的區域，公部門人員遲未正常受薪。加薩情勢升高給「青年運動」一個轉移公眾注意力的好機會。

另一方面，區域內各國輿論對伊朗未「力挺」巴勒斯坦有不少批評，這也給伊朗當局壓力。哈瑪斯領袖多次表明，他們期待伊朗能「做更多」。「青年運動」對紅海船舶的攻擊恰好給伊朗一個「挽回顏面」的機會、展現對盟友的支持。夏班指出，伊朗向「青年運動」供應長程打擊武器。

夏班提到，2018年，在英國主導下，國際社會對沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及葉門政府施加強大外交壓力，要求他們暫停對「青年運動」的軍事行動，儘管當時一系列行動幾乎要把「青年運動」逐出葉門西岸。如今，葉門西岸是「青年運動」向行經紅海各國船舶發動攻擊的根據地。

時任聯合國特使、英國外交官葛瑞菲斯（Martin Griffiths）警告，若以軍事手段自「青年運動」手中奪回荷台達海港等戰略要地，可能讓情勢升高、破壞聯合國的人道任務。

聯合國媒體簡報紀錄顯示，葛瑞菲斯當時主張，軍事行動升級將衝擊他試圖恢復交戰各方政治協商的工作。葛瑞菲斯強調「軍事手段無法解決衝突」，呼籲各方克制、「給和平一個機會」。

夏班分析，「青年運動」當時採權宜之計，對聯合國的立場表示肯定，卻遲不落實相關協議。此外，儘管「青年運動」明顯持續在葉門西岸強化、鞏固自身實力並自伊朗方面取得武器，英國仍施壓葉門政府勿對「青年運動」採取軍事行動。

夏班指出，無論是衝突另一方止戰、或是獲容許自荷台達等港口收益獲利，都未能鼓勵「青年運動」改變好戰立場。綏靖政策終導致反效果，如今承擔後果的則是國際社會。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航