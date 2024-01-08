日本外相突訪基輔，宣布撥11.5億供無人機偵測系統；丹麥預計第2季向烏克蘭移交F-16戰機

日本外相突訪基輔，宣布撥11.5億供無人機偵測系統

（中央社）俄羅斯侵略烏克蘭將屆滿兩週年之際，日本外務大臣上川陽子今天（當地時間7日）出其不意訪問基輔時強調，東京「堅決」支持基輔，並宣布提撥3700萬美元提供無人機偵測系統。

《法新社》報導，日本加入西方制裁俄羅斯的行列，並且對烏克蘭提供武器。

上川陽子今年首度出訪期間在基輔一處防空洞與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）召開記者會。與此同時，外頭空襲警報大作。

與庫列巴一起坐在地窖裡的她說：「日本堅定支持烏克蘭，以便烏克蘭可恢復和平。我可以感受到當前烏克蘭情勢有多麼緊張。」

上川陽子於衝突兩造升高攻勢之際到訪。

這位今年訪烏的首位外賓說：「我再度針對俄羅斯飛彈和無人機攻擊予以強烈譴責，尤其在新年當天。」

她並宣布東京將「提撥3700萬美元（約新台幣11億4600萬元），以提供無人機偵測系統。」

她表示，日本也將提供5台發電機幫助烏克蘭度過俄羅斯襲擊之下的另一寒冬。

上川陽子並且走訪基輔郊外的布查市（Bucha），強調對所見景象感到「震驚」。俄軍2022年曾在當地屠殺平民。

她還到訪烏俄曾爆發激戰的伊爾平鎮（Irpin）。

丹麥：預計2024年第2季向烏克蘭移交F-16戰機

丹麥國防部6日宣布，只要烏克蘭飛行員完成相關訓練，丹麥預計於2024年第2季向烏克蘭移交19架美國製F-16戰機。

《法新社》報導，丹麥國防部透過聲明表示，「根據目前的時間表，移交訂於2024年第2季進行。」

「主要問題是，必須完成針對駕駛戰機烏克蘭人員的訓練。」

丹麥正用更現代化的F-35噴射機取代原有的F-16機隊，並於去年8月宣布，在獲得美國政府批准後，將向烏克蘭提供這19架戰機。

基輔一直希望取得先進噴射機，以在對俄軍展開反攻之際，提升以前蘇聯時代戰機機種為主力的烏克蘭空軍。

荷蘭去年8月也宣布將向烏國移交F-16戰機，目前正在培訓烏國飛行員，但荷蘭當局尚未宣布這42架戰機何時移交。

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）日前在新年演說中保證，該國的飛行員已做好駕駛F-16戰機的準備，F-16將於今年內投入戰場。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航