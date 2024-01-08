日本外相突訪基輔，宣布撥11.5億供無人機偵測系統；丹麥預計第2季向烏克蘭移交F-16戰機
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上川陽子今年首度出訪期間在基輔一處防空洞與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）召開記者會。與此同時，外頭空襲警報大作。與庫列巴一起坐在地窖裡的她說：「日本堅定支持烏克蘭，以便烏克蘭可恢復和平。我可以感受到當前烏克蘭情勢有多麼緊張。」
日本外相突訪基輔，宣布撥11.5億供無人機偵測系統
（中央社）俄羅斯侵略烏克蘭將屆滿兩週年之際，日本外務大臣上川陽子今天（當地時間7日）出其不意訪問基輔時強調，東京「堅決」支持基輔，並宣布提撥3700萬美元提供無人機偵測系統。
《法新社》報導，日本加入西方制裁俄羅斯的行列，並且對烏克蘭提供武器。
上川陽子今年首度出訪期間在基輔一處防空洞與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）召開記者會。與此同時，外頭空襲警報大作。
與庫列巴一起坐在地窖裡的她說：「日本堅定支持烏克蘭，以便烏克蘭可恢復和平。我可以感受到當前烏克蘭情勢有多麼緊張。」
上川陽子於衝突兩造升高攻勢之際到訪。
這位今年訪烏的首位外賓說：「我再度針對俄羅斯飛彈和無人機攻擊予以強烈譴責，尤其在新年當天。」
她並宣布東京將「提撥3700萬美元（約新台幣11億4600萬元），以提供無人機偵測系統。」
她表示，日本也將提供5台發電機幫助烏克蘭度過俄羅斯襲擊之下的另一寒冬。
上川陽子並且走訪基輔郊外的布查市（Bucha），強調對所見景象感到「震驚」。俄軍2022年曾在當地屠殺平民。
她還到訪烏俄曾爆發激戰的伊爾平鎮（Irpin）。
丹麥：預計2024年第2季向烏克蘭移交F-16戰機
丹麥國防部6日宣布，只要烏克蘭飛行員完成相關訓練，丹麥預計於2024年第2季向烏克蘭移交19架美國製F-16戰機。
《法新社》報導，丹麥國防部透過聲明表示，「根據目前的時間表，移交訂於2024年第2季進行。」
「主要問題是，必須完成針對駕駛戰機烏克蘭人員的訓練。」
丹麥正用更現代化的F-35噴射機取代原有的F-16機隊，並於去年8月宣布，在獲得美國政府批准後，將向烏克蘭提供這19架戰機。
基輔一直希望取得先進噴射機，以在對俄軍展開反攻之際，提升以前蘇聯時代戰機機種為主力的烏克蘭空軍。
荷蘭去年8月也宣布將向烏國移交F-16戰機，目前正在培訓烏國飛行員，但荷蘭當局尚未宣布這42架戰機何時移交。
烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）日前在新年演說中保證，該國的飛行員已做好駕駛F-16戰機的準備，F-16將於今年內投入戰場。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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